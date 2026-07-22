পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি তলবে হাজিরা মদন-পুত্র শুভরূপের

পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি তলবে হাজিরা মদন-পুত্র শুভরূপের
দু’দিনের হাজিরায় অনুপস্থিত মদন মিত্রের স্ত্রী এবং ছোট ছেলে ৷ নির্ধারিত দিন ও সময়ে নিশ্চয়ই আসবেন, জানালেন শুভরূপ মিত্র ৷
Published : July 22, 2026 at 1:55 PM IST
সল্টলেক, 22 জুলাই: পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি’র দফতরে হাজিরা দিলেন মদন মিত্রে বড় ছেলে শুভরূপ মিত্র ৷ বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ তিনি এনফোর্সমেন্ট ডিরক্টরেটের তলবে হাজিরা দিতে উপস্থিত হন ৷ তবে, ইডি’র তলব এবং হাজিরা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তা এড়িয়ে যান মদন-পুত্র ৷ উল্লেখ্য, কামারহাটির বিধায়কের স্ত্রী এবং দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ তবে, মদনের স্ত্রী এবং ছোট ছেলে আসেননি ৷
গত 13 জুলাই পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রের ফ্ল্যাট, বাড়ি-সহ আট জায়গায় হানা দেয় ইডি ৷ প্রায় ছয় ঘণ্টার টানা তল্লাশির পরের দিন 14 জুলাই মদন মিত্রের স্ত্রী অর্চনা মিত্র এবং তাঁদের দুই ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চিঠি দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ সেখানে 22 ও 23 জুলাই দু’দিন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে ইডি ৷
সেই মতো 22 জুলাই বুধবার বেলা সাড়ে 11টা নাগাদ শুভরূপ মিত্র সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে উপস্থিত হয়েছেন ৷ তাঁর মা এবং ভাইয়ের হাজিরা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, তাঁদের যখন যে সময়ে ডাকা হয়েছে সেই মতো নিশ্চয়ই উপস্থিত হবেন ৷ ফলে 23 জুলাই বৃহস্পতিবার তাঁরা ইডি দফতরে হাজিরা দেন কি না, সেটাই দেখার ৷
তবে, পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুভরূপ মিত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন ইডি’র তদন্তকারীরা ৷ পুর-নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বেশকিছু সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনে মদন মিত্রর স্ত্রী ও দুই ছেলের নাম সামনে এসেছে বলে ইডি সূত্রে খবর ৷ মূলত, শুভরূপ পুরসভার নিয়োগে কোনও সুপারিশ করেছিলেন কি না, বা তাঁর অ্যাকাউন্টে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না, সেই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরাও বেশ কিছু রহস্যজনক লেনদেনের তথ্য পেয়েছেন ৷ সেই টাকার পরিমাণও বেশ বড় ৷ বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কারা জড়িত, এর মধ্যে কোনও হেভিওয়েটের নাম রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে ইডি ৷ উল্লেখ্য, রাজ্যের পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু ৷ বর্তমানে তিনি জেলে রয়েছেন ৷
এবার এই মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৷ উল্লেখ্য, মদন মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ মেঘনা মিত্র বর্তমানে কামারহাটি পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের কাউন্সিলর ৷ ফলে পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর সক্রিয় কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ৷ তবে, ইডি’র তরফে মেঘনা মিত্র বা মদনের বড় পুত্রবধূকে তলব করা হয়নি ৷