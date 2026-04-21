উন্নয়নের জোরেই ফের জয়ের দাবি, বিরোধীদের 'দিবাস্বপ্ন' কটাক্ষ জয়প্রকাশ টোপ্পোর
উপনির্বাচনে জিতে বিজেপির হাত থেকে মাদারিহাট আসন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন । তাঁকেই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী করেছে ৷ জয়প্রকাশ টোপ্পোর মুখোমুখি ইটিভি ভারতের শুভদীপ বর্মন ৷
Published : April 21, 2026 at 8:31 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 8:39 PM IST
মাদারিহাট(আলিপুরদুয়ার), 21 এপ্রিল: প্রথম দফার প্রচার শেষ ৷ আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বিধানসভা এবারও রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রে । এই বিধানসভা থেকে নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো । বিপরীতে বিজেপির লক্ষ্মণ লিম্বু ।
2021 সালে মাদারিহাট কেন্দ্রে তৃণমূলের রাজেশ লাকড়াকে হারিয়ে বিজেপির মনোজ টিজ্ঞা 29685 ভোটে জয়ী হন । এরপর 2024 লোকসভা ভোটে লড়েন মনোজ টিজ্ঞা ৷ বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লড়ে 11063 ভোটে জয়ী হন তিনি । এর ফলে বিধায়ক শূন্য হয়ে পড়ে মাদারিহাট ৷ এই বিধানসভায় উপনির্বাচন হয় ৷ তাতে তৃণমূলের জয়প্রকাশ টোপ্পো 28168 ভোটে বিজেপির রাহুল লোহারকে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেন । ছাব্বিশে ফের ভোটের ময়দানে নেমে নিজের কাজ ও উন্নয়নকেই প্রধান হাতিয়ার করছেন জয়প্রকাশ টোপ্পো ।
ইটিভি ভারত: প্রচারে আপনার মূল এজেন্ডা কী?
জয়প্রকাশ টোপ্পো: আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যে উন্নয়নের হাতিয়ার দিয়েছেন, তা নিয়েই মানুষের কাছে যাচ্ছি । উপনির্বাচনে জেতার পর অল্প সময়, মাত্র দেড় বছরের মধ্যে 12টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি এলাকায় কাজ করেছি । এবারও মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি, আর ভালো সাড়াও পাচ্ছি ।
ইটিভি ভারত: দেড় বছরে কী কী কাজ করেছেন? কী বাকি রয়ে গিয়েছে?
জয়প্রকাশ টোপ্পো: প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের কাজ করেছি । মাদারিহাটে সরকারি আইটিআই কলেজের কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রায় 9.5 কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে । বীরপাড়া রোডের জ্যাম কমাতে বিকল্প রাস্তা তৈরি হয়েছে (দলমোর গুমটি থেকে হিমালয় হোটেল পর্যন্ত) । রহিমপুর চা-বাগানে যোগাযোগের সমস্যার সমাধানে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে । একাধিক গ্রামীণ রাস্তাও নতুন করে তৈরি হয়েছে । স্বল্প সময়ে যতটা সম্ভব করেছি, মানুষ তা স্বীকারও করছেন ।
ইটিভি ভারত: বীরপাড়ার রেলগেটে ফ্লাইওভার নিয়ে বিতর্ক ৷ আপনার কী মত?
জয়প্রকাশ টোপ্পো: রাজ্য সরকার জমি দিয়ে দিয়েছে । কিন্তু রেল কেন্দ্রের অধীনে । বিজেপির সাংসদ-বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও এতদিন কাজ এগোয়নি । আমাদের সাংসদ প্রকাশ চিক বারাইক সংসদে বিষয়টি তুলেছেন । 95 কোটির ডিপিআর তৈরি হয়েছে ৷ আমাদের সদিচ্ছা আছে, কাজ হবেই ।
ইটিভি ভারত: বিজেপি বলছে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার হলে দ্রুত উন্নয়ন হবে ৷ আপনার প্রতিক্রিয়া?
জয়প্রকাশ টোপ্পো: এটা সম্পূর্ণ দিবাস্বপ্ন । 2021-এও এই স্বপ্ন দেখিয়েছিল, কিছুই করেনি । এবারও বড় বড় কথা বলছে । মানুষ সব বুঝে গিয়েছে । আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি আসনেই বিজেপি শূন্য হবে,এটাই বাস্তব ।
ইটিভি ভারত: বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বুর সঙ্গে লড়াই কেমন হবে?
জয়প্রকাশ টোপ্পো: ব্যক্তিগতভাবে উনি ভালো মানুষ । রামনবমীর দিন শুভেচ্ছা বিনিময়ও হয়েছে । কিন্তু রাজনীতিতে শেষ কথা বলে উন্নয়ন । লড়াই হবে, তবে শেষ হাসি আমরাই হাসব ।
উন্নয়নের খতিয়ান সামনে রেখে জেতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী জয়প্রকাশ টোপ্পো । অন্যদিকে বিজেপিও লড়াইয়ে প্রস্তুত । মাদারিহাটে এবারও জমজমাট লড়াইয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট ।