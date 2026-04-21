ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে মানুষই পরিবর্তন দেখতে পাবে: বিজেপি প্রার্থী

ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু৷ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শুভদীপ বর্মন৷

ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 6:16 PM IST

আলিপুরদুয়ার, 21 এপ্রিল: মাদারিহাট৷ আলিপুরদুয়ারের এই বিধানসভা আসন প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে বামেদের দুর্গ ছিল৷ 1969 সাল থেকে এই আসনে প্রতিবার জয়ী হতেন আরএসপি-র প্রার্থী৷ 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই মিথ ভাঙেন বিজেপির মনোজ টিগ্গা৷ 2021 সালেও তিনি জয়ী হন৷

2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার থেকে জিতে সাংসদ হন মনোজ টিগ্গা৷ ফলে ওই বছরে মাদারিহাট বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন হয়৷ সেই ভোটে সেখানে প্রথম ঘাসফুল ফোটে৷ জয়ী হন তৃণমূলের জয়প্রকাশ টপ্পো৷ এই আসন পুনরুদ্ধার করতে মাদারিহাটে এবার বিজেপির বাজি লক্ষ্মণ লিম্বু৷

সেই লড়াই যদিও অনেকটা কঠিন৷ কারণ, 2021 সালে 54.35 শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির মনোজ টিগ্গা৷ তিনবছর পর ওই আসনের উপ-নির্বাচনে তৃণমূল পায় 54.05 শতাংশ৷ একুশের ভোটের চেয়ে 17.49 শতাংশ ভোট বাড়ে তৃণমূলের৷ আর একুশের তুলনায় বিজেপির ভোট কমে যায় 19.52 শতাংশ৷ জিততে হলে দু’বছর তৃণমূলের ভোট শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছাতেই হবে বিজেপিকে৷

মাদারিহাটের প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু কি পারবেন বিজেপিকে সেই কাঙ্খিত জয় এনে দিতে! বিশেষ করে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর যখন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যেই ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল৷ সেই ক্ষোভকে প্রশমিত করে লক্ষ্মণ লিম্বু কি পারবেন জয়ী হতে, এর উত্তর তো মিলবে আগামী 4 মে৷

প্রচারে মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু (নিজস্ব ছবি)

তার আগে প্রচারের ফাঁকে ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথার মুখোমুখি হয়েছিলেন মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু৷ সেখানেই তাঁর থেকে জেনে নেওয়া হল প্রচারে তাঁর মূল এজেন্ডা কী? ভোটে জিততে পারলে কী কী কাজ করতে চাইবেন?

ইটিভি ভারত: আপনার প্রচারের মূল এজেন্ডা কী?

লক্ষ্মণ লিম্বু: বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। বর্তমান সরকার বহু প্রতিশ্রুতি দিলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান নেই৷ তাই মানুষ এবার পরিবর্তনের দিকেই এগোচ্ছে।

প্রচারে মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু (নিজস্ব ছবি)

ইটিভি ভারত: জয়ী হলে প্রথম কাজ কী করবেন আপনি?

লক্ষ্মণ লিম্বু: আমাদের এলাকায় একাধিক সমস্যা রয়েছে। দলের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে সেগুলোর সমাধান করব। বিশেষ করে চা-বাগানগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। অনেক বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্রমিকরা অন্যত্র কাজের খোঁজে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ডাবল ইঞ্জিন সরকার গঠিত হলে এই সমস্যার সমাধানই হবে আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।

মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু (নিজস্ব ছবি)

ইটিভি ভারত: দীর্ঘদিনের একটি বড় সমস্যা বীরপাড়া ফ্লাইওভার৷ এই সমস্যা কি সমাধান হবে?

লক্ষ্মণ লিম্বু: এই মুহূর্তে কিছু বলতে চাই না। ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে মানুষ নিজেরাই পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

