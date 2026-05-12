মাটির তলায় পাঁচতারা ঘাঁটি, অধরা ‘বড়ে’কে খুঁজছে পুলিশ

অভিযুক্তের নাম শামীম আহমেদ৷ ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত শামীম৷ তাঁকে খুঁজছে হাওড়া সিটি পুলিশ৷

শামীম আহমেদ (বাঁদিকে)৷ বিলাসবহুল বেসমেন্ট (ডানদিকে)৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 4:19 PM IST

হাওড়া, 12 মে: উপর থেকে দেখলে ঘিঞ্জি বস্তি। নীচে নামলেই চোখ কপালে। শোবার ঘর, বসার ঘর, রান্নাঘর, ঝকঝকে স্নানঘর — সঙ্গে গোটা এলাকা নজরে রাখার জন্য সিসিটিভির পর্দা। মধ্য হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকার 36 নম্বর ওয়ার্ডে হানা দিয়ে এমনই গোপন বিলাসপুরীর হদিশ পেল হাওড়া সিটি পুলিশ।

এই গুপ্তমহলের মালিক শামীম আহমেদ, এলাকায় পরিচিত ‘বড়ে’ নামে। অনেকে তাঁকে গুড্ডু খান নামেও চেনেন৷ অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই দীর্ঘদিন ধরে সংখ্যালঘু পাড়ার বেতাজ বাদশা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অভিযোগ, তৃণমূলের ছাতার তলায় থেকে চওড়া বস্তি এলাকায় একচেটিয়া দাপট চালাতেন বড়ে।

তাছাড়া তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত৷ এলাকার বাসিন্দারা কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না চাইলেও স্থানীয় সূত্র থেকে শোনা যাচ্ছে, এককালে সিপিএম করতেন শামীম৷ পরে তৃণমূলে আসেন৷ তাঁর স্ত্রী তৃণমূলের কাউন্সিলরও ছিলেন৷ কয়েকবছর আগে কিছু সময়ের জন্য বিজেপির সঙ্গেও তিনি যুক্ত হন৷ পরে আবার তৃণমূলে ফিরে আসেন৷

এতদিন পর হঠাৎ কেন চর্চায় এই শামীম আহমেদ? আসলে, ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিবপুরের চওড়া বস্তি। বোমাবাজি, গুলি — সবই চলে প্রকাশ্যে। বিজেপির দাবি, বড়ের নেতৃত্বেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের উপর। মারধর, বাড়ি ভাঙচুর, হুমকি — বাদ যায়নি কিছুই। ঘটনার পর থেকেই মূল অভিযুক্ত বড়ে গা ঢাকা দেয়। তাঁকে ধরার দাবিতে সরব হয় মধ্য হাওড়ার বিজেপি।

পুলিশ কয়েকজনকে আটক করলেও অধরাই থেকে যায় ‘মাস্টারমাইন্ড’। শেষে উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নেতৃত্বে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। তখনই সামনে আসে বেসমেন্টের ওই চমক। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেই সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ভিতরে এমন ব্যবস্থা। সেখান থেকেই গোটা এলাকার গতিবিধি নজরদারি করতেন বড়ে।

এই প্রথম নয়। এর আগেও রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার অভিযোগে কেন্দ্রীয় সংস্থা গ্রেফতার করেছিল শামীমকে। তার পরও তাঁর দাপটে ভাঁটা পড়েনি। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের কথায়, প্রশাসনের একাংশের মদতেই দিনের পর দিন ফুলেফেঁপে উঠেছে এই সাম্রাজ্য।

ক্ষমতা বদলের পর রাজ্যজুড়ে ‘দাদাগিরি’র বিরুদ্ধে কড়াবার্তা দিচ্ছে নতুন সরকার। পুলিশের সক্রিয়তাও চোখে পড়ার মতো। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এতদিন ধরে প্রশাসনের নাকের ডগায় কীভাবে গড়ে উঠল মাটির নীচের এই বিলাসবহুল ঘাঁটি? রাজনৈতিক আশ্রয় ছাড়া কি আদৌ সম্ভব?

হাওড়া সিটি পুলিশের কর্তারা অবশ্য এই নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ। এই ঘটনায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাওড়া সিটি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, শামীম আহমেদ ওরফে গুড্ডু খানের খোঁজে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তদন্ত চলছে। তদন্তের স্বার্থে এখনই সবকিছু প্রকাশ্যে জানানো সম্ভব নয়। জানা গিয়েছে, আপাতত বড়ের খোঁজে জোর তল্লাশি চলছে। একই সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এই গোপন আস্তানা তৈরিতে আর কারা সাহায্য করেছে। পাশাপাশি ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ধৃতদের জেরা করে মূলচক্রীর নাগাল পেতে চাইছে পুলিশ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের আমলে একের পর এক ‘ডন’-এর সাম্রাজ্যে ধাক্কা লাগছে। শিবপুরের এই ঘটনা সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। তবে শুধু ধরপাকড় নয়, এই ধরনের সমান্তরাল শাসন কীভাবে গজিয়ে ওঠে, তার শিকড় উপড়ে ফেলাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। না হলে আজ ‘বড়ে’, কাল অন্য কেউ — এই চক্র চলতেই থাকবে।

সম্পাদকের পছন্দ

