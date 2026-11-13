প্রিয়রঞ্জন-সুব্রত-সোমেন একজোট হলে মমতা তৈরিই হতেন না ! মূর্তি উদ্বোধনে দাবি মদনের; কটাক্ষ কুণালের

প্রিয়রঞ্জন-সুব্রত-সোমেন একজোট হলে মমতা তৈরিই হতেন না ! মূর্তি উদ্বোধনে দাবি মদনের; কটাক্ষ কুণালের
priya ranjan dasmunsi Statue: একসময় ছিলেন মমতার অতিঘনিষ্ঠ । আজ নিজেকে 'প্রিয়দার লোক' বলে চেনালেন মদন । প্রশ্ন তুলে দিলেন মমতার নেত্রী হওয়া নিয়েই ।
Published : November 13, 2026 at 10:43 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: উপলক্ষ্য ছিল প্রয়াত নেতার মূর্তির উন্মোচন। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্মরণে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এল রাজ্য রাজনীতির একাধিক 'অপ্রিয়' কথা !
শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনের সভায় উপস্থিত হয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কামারহাটির বিধায়ক তথা গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মদন মিত্র ৷ তিনি বলেন, “প্রিয়-সুব্রত-সোমেন একজোট হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরিই হতেন না ৷” পাল্টা 'গদ্দাররা' এই ভাষাতেই কথা বলেন বলে মদনকে কটাক্ষ করেছেন মমতা শিবিরের বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তবে কয়েকটি মন্তব্যকে ঘিরে চর্চার সৃষ্টি হলেও এদিনের প্রিয়-মঞ্চ বঙ্গ রাজনীতির বিরোধীদের ঐক্যের মঞ্চও হয়ে রইল।
বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী, মমতাপন্থী তৃণমূলের কুণাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, গণতান্ত্রিক তৃণমূলের মদন মিত্র, এনসিপিআইয়ের প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে এদিন প্রিয়রঞ্জনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ৷
সেই মঞ্চে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মদন বলেন, “আমি আজ প্রিয়দার লোক মদন মিত্র হয়ে এখানে এসেছি ৷ এটা বলতেই পারি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের নেপথ্যে প্রিয়রঞ্জন এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ নেতারাই ছিলেন আসল কারিগর ৷ প্রিয়-সুব্রত-সোমেন যদি একবার হাত ধরে শক্ত হয়ে দিল্লিকে ঐক্যবদ্ধ ছবি দেখাতে পারতেন, তবে আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি হতেন না ৷ অনেকে ভাবে আমি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের লোক। তবে আমি তাঁর সঙ্গে রাজনীতি করেছি। আমি কিন্তু আসলে প্রিয়দার লোক ৷ যেখানে যত নেতা সবাই প্রিয়দার হাতে তৈরি । প্রিয়দা অসুস্থ থাকাকালীন এবং তাঁর প্রয়াণের পরেও আমাদের সেখানে যেতে বারণ করা হয়েছিল ৷ এটা ভেবে এখনও দুঃখ লাগে ।"
কামারহাটির বিধায়কের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আসরে নামেন কুণাল । মদন মিত্রের যাবতীয় দাবি ও অভিযোগ উড়িয়ে তিনি বলেন, “আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে এখন চাটন শিবিরে যোগ দিয়েছেন বলেই উনি এসব কথা বলছেন ৷ তার উপর আবার ইডির নোটিশও পেয়েছেন ৷ সেসব কারণেই উনি এমন মন্তব্য করছেন ৷ আগে তাঁর এমন অনেক বক্তব্য পাওয়া যায় যেখানে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলছেন। মমতাকেই নিজের নেত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছেন । এখন মমতার নাম নিলে আবার ইডির নোটিশ পেতে হবে এই ভয়ে অন্য কথা বলছেন ।"
অন্যদিকে, মদনের অন্য অভিযোগটিও খারিজ করে দিয়েছেন কুণাল । তিনি বলেন, "মদনদা বলেছেন অসুস্থ প্রিয়রঞ্জনের খবর রাখতে বারণ করা হয়েছিল। মৃত্যুর পর যেতেও বারণ করা হয়েছিল । এটা একেবারেই বাজে কথা । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি সময় প্রিয়রঞ্জনের খোঁজখবর নিতেন ৷ এর সাক্ষী রয়েছেন খোদ দীপা দাশমুন্সি ৷” কুণাল জানান, তিনি নিজেও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অসুস্থ প্রিয়রঞ্জনকে দেখতে গিয়েছিলেন ।
একটা সময় প্রাক্তন শাসক দল এবং রাজ্য মন্ত্রিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত ছিলেন মদন মিত্র ৷ মমতার মন্ত্রিসভায় তিনি পরিবহণ ও ক্রীড়া দফতরের দায়িত্বও সামলেছেন ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের পর দল যখন আড়াআড়িভাবে ভাঙছে, তখনও তিনি মমতার পাশেই ছিলেন ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি দলীয় নেতৃত্বের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখান তিনি ৷
তারপর থেকেই বিভিন্ন সময়ে মমতাকে নিশানা করে চলেছেন মদন ৷ সম্প্রতি ভাইফোঁটা নিয়েও মমতাকে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি । সেদিন তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "দিদির পাশ থেকে ভাইরা কেন সরে গিয়েছেন সেটা তিনিই বলতে পারবেন ।"
বাংলার বাম বিরোধী রাজনীতিতে প্রিয়রঞ্জন এক পরিচিত নাম ৷ উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি নিজের রাজনীতির মধ্যগগনে একযোগে সামাল দিয়েছেন বাংলা ও দিল্লির কংগ্রেসি রাজনীতি ৷ দিল্লির 1 নম্বর সফদরজং রোড থেকে শুরু করে 10 জনপথ পর্যন্ত ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত ৷ বিভিন্ন সময় কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক সামলানোর পাশাপাশি মনমোহন সিংয়ের মন্ত্রিসভার মুখপাত্রর দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি । 81তম জন্মদিনে তাঁর স্মৃতিতে অবশেষে কলকাতা পেল প্রিয়-মূর্তি ।