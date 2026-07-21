মমতাকে একমাস আর অভিষেককে 2 ঘণ্টা, 'ভুল' স্বীকার করতে সময় দিলেন মদন
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কর্মীদের ছেড়ে, 'পুত্র' স্নেহের অভিযোগ ৷ ফিরহাদ হাকিম এবং অনুব্রত মণ্ডলের নিশানায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : July 21, 2026 at 6:32 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: গান্ধি মূর্তির পাদদেশে 'ঋতব্রত তৃণমূলে'র 21 জুলাইয়ের সমাবেশে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ভুল স্বীকার' করতে পরামর্শ মদন মিত্রের ৷ সেই সঙ্গে 'কালীঘাট তৃণমূলে'র দুই শীর্ষ নেতৃত্বকে 'ভুল স্বীকার' করতে সময়ও বেঁধে দিলেন তিনি ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং ডায়মন্ডহারবারের সাংসদকে তীব্র আক্রমণ করলেন ফিরহাদ হাকিম এবং অনুব্রত মণ্ডলও ৷
'ঋতব্রত তৃণমূলে'র 21 জুলাইয়ের শহিদ স্মরণ সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একুশের শহিদ পরিবারগুলিকে অপমানের অভিযোগ তুলেছেন মদন মিত্র ৷ বলেন, "সবার আগে কোটি কোটি সেলাম জানাই বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ আপনি না-থাকলে তৃণমূল কংগ্রেসের এই ইতিহাস আজ হতো না ৷ ওহ্ লাভলি ! এখানে ফিরহাদ, আখুরাজ্জামান সবার পিছনে ৷ শহিদ পরিবাররা আগে বসে ৷ এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে সামনের সারিতে থাকতেন চকচক করা গাল নিয়ে হাতে সানগ্লাস ঘোরানো বাংলা চলচ্চিত্রের সেলিব্রিটিরা ৷"
মমতার নাম করে মদনকে বলতে শোনা যায়, "শুনে রেখে দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার এই গলার আওয়াজ যদি আপনার কান পর্যন্ত পৌঁছায়, আপনাকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কোনও সেলিব্রিটি বা অভিষেক বানায়নি ৷ যাঁরা বানিয়েছেন, তাঁরা হলেন এই হাজার-হাজার তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মীরা ৷ আপনার লজ্জা করল না !"
এরপর মদনের নিশানায় ছিলেন অভিষেক ৷ ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলেন, "একটা ছোট্ট ছেলে, কত কষ্ট করে রোজগার করে ! 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' মাধ্যমে প্লেন, হেলিকপ্টার চড়ে গোটা পার্টি চালায় ৷ সেলাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ! খবরের কাগজে দেখলাম অরূপ বিশ্বাস গিয়ে তালা চাবি দিয়েছে, ওই টাকা আপনার পিতৃদেবের টাকা নয়, ওটা তৃণমূলের টাকা ছিল ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক কর্মী রাস্তায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায় ৷ লজ্জা লাগে না ?"
তৃণমূল ভেঙে তিন টুকরো হওয়ার জন্য সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুত্র' স্নেহকে দায়ী করেছেন মদন ৷ তিনি বলেন, "আজ এই তিন টুকরোর জন্য কে দায়ী ? যদি হিম্মত থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি হেঁটে আসুন একটাও ডিম পড়বে না ৷ আমাদের গলার উত্তরীয় আপনার পায়ের নীচে পেতে দেব ৷ খালি এসে বলবেন, 'হ্যাঁ আমার ভুল হয়েছিল ৷ আমি পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়েছিলাম' ৷ আপনি একবারও ভাবলেন না দলটার কথা ৷ খোলাখুলি বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, অভিষেককে এক ঘণ্টার টাইম দিচ্ছি ৷ আর আপনাকে একমাসের টাইম দিচ্ছি ৷ আপনি অভিষেকের হাত ছেড়ে এই তৃণমূলের ছেলেদের হাত ধরুন ৷ ওটা অভিষেকের একার পার্টি না ৷"
এ দিন 'ঋতব্রত তৃণমূলে'র সভামঞ্চ থেকে অভিষেককে তুই সম্বোধন করে মদন বলেন, "জেনে রাখ, তোর চমকানিতে সিপিএম চমকাতে পারে, দু’টো ভালো তৃণমূল কর্মী চমকাতে পারে ৷ এই সভাকে চমকানোর ক্ষমতা তোর নেই ৷ তোকে দু’ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এসে বল, তুই তোর অন্যায় স্বীকার করছিস ৷ তোর জন্য গোটা পার্টি শেষ হয়েছে ৷ পাপ থেকে মুক্ত হতে চাস ৷"
"রক্ত বড় নাকি ভক্ত বড় ?" এই প্রশ্ন তুলে মমতাকে এদিন একহাত নেন একদা তাঁর ছায়াসঙ্গী ফিরহাদ ৷ তবে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানালেন তিনি ৷ ফিরহাদ বলেন, "ধন্যবাদ জানাই এখনকার মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ এতদিন পরে 21 জুলাইয়ের ফাইল খুলেছেন ৷ সেদিন গুলিবিদ্ধ পরিবার বিচার পাবে, আর্থিক সহায়তা পাবে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা লড়াই করেছি ৷ রক্ত বড় নাকি ভক্ত বড় ? রক্তের মোহ ছেড়ে দিয়ে ভক্তদের কাছে আসবেন ! যেখানে একুশের ঘটনা ঘটেছিল, সেখানেই আমাদের সমাবেশ ৷ এই লড়াই লড়তে হবে, এই লড়াই জিততে হবে ৷ মাথা নত করব না ৷ যাঁরা লিফটে উঠে রাজনীতি করে, তাঁরা শেষ কথা বলবে না ৷ যাঁরা রক্ত ঝরিয়ে, প্রাণ দিয়ে রাজনীতি করে তাঁরা শেষ কথা বলবে ৷"
অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "শহিদ পরিবারদের প্রণাম জানাই ৷ শহিদ পরিবাররা না-থাকলে তৃণমূলের বাড়বাড়ন্ত হতো না ৷ তৃণমূল মচকাবে, তবু ভাঙবে না ৷ তৃণমূলকে ভয় দেখানো যায় না ৷ তারা ভয় পায় না ৷ এবারে যা দেখলেন, এর পরেরবার তৃণমূল বিরাট আকার নেবে ৷"