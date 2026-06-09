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রাজ্যসভা নির্বাচন: মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন বাতিলে বিক্ষোভ দিল্লিতে

কংগ্রেস নেতাদের নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তাকর্মীরা 'আগে থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি' এই কারণ দেখিয়ে প্রবেশপথেই তাঁদের আটকে দেন।

MP Congress Candidate Meenakshi Natarajan Nomination Cancelled
মধ্যপ্রদেশ রাজ্যসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন বাতিল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 10:54 PM IST

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নয়াদিল্লি, 9 জুন: মধ্যপ্রদেশ থেকে কংগ্রেসের রাজ্যসভা প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন বাতিল হওয়ার পর রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়ে চলেছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, কেসি ভেনুগোপাল, ভূপেশ বাঘেল, শচীন পাইলট এবং অন্যান্য নেতারা নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে পৌঁছান। কংগ্রেস নেতাদের নির্বাচন কমিশন চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তা কর্মীরা আগে থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে তাঁদের প্রবেশে বাধা দেন। কেসি ভেনুগোপাল, জয়রাম রমেশ, শচীন পাইলট এবং ভূপেশ বাঘেল নির্বাচন কমিশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে আসা কংগ্রেস নেতাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তাকর্মীরা 'আগে থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি' এই কারণ দেখিয়ে প্রবেশপথেই তাঁদের আটকে দেন। এরপর কংগ্রেস নেতারা নির্বাচন কমিশনের বাইরে অবস্থান করে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এই ক্ষেত্রে বিজেপির অভিযোগ, মীনাক্ষী নটরাজন তাঁর মনোনয়নপত্রে হায়দরাবাদের একটি আদালতে বিচারাধীন একটি মামলার কথা উল্লেখ করেননি। উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর আজ সন্ধ্যায় ঘোষিত এই সিদ্ধান্তটি মধ্যপ্রদেশ রাজ্যসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে দিয়েছে। বিজেপি মনোনয়ন নিয়ে আপত্তি তোলায় বিধানসভা চত্বর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদিন বিধানসভায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি ভেনুগোপাল বলেন, "এটি গণতন্ত্রের একটি মৌলিক বিষয়। যতক্ষণ না আমাদের ভিতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে, আমরা এখানেই বসে থাকব। আমরা অত্যন্ত দায়িত্বশীল মানুষ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং সাংসদ এখানে উপস্থিত আছেন।"

কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট বলেছেন, "আমাদের প্রার্থীর (মীনাক্ষী নটরাজন) বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর বা চার্জশিট নেই। তারা কোনও কারণ ছাড়াই আমাদের প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দিয়েছে। আমরা এখানে এসেছি, কিন্তু আমাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা দুই ঘণ্টা আগেই তাদের লিখিতভাবে জানিয়েছি।"

তাঁর আরও অভিযোগ, "যে আসনে আমরা জিতছিলাম, সেই আসনে আমাদের প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। এখানকার কেউই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হচ্ছে না। তারা বলছে যে নির্বাচন কমিশনে কোনও কর্মকর্তা নেই... এই প্রথমবার শুধু একটি নোটিশের কারণে রাজ্যসভার কোনও প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা বা এফআইআর নেই।"

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