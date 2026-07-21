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মমতাকে একমাস আর অভিষেককে 2 ঘণ্টা, 'ভুল' স্বীকার করতে সময় দিলেন মদন

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কর্মীদের ছেড়ে, 'পুত্র' স্নেহের অভিযোগ ৷ ফিরহাদ হাকিম এবং অনুব্রত মণ্ডলের নিশানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

TMC Sahid Dibas
'ঋতব্রত তৃণমূলে'র 21 জুলাইয়ের সমাবেশে ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র এবং অনুব্রত মণ্ডল ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 6:32 PM IST

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কলকাতা, 21 জুলাই: গান্ধি মূর্তির পাদদেশে 'ঋতব্রত তৃণমূলে'র 21 জুলাইয়ের সমাবেশে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ভুল স্বীকার' করতে পরামর্শ মদন মিত্রের ৷ সেই সঙ্গে 'কালীঘাট তৃণমূলে'র দুই শীর্ষ নেতৃত্বকে 'ভুল স্বীকার' করতে সময়ও বেঁধে দিলেন তিনি ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ডায়মন্ডহারবারের সাংসদকে তীব্র আক্রমণ করলেন ফিরহাদ হাকিম এবং অনুব্রত মণ্ডলও ৷

'ঋতব্রত তৃণমূলে'র 21 জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একুশের শহিদ পরিবারগুলিকে অপমানের অভিযোগ তুলেছেন মদন মিত্র ৷ বলেন, "সবার আগে কোটি কোটি সেলাম জানাই বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ আপনি না-থাকলে তৃণমূল কংগ্রেসের এই ইতিহাস আজ হতো না ৷ ওহ্ লাভলি ! এখানে ফিরহাদ, আখুরাজ্জামান সবার পিছনে ৷ শহিদ পরিবাররা আগে বসে ৷ এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে সামনের সারিতে থাকতেন চকচক করা গাল নিয়ে হাতে সানগ্লাস ঘোরানো বাংলা চলচ্চিত্রের সেলিব্রিটিরা ৷"

TMC Sahid Dibas
গান্ধি মূর্তির পাদদেশে 'ঋতব্রত তৃণমূলে'র 21 জুলাইয়ের সমাবেশ ৷ (নিজস্ব ছবি)

মমতার নাম করে মদনকে বলতে শোনা যায়, "শুনে রেখে দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার এই গলার আওয়াজ যদি আপনার কান পর্যন্ত পৌঁছায়, আপনাকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কোনও সেলিব্রিটি বা অভিষেক বানায়নি ৷ যাঁরা বানিয়েছেন, তাঁরা হলেন এই হাজার-হাজার তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মীরা ৷ আপনার লজ্জা করল না !"

এরপর মদনের নিশানায় ছিলেন অভিষেক ৷ ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলেন, "একটা ছোট্ট ছেলে, কত কষ্ট করে রোজগার করে ! 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' মাধ্যমে প্লেন, হেলিকপ্টার চড়ে গোটা পার্টি চালায় ৷ সেলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ! খবরের কাগজে দেখলাম অরূপ বিশ্বাস গিয়ে তালা চাবি দিয়েছে, ওই টাকা আপনার পিতৃদেবের টাকা নয়, ওটা তৃণমূলের টাকা ছিল ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক কর্মী রাস্তায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায় ৷ লজ্জা লাগে না ?"

TMC Sahid Dibas
'ঋতব্রত তৃণমূলে'র 21 জুলাইয়ের সমাবেশে জমায়েত ৷ (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল ভেঙে তিন টুকরো হওয়ার জন্য সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুত্র' স্নেহকে দায়ী করেছেন মদন ৷ তিনি বলেন, "আজ এই তিন টুকরোর জন্য কে দায়ী ? যদি হিম্মত থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি হেঁটে আসুন একটাও ডিম পড়বে না ৷ আমাদের গলার উত্তরীয় আপনার পায়ের নীচে পেতে দেব ৷ খালি এসে বলবেন, 'হ্যাঁ আমার ভুল হয়েছিল ৷ আমি পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়েছিলাম' ৷ আপনি একবারও ভাবলেন না দলটার কথা ৷ খোলাখুলি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, অভিষেককে এক ঘণ্টার টাইম দিচ্ছি ৷ আর আপনাকে একমাসের টাইম দিচ্ছি ৷ আপনি অভিষেকের হাত ছেড়ে এই তৃণমূলের ছেলেদের হাত ধরুন ৷ ওটা অভিষেকের একার পার্টি না ৷"

এ দিন 'ঋতব্রত তৃণমূলে'র সভামঞ্চ থেকে অভিষেককে তুই সম্বোধন করে মদন বলেন, "জেনে রাখ, তোর চমকানিতে সিপিএম চমকাতে পারে, দু’টো ভালো তৃণমূল কর্মী চমকাতে পারে ৷ এই সভাকে চমকানোর ক্ষমতা তোর নেই ৷ তোকে দু’ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এসে বল, তুই তোর অন্যায় স্বীকার করছিস ৷ তোর জন্য গোটা পার্টি শেষ হয়েছে ৷ পাপ থেকে মুক্ত হতে চাস ৷"

"রক্ত বড় নাকি ভক্ত বড় ?" এই প্রশ্ন তুলে মমতাকে এদিন একহাত নেন একদা তাঁর ছায়াসঙ্গী ফিরহাদ ৷ তবে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানালেন তিনি ৷ ফিরহাদ বলেন, "ধন্যবাদ জানাই এখনকার মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ এতদিন পরে 21 জুলাইয়ের ফাইল খুলেছেন ৷ সেদিন গুলিবিদ্ধ পরিবার বিচার পাবে, আর্থিক সহায়তা পাবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা লড়াই করেছি ৷ রক্ত বড় নাকি ভক্ত বড় ? রক্তের মোহ ছেড়ে দিয়ে ভক্তদের কাছে আসবেন ! যেখানে একুশের ঘটনা ঘটেছিল, সেখানেই আমাদের সমাবেশ ৷ এই লড়াই লড়তে হবে, এই লড়াই জিততে হবে ৷ মাথা নত করব না ৷ যাঁরা লিফটে উঠে রাজনীতি করে, তাঁরা শেষ কথা বলবে না ৷ যাঁরা রক্ত ঝরিয়ে, প্রাণ দিয়ে রাজনীতি করে তাঁরা শেষ কথা বলবে ৷"

অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "শহিদ পরিবারদের প্রণাম জানাই ৷ শহিদ পরিবাররা না-থাকলে তৃণমূলের বাড়বাড়ন্ত হতো না ৷ তৃণমূল মচকাবে, তবু ভাঙবে না ৷ তৃণমূলকে ভয় দেখানো যায় না ৷ তারা ভয় পায় না ৷ এবারে যা দেখলেন, এর পরেরবার তৃণমূল বিরাট আকার নেবে ৷"

TAGGED:

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MADAN MITRA
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মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
TMC SAHID DIBAS

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