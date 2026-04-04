দুর্গ অক্ষত রাখতে 'জনসংযোগ'-ই মূল অস্ত্র মধ‍্যমগ্রামের রথীন ঘোষের

মধ্যমগ্রামে এখনও বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি৷ আইএসএফ ও বাম-শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক, দুই জোটসঙ্গীই প্রার্থী দিয়েছে৷

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের প্রচার (নিজস্ব ছবি)
Published : April 4, 2026 at 8:50 PM IST

মধ‍্যমগ্রাম (উত্তর 24 পরগনা), 4 এপ্রিল: সারা বছরই মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংয়োগ করে থাকেন তিনি। তাই, ভোটের সময় নতুন করে ভাবতে হয় না। এছাড়া, পার্টির সাংগঠনিক শক্তি তো রয়েছেই! এই দু'য়ের ওপর ভর করেই একটানা 15 বছর ধরে মধ‍্যমগ্রাম কেন্দ্রে জিতে আসছেন রাজ‍্যের বিদায়ী খাদ‍্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ।

অপ্রতিরোধ‍্য রথীন এবারও তৃণমূলের প্রতীকে লড়াই করছেন মধ‍্যমগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। এলাকার সার্বিক 'উন্নয়ন' এবং 'জনসংযোগ'-কে হাতিয়ার করে ছাব্বিশের ভোটেও জিততে বদ্ধপরিকর শাসকদলের এই হেভিওয়েট প্রার্থী। মসৃণ পিচে নিজের দুর্গ অক্ষত রাখতে মূলত এই দু’টি ইস্যুকেই ভোট প্রচারের কৌশল হিসেবে জোর দিচ্ছেন রথীন ঘোষ। চতুর্থবার জয়ের মার্জিন বাড়ানোই লক্ষ্য মধ‍্যমগ্রামের তৃণমূল প্রার্থীর।

রথীন যেখানে দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, সেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধীরা কার্যত ছন্নছাড়া। রয়েছে বাম জোটে দ্বন্দ্বও। মধ‍্যমগ্রামে আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে যেখানে প্রিয়াঙ্কা বর্মনকে লড়াইয়ের সুযোগ দিয়েছে দল। সেখানে বাম শরিক ফরওয়ার্ড ব্লক আবার ওই কেন্দ্রেই নিজেদের মনোনীত প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। স্বভাবতই এই ঘটনায় ফাটল ধরেছে বাম ঐক্যে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের দাবি, বামফ্রন্টের বৈঠক মধ‍্যমগ্রাম আসনটি তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার কথা হয়েছিল। তার পরেও জোটের শর্ত না-মেনে আইএসএফ একতরফা ভাবে প্রার্থী দিয়েছে মধ্যমগ্রামে। পালটা আবার আইএসএফের দাবি, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও সিপিএমের রাজ‍্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের উপস্থিতিতে আসন সমঝোতা নিয়ে বৈঠক হয়েছিল তাদের দলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে। এর পরেও ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দিয়েছে সেখানে। প্রার্থী দিলেও খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না তারা।

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

তবে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে আইএসএফ, ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস প্রার্থী দিলেও এখনও পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেনি মধ‍্যমগ্রামে। রাজনৈতিক মহলের ব‍্যাখা, বিরোধী ভোট ভাগাভাগি হলে আখেরে সুবিধাই হবে শাসকদলের। এখানেও তা অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া প্রচারের আঙ্গিকের দিক থেকেও তৃণমূলের থেকে পিছিয়ে রয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীরা। অনেক জায়গাতেই এখনও সেভাবে তাঁরা ভোটের প্রচার শুরু করতে পারেনি। বিরোধীদের এই ছন্নছাড়া মনোভাব দেখে উল্লসিত তৃণমূলের এই পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। মুচকি হেসে কটাক্ষের সুরে রথীন বলছেন, ‘‘বিরোধীরা ছন্নছাড়া হলে আমি কি করতে পারি? আমি তো কাউকে ছন্নছাড়া হতে বলিনি।’’

মধ্যমগ্রামে আইএসএফ প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা বর্মন (নিজস্ব ছবি)

