মহা-জঙ্গলরাজ শেষ হবে, প্রয়োজনে চলবে বুলডোজার ! বাংলায় এসে হুঙ্কার উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর

মহা-জঙ্গলরাজ শেষ হবে, প্রয়োজনে চলবে বুলডোজার ! বাংলায় এসে হুঙ্কার উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর
কেশবপ্রসাদ মৌর্যর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে শাসন চলছে, তা বিহারের আরজেডি বা উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির আমলের 'জঙ্গলরাজে'র থেকেও ভয়াবহ ।
Published : April 7, 2026 at 9:54 PM IST
বর্ধমান, 7 এপ্রিল: ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য । মঙ্গলবার বর্ধমান শহরে বিজেপির 'সংকল্প সভা' থেকে তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'মহা-জঙ্গলরাজে'র অবসান ঘটিয়ে প্রয়োজনে বুলডোজার চালানো হবে !
এদিন বর্ধমানের কার্জনগেট চত্বরে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সভামঞ্চে উঠে মৌর্য সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন । উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, "পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে শাসন চলছে, তা বিহারের আরজেডি বা উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির আমলের 'জঙ্গলরাজে'র থেকেও ভয়াবহ ।"
সমাজবাদী পার্টি ও অখিলেশ যাদবকে আক্রমণ করে মৌর্য বলেন, "মাফিয়া আর সমাজবাদী পার্টি একে অপরের পরিপূরক ।" সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসকেও একই আসনে বসান । তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়ে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি করছে তৃণমূল । এতদিন ভোট লুট করে জিতেছে, কিন্তু এবার তা হবে না ।
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আসলে তৃণমূল ভেবেছিল অনুপ্রবেশকারীদের এই রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে যেভাবে নির্বাচনে জিতে আসছিল এই নির্বাচনেও তারা সেইভাবে ভোট লুট করবে । সেটা কিন্তু এবার হবে না । এবার বিজেপি 240 আসন নিয়ে এই রাজ্যে সরকার গড়বে । এই রাজ্যে আইনের শাসন নেই । যেমন আরজেডি সরকার বিহারে জঙ্গলরাজ চালাচ্ছিল, উত্তরপ্রদেশে যেমন সমাজবাদী পার্টির সরকার জঙ্গলরাজ চালাচ্ছিল তার থেকে বেশি জঙ্গলরাজ চলছে এই পশ্চিমবঙ্গে ।"
দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বলতে গিয়েও বাংলার শাসককে আক্রমণ শানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ মৌর্যর কথায়, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ শুধুমাত্র কোন দলের জন্য হয় না, দেশের সমস্ত দলের জন্য একই নিয়ম একই নীতি কার্যকর করে । যে সব রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, অন্য় কোনও রাজ্যে কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়নি । শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না । কারণ তাঁর স্বার্থে ঘা লেগেছে । না হলে যাঁদের হাত ধরে দেশের বিচার ব্যবস্থা চলছে সেই বিচারকদের উপরে কেউ হামলা করতে পারে !"
বিজেপি ক্ষমতায় এলে কী হবে, তার রূপরেখাও দেন মৌর্য । তাঁর হুঁশিয়ারি, "যারা গুন্ডা, মাফিয়া বা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । প্রয়োজনে বুলডোজার চালিয়ে শায়েস্তা করা হবে ।" একই সঙ্গে 'ডবল ইঞ্জিন সরকারে'র প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি দাবি করেন, বিজেপি রাজ্যে এলে উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিত হবে ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "মমতা দিদির কাজই হচ্ছে কিছু মানুষকে সন্তুষ্টিকরণ করে অনুপ্রবেশকারীদের এই রাজ্যে জায়গা দেওয়া । আর এই কারণেই জন্য তৃণমূল গত 15 বছরে কোন উন্নয়ন করতে পারেনি । অথচ গত 10 বছরে বিজেপি সরকার উত্তরপ্রদেশকে বদলে দিয়েছে । নীতিশ কুমার বিহারকে বদলে দিয়েছেন । কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গ দিনে দিনে পিছনের সারিতে চলে যাচ্ছে ।"
সভামঞ্চ থেকে বাংলার ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করেন মৌর্য । সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমিকে প্রণাম জানিয়ে তিনি বলেন, "এই মহান মাটিতে আজ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, যা গোটা দেশ জানে ।"
এখানেই না থেমে উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, "বাংলায় গণতন্ত্র বিপন্ন । মানুষ পরিবর্তন চাইছে । বিজেপি 240 বেশি আসন পেয়ে সরকার গড়বে এবং জঙ্গলরাজের অবসান ঘটাবে ।" এখন দেখার পালটা প্রতিক্রিয়ায় শাসকদলের তরফে কী বাক্যবান ধেয়ে আসে ৷
