ভোটকেন্দ্রে বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জড়ালেন লাভলী ! বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ

ভোটকেন্দ্রে বাহিনীর সঙ্গে বচসায় জড়ালেন লাভলী ! বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ
লাভলীর কথায়, এটা নিছক ভুল নয়, পরিকল্পিতভাবে কিছু এলাকায় ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে ফলাফলে প্রভাব ফেলা যায় ।
Published : April 29, 2026 at 5:17 PM IST
সোনারপুর, 29 এপ্রিল: ভোটের দিন মানেই গণতন্ত্রের উৎসব, কিন্তু সেই উৎসবের আবহেই বুধবার সকাল থেকে উত্তেজনার আঁচ মিলল সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে । তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলী মৈত্রকে ঘিরে তৈরি হল বিতর্কের আবহ । ভোট দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁর বচসা ঘিরে কিছুক্ষণের জন্য থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয় রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাভূষণ বিদ্যাপীঠের 143 নম্বর বুথে ।
সকালেই নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বুথে পৌঁছন লাভলী । সাধারণ ভোটারদের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি, যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এক বিশেষ মুহূর্ত বলেই উল্লেখ করেন । বুথ থেকে বেরিয়ে এসে খানিক আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "প্রথমবার নিজেকে ভোট দিলাম, অনুভূতিটা অন্যরকম ।"
তবে এই ব্যক্তিগত মুহূর্তের পরেই সামনে আসে অভিযোগের সুর । প্রার্থীর দাবি, বুথে প্রবেশের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি হয় । যদিও ঠিক কী কারণে সেই বচসা, তা স্পষ্ট নয় ৷ লাভলীর অভিযোগ, বাহিনীর আচরণে তিনি সন্তুষ্ট নন । তাঁর বক্তব্য, "ভোটের দিনে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে হয় । কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না ।"
এরপরই আরও গুরুতর অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী । তাঁর দাবি, বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে । ফলে অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে পারছেন না । লাভলীর কথায়, "এটা নিছক ভুল নয়, পরিকল্পিতভাবে কিছু এলাকায় ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে ফলাফলে প্রভাব ফেলা যায় ।"
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অভিযোগটি অবশ্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ঘিরেই । সরাসরি তাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেন তিনি । বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে । এটা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক ।" এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে নতুন করে।
এখানেই থামেননি লাভলী । বিজেপির বিরুদ্ধেও তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "মানুষ সব দেখছে । বাংলায় বিজেপির জায়গা আর থাকবে না ।" তাঁর এই মন্তব্যে নির্বাচনী লড়াইয়ের তীব্রতা স্পষ্ট বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ।
অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে লাভলীর সব অভিযোগই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে । দলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল প্রার্থী ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ভোটের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছেন । তাঁদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই কাজ করছে এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে ।
ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য বুথ এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হলেও, প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে । পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হয় । নির্বাচন কমিশনও গোটা ঘটনাপ্রবাহের উপর কড়া নজর রাখছে বলে সূত্রের খবর ।