পুরসভার 28টি ওয়ার্ড ও পাঁচটি পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত মধ্যমগ্রাম বিধানসভা। 21-এর নির্বাচনে রথীন জিতেছিলেন 48 হাজার ভোটে। ভোটের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ার ফলে এবারে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ভিন্ন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর পর 'খসড়া' এবং বিচারাধীন, এই দুই তালিকা থেকে ইতিমধ্যে বাদ গিয়েছে বহু ভোটারের নাম। মধ‍্যমগ্রাম কেন্দ্রের অন্তর্গত পাঁচটি পঞ্চায়েত মিলিয়ে প্রায় 73 হাজার সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছে। যা বরাবরই শাসকদলের ভোট ব্যাংক। 2011 সাল থেকে টানা তিনবারের বিধায়ক রথীন ঘোষ দুই টার্মে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী। নিজেও তিনি এই মধ‍্যমগ্রামের ভূমিপুত্র। ফলে সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়ে পুরসভা থেকে পঞ্চায়েতের ভোটারদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন।

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষ (নিজস্ব ছবি)

শুধু যোগাযোগই নয়, নিজের কেন্দ্রের উন্নয়নের দিকেও সমানভাবে জোর দিয়েছেন বিদায়ী খাদ‍্যমন্ত্রী। তা বারাসত-2 ব্লকের কেমিয়া খামারপাড়ার বাগবান্দা গ্রামীণ হাসপাতাল 30 বেডে উন্নীত করা হোক কিংবা ধুঁকতে থাকা দু’টি সরকারি বাংলা মাধ্যমের স্কুলকে সংযুক্ত করে একটি হাইস্কুলের মর্যাদা পাওয়া। সবটাই হয়েছে রথীনের উদ্যোগে। এছাড়া, পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, নোয়াই খালের উপর কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ তো রয়েছেই। রাজারহাটের সঙ্গে মধ্যমগ্রামের যোগাযোগ মসৃণ করার ক্ষেত্রেও রথীনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একদিকে উন্নয়ন, অন্যদিকে দলীয়স্তরে সাংগঠনিক দক্ষতার উপরে ভর করে মধ্যমগ্রামে জয়ের ধারাকে শাসকদলের পক্ষে অব্যাহত রাখতে চেষ্টার কোনও কসুর করছেন না তিনি।

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের প্রচার (নিজস্ব ছবি)

নিজের ঘর গুছিয়ে জোরকদমে প্রচারেই এখন বেশি ব্যস্ত রথীন। প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই দু'বেলা পঞ্চায়েত ও পুরসভা এলাকায় ঘুরে জনসংযোগ সারছেন তিনি। পৌঁছে যাচ্ছেন ভোটারদের দুয়ারেও। যার ব্যতিক্রম হয়নি শনিবারও। এদিন সকাল সকাল ভোটের প্রচারে বেরিয়ে মধ‍্যমগ্রাম পুরসভার 19 ও 13 নম্বর ওয়ার্ডের অলিগলি চষে ফেলেন তৃণমূল প্রার্থী। কখনও হাত নেড়ে, আবার কখনও হাত জোড় করে মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তারই মধ্যে মালা পরিয়ে, ফুল ছিটিয়ে মধ‍্যমগ্রামের ঘরের ছেলে রথীন ঘোষকে অভ্যর্থনাও জানিয়েছেন অনেকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে আবেগ, উন্মাদনা দেখে রীতিমতো আপ্লুত তৃণমূল প্রার্থী। এবারও জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী রথীন।

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের প্রচার (নিজস্ব ছবি)

প্রচারের ফাঁকে তিনি বলেন, "সারা বছর ভালো করে পড়াশোনা করলে পরীক্ষার সময় শুধুমাত্র বইয়ে একবার চোখ বোলালেই হয়ে যায়। এটাই আমার জয়ের ক্ষেত্রে মূল কারিগর। যেকোনও কিছুরই অনুভূতি ভালোই লাগে। 29 এপ্রিল ইভিএম-এ ভোট দিয়ে মানুষ যদি সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে, তাহলে চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাব।"

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের প্রচার (নিজস্ব ছবি)

এর পরেই বিরোধী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন মধ্যমগ্রামের হেভিওয়েট এই তৃণমূল প্রার্থী। রথীন ঘোষের কথায়, "মানুষ ভালোবাসে। তাই, বিরোধীরা ভোটে দাঁড়াতে পারে না। 100 শতাংশ জিতব, এই নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। শহুরে এলাকায় মানুষের সমর্থন যাতে বেশি করে পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করছি। নাগরিকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বাকি যেটুকু আছে, সেটাও ভোটে জেতার পর আমরা করতে পারব।"

মধ্যমগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী রথীন ঘোষের প্রচার (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, রথীনের কটাক্ষের বিষয়ে আইএসএফ প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা বর্মনের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না-করায় এ নিয়ে তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

