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মমতাই নেত্রী, ঋতব্রত শিবিরে ফাটল ধরিয়ে কি 'ঘরওয়াপসি'র পথে রথীন

Rathin Ghosh on Trinamool: মধ্য়মগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর নেত্রী ৷ তাঁরা বিধানসভার অন্দরে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

RATHIN GHOSH ON TRINAMOOL
ঋতব্রত শিবিরে ফাটল ধরিয়ে কি 'ঘরওয়াপসি'র পথে রথীন ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2026 at 10:05 PM IST

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কলকাতা, 8 অক্টোবর: ঋতব্রত শিবিরে ফাটল কি ক্রমশ চওড়া হচ্ছে? ফের তৃণমূলে ফিরছেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষও । বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে রথীন বলেছেন, ‘‘ঋতব্রত তৃণমূল বলে কিছু নেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার নেত্রী । তিনি আমাকে টিকিট দিয়েছেন । তাই আমি বিধায়ক হয়েছি ।’’ তাঁর এই বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । রথীন আবার মমতা তৃণমূলে ফিরছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর মিলেছে ।

বিধানসভা নির্বাচনের ভরাডুবির পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাতারাতি তৃণমূলের কমবেশি 60 জন বিধায়ক আলাদা শিবির করে বেরিয়ে যান । সূত্রের খবর, ঋতব্রত দল ভাঙার এই কাজ মধ্যমগ্রামের মাইকেল নগরে রথীন ঘোষের বাড়ি থেকেই শুরু করেছিলেন । ওই বাড়িতে রথীনের সঙ্গে ঋতব্রতকে বৈঠক করতেও দেখা গিয়েছিল । তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে দলের বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নির্বাচিত করা হয়েছিল । কিন্তু দল ভাঙিয়ে ঋতব্রত বিধায়কের সংখ্যা বেশি দেখিয়ে বিরোধী দলনেতার পদ দখল করেন । রথীন তখন ঋতব্রতর পাশেই ছিলেন ।

মমতাই নেত্রী, ঋতব্রত শিবিরে ফাটল ধরিয়ে কি 'ঘরওয়াপসি'র পথে রথীন ? (ইটিভি ভারত)

বিধায়ক সংখ্যার বিচারে ঋতব্রত এগিয়ে থাকলেও জনমানসে তিনি চরমভাবে নিন্দিত হয়েছেন । ঋতব্রত শিবির আলাদা করে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবস পালন করেছিল । ‌সেখানে দলত্যাগী বিধায়ক ও হাতেগোনা কয়েকজন নেতা ছাড়া সাধারণ কর্মীদের তেমন দেখা যায়নি । ‌উল্টোদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়োজনে করা শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে বিধায়ক কম থাকলেও সাধারণ কর্মীদের উপস্থিতি বেশি ছিল । তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে ঋতব্রতকে ঘিরে বিস্তর ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও কটাক্ষ ভেসে উঠেছিল ।

Rathin Ghosh on Trinamool
মধ্য়মগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ (ফাইল ছবি)

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে সম্প্রতি দলত্যাগী সাংসদ ও বিধায়কদের 15 দিনের মধ্যে ঘরে ফেরার আহ্বান জানানো হয়েছে । সেই আহ্বানের পরপরই উত্তর 24 পরগনার আমডাঙার দলত্যাগী বিধায়ক কাশেম সিদ্দিকী সরাসরি তৃণমূলে ফেরার কথা ঘোষণা করেছেন । বৃহস্পতিবার মধ্যমগ্রামের বিধায়ক তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের মুখেও ঘরে ফেরার সুর শোনা গেল । বিধানসভার বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রথীন বলেছেন, ‘‘ঋতব্রত তৃণমূল বলে কিছু নেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী । তিনি আমাকে টিকিট দিয়েছেন বলে আমি বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছি । আমি কখনও দল ছেড়ে যায়নি । আমি তৃণমূলেই আছি । তৃণমূলেই থাকব ।’’

সাংবাদিকরা তখন রথীনকে প্রশ্ন করেন, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তিনি যাচ্ছেন না কেন ? জবাবে রথীন বলেছেন, ‘‘আমি তৃণমূলের একজন কর্মী । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে রাজনীতিতে নেমেছি । তৃণমূল করতে হলে আমাকে কালীঘাটে গিয়ে রাজনীতি করতে হবে কেন ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছেড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না । তিনি কোনও আন্দোলনের ডাক দিলে আমি অবশ্যই তাতে যোগ দেব ।’’

Rathin Ghosh on Trinamool
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় দলের বিধায়কদের একাংশের অন্য শিবির গড়া প্রসঙ্গে আদালতে মামলা করেছেন । সেই মামলায় বিচারপতি বিধানসভার স্পিকারের কাছে ওই বিধায়কদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন । সেই ব্যাপারে বিধানসভার স্পিকার রথীন ঘোষ-সহ ঋতব্রত শিবিরের বিধায়কদের বক্তব্য জানতে ডেকেছেন । রথীন ঘোষ সেই ব্যাপারে বলেন, ‘‘শোভনদের চট্টোপাধ্যায় আদালতে একটি মামলা করেছেন । সেই মামলার প্রেক্ষিতে বিধানসভার স্পিকার আমাদের ডেকেছেন । আমি তাঁর কাছে গিয়ে আমার মতো করে আমার অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেব ।’’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী হিসেবে স্বীকার করলেও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত প্রসঙ্গে রথীন অবশ্য ধোঁয়াশা রেখে উত্তর দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, ‘‘বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতা । এই বিষয়টা অবশ্য আলাদা । বিধানসভার রীতি মেনে আমাকে অন্য অবস্থান নিতে হচ্ছে । তবে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম । ‌তাঁর সঙ্গেই থাকব ।’’

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TAGGED:

MAMATA BANERJEE
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
TRINAMOOL
রথীন ঘোষ
RATHIN GHOSH ON TRINAMOOL

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