টাকা ফেরত চাইলেন টোটোচালকরা, মুচলেকা দিয়ে রেহাই মধ্যমগ্রামের উপ-পুরপ্রধানের
শুক্রবার রাতে মধ্যমগ্রাম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহার বাড়িতে গিয়ে টাকা চান টোটোচালকরা৷ সেই নিয়েই গোলমালও হয়৷ পরে প্রকাশ রাহা টাকা ফেরতের লিখিত আশ্বাস দেন৷
Published : May 23, 2026 at 4:42 PM IST
মধ্যমগ্রাম, ২৩ মে: অতীতে বিভিন্ন আছিলায় টোটোচালকদের কাছ থেকে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা টাকা নিয়েছেন। রাজ্যে পালাবদল হতেই অতীতের দেওয়া সেই সব টাকা টোটোচালকরা ফেরত চাইলেন। চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত টাকা ফেরতের মুচলেকা দিয়ে রেহাই পেলেন খোদ উপ-পুরপ্রধান। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যমগ্রাম শহরে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট টোটো রুট রয়েছে। কয়েকশো যুবক টোটো চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কথা বলে তৃণমূল নেতারা তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিতেন। দলগতভাবে টোটো চালকদের সংগঠন দেখতেন তৃণমূল নেতা তথা মধ্যমগ্রাম পুরসভার উপ-পুরপ্রধান প্রকাশ রাহা। অভিযোগ, 2016 সাল থেকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে টোটোচালকদের কাছ থেকে বহু টাকা নেওয়া হয়েছে। কোনও টোটোচালক তৃণমূলের দাবি মতো টাকা দিতে না-পারলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতো। তাঁর টোটো চালানো বন্ধ করে দেওয়া হতো। তাই, ভয়ে টোটোচালকরা তৃণমূল নেতাদের দাবি মতো টাকা দিতেন।
গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরেই মধ্যমগ্রামের সব টোটো ও অটোচালকরা তাঁদের গাড়িতে গেরুয়া ঝান্ডা লাগিয়ে দিয়েছেন। শপথ নেওয়ার পরেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তোলাবাজি ও কাটমানির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তারপরই টোটোচালকরা সাহসী হয়ে উঠেছেন।
শুক্রবার রাতে মধ্যমগ্রামের বিভিন্ন রুটের 35 জন টোটোচালক মধ্যমগ্রামের উপ-পুরপ্রধান প্রকাশ রাহার বাড়িতে চড়াও হন। তাঁরা টাকা ফেরতের দাবি তোলেন। রাতে প্রকাশবাবু তখন খেতে বসেছিলেন। আচমকা টোটোচালকরা তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ায় প্রাথমিকভাবে তিনি হকচকিয়ে যান।
টোটোচালকরা তাঁদের টাকা ফেরতের দাবিতে অনড় থাকেন। শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। চাপে পড়ে অবশেষে প্রকাশবাবু তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন। টোটোচালকরা মৌখিক কথায় বিশ্বাস করতে রাজি হননি। তাঁরা দাবি তোলেন, টাকা ফেরতের কথা সাদা কাগজে লিখে দিতে হবে। প্রথমে অরাজি থাকলেও টোটো চালকদের সম্মিলিত চাপের মুখে প্রকাশবাবু টাকা ফেরতের মুচলেকা দিতে বাধ্য হন বলে জানা গিয়েছে।
টোটোচালক সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘‘পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা ও তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময় আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে। আমরা সাহস পেয়েছি। টাকা ফেরত চাইতে আমরা রাতে প্রকাশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি লিখিতভাবে দেড় মাসের মধ্যে আমাদের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।’’
টোটোচালকদের টাকা ফেরত দেওয়া প্রসঙ্গে মধ্যমগ্রামের উপ-পুরপ্রধান প্রকাশ রাহা বলেন, ‘‘বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য টোটোচালকদের কাছে টাকা চেয়েছিলাম। তখন ওঁরা স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন। সেই টাকা ফেরত চাইতে ওঁরা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমি ওদের বলেছি, আগামী দেড় মাসের মধ্যে টাকা ফেরত দিয়ে দেব।’’