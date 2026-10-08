মমতাই নেত্রী, ঋতব্রত শিবিরে ফাটল ধরিয়ে কি 'ঘরওয়াপসি'র পথে রথীন

মমতাই নেত্রী, ঋতব্রত শিবিরে ফাটল ধরিয়ে কি 'ঘরওয়াপসি'র পথে রথীন
Rathin Ghosh on Trinamool: মধ্য়মগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর নেত্রী ৷ তাঁরা বিধানসভার অন্দরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
Published : October 8, 2026 at 10:05 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: ঋতব্রত শিবিরে ফাটল কি ক্রমশ চওড়া হচ্ছে? ফের তৃণমূলে ফিরছেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষও । বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে রথীন বলেছেন, ‘‘ঋতব্রত তৃণমূল বলে কিছু নেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার নেত্রী । তিনি আমাকে টিকিট দিয়েছেন । তাই আমি বিধায়ক হয়েছি ।’’ তাঁর এই বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । রথীন আবার মমতা তৃণমূলে ফিরছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর মিলেছে ।
বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুবির পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাতারাতি তৃণমূলের কমবেশি 60 জন বিধায়ক আলাদা শিবির করে বেরিয়ে যান । সূত্রের খবর, ঋতব্রত দল ভাঙার এই কাজ মধ্যমগ্রামের মাইকেল নগরে রথীন ঘোষের বাড়ি থেকেই শুরু করেছিলেন । ওই বাড়িতে রথীনের সঙ্গে ঋতব্রতকে বৈঠক করতেও দেখা গিয়েছিল । তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে দলের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা হয়েছিল । কিন্তু দল ভাঙিয়ে ঋতব্রত বিধায়কের সংখ্যা বেশি দেখিয়ে বিরোধী দলনেতার পদ দখল করেন । রথীন তখন ঋতব্রতর পাশেই ছিলেন ।
বিধায়ক সংখ্যার বিচারে ঋতব্রত এগিয়ে থাকলেও জনমানসে তিনি চরমভাবে নিন্দিত হয়েছেন । ঋতব্রত শিবির আলাদা করে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবস পালন করেছিল । সেখানে দলত্যাগী বিধায়ক ও হাতেগোনা কয়েকজন নেতা ছাড়া সাধারণ কর্মীদের তেমন দেখা যায়নি । উল্টোদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়োজনে করা শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে বিধায়ক কম থাকলেও সাধারণ কর্মীদের উপস্থিতি বেশি ছিল । তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে ঋতব্রতকে ঘিরে বিস্তর ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটাক্ষ ভেসে উঠেছিল ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে সম্প্রতি দলত্যাগী সাংসদ ও বিধায়কদের 15 দিনের মধ্যে ঘরে ফেরার আহ্বান জানানো হয়েছে । সেই আহ্বানের পরপরই উত্তর 24 পরগনার আমডাঙার দলত্যাগী বিধায়ক কাশেম সিদ্দিকী সরাসরি তৃণমূলে ফেরার কথা ঘোষণা করেছেন । বৃহস্পতিবার মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের মুখেও ঘরে ফেরার সুর শোনা গেল । বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রথীন বলেছেন, ‘‘ঋতব্রত তৃণমূল বলে কিছু নেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী । তিনি আমাকে টিকিট দিয়েছেন বলে আমি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছি । আমি কখনও দল ছেড়ে যায়নি । আমি তৃণমূলেই আছি । তৃণমূলেই থাকব ।’’
সাংবাদিকরা তখন রথীনকে প্রশ্ন করেন, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি যাচ্ছেন না কেন ? জবাবে রথীন বলেছেন, ‘‘আমি তৃণমূলের একজন কর্মী । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে রাজনীতিতে নেমেছি । তৃণমূল করতে হলে আমাকে কালীঘাটে গিয়ে রাজনীতি করতে হবে কেন ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না । তিনি কোনও আন্দোলনের ডাক দিলে আমি অবশ্যই তাতে যোগ দেব ।’’
প্রসঙ্গত, তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় দলের বিধায়কদের একাংশের অন্য শিবির গড়া প্রসঙ্গে আদালতে মামলা করেছেন । সেই মামলায় বিচারপতি বিধানসভার স্পিকারের কাছে ওই বিধায়কদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন । সেই ব্যাপারে বিধানসভার স্পিকার রথীন ঘোষ-সহ ঋতব্রত শিবিরের বিধায়কদের বক্তব্য জানতে ডেকেছেন । রথীন ঘোষ সেই ব্যাপারে বলেন, ‘‘শোভনদের চট্টোপাধ্যায় আদালতে একটি মামলা করেছেন । সেই মামলার প্রেক্ষিতে বিধানসভার স্পিকার আমাদের ডেকেছেন । আমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার মতো করে আমার অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেব ।’’
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে স্বীকার করলেও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত প্রসঙ্গে রথীন অবশ্য ধোঁয়াশা রেখে উত্তর দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, ‘‘বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা । এই বিষয়টা অবশ্য আলাদা । বিধানসভার রীতি মেনে আমাকে অন্য অবস্থান নিতে হচ্ছে । তবে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম । তাঁর সঙ্গেই থাকব ।’’
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