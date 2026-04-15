মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকেও বদনাম করা হয়েছিল, আমাকে নিয়েও বিজেপি নানা কথা বলবে: কৃষ্ণ দাস

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকেও বদনাম করা হয়েছিল, আমাকে নিয়েও বিজেপি নানা কথা বলবে: কৃষ্ণ দাস
কর্পোরেশন গঠনের প্রতিশ্রুতি থেকে 'গোলের লড়াই' এর রাজনীতি ! ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি জলপাইগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাস ৷ আলাপচারিতায় অভিজিৎ বোস ৷
Published : April 15, 2026 at 4:42 PM IST
জলপাইগুড়ি, 15 এপ্রিল: প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ দাস। শহরকে কর্পোরেশনে উন্নীত করা থেকে শুরু করে সংগঠন মজবুত করা, প্রচারে বেরিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন । ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি হয়ে তিনি যা জানালেন ৷
ইটিভি ভারত: কীভাবে প্রচার চালাচ্ছেন ?
কৃষ্ণ দাস: সকাল থেকেই বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি । মানুষজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছি । সন্ধ্যার পর গ্রামে চলে যাচ্ছি, কারণ সকালে অনেকেই কাজে বেরিয়ে যান । তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় মিলিয়ে নিচ্ছি ।
ইটিভি ভারত: জলপাইগুড়ি শহরের উন্নয়নে আপনার প্রধান প্রতিশ্রুতি কী ?
কৃষ্ণ দাস: জলপাইগুড়ি একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ শহর, কিন্তু উন্নয়নের দিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে । আমি চাই এই শহরকে কর্পোরেশনে উন্নীত করতে । পুরসভার আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে যুক্ত করে শহরের পরিধি বাড়াতে হবে । এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার । শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে ।
ইটিভি ভারত: তিস্তা ও করলা নদী নিয়ে সমস্যার কথা বলছেন?
কৃষ্ণ দাস: তিস্তার জলস্তর বেড়ে গেছে । ফলে জল বাড়লে করলা নদীতে ব্যাক ফ্লো হওয়ার আশঙ্কা থাকে । এটা একটা বড় সমস্যা । এর স্থায়ী সমাধান করতে হবে ।
ইটিভি ভারত: দলের অন্দরে সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা হয় । কী বলবেন ?
কৃষ্ণ দাস: এটা দ্বন্দ্ব নয়, প্রতিযোগিতা । যেমন ফুটবল খেলায় গোল দেওয়ার লড়াই হয়, তেমনই আমাদের মধ্যে কে ভালো করবে সেই প্রতিযোগিতা । আমরা একসঙ্গে লড়াই করছি দলের জন্য । লক্ষ্য একটাই, বিপক্ষকে হারানো ।
ইটিভি ভারত: আপনার বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ রয়েছে । এমনকি কমিশন আপনাকে ভোটের দিন গৃহবন্দিও করেছিল, এই অভিযোগের জবাব কী?
কৃষ্ণ দাস: অভিযোগ থাকতেই পারে । মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণকেও বদনাম করা হয়েছিল । আমাকে নিয়েও বিজেপি নানা কথা বলবে । কিন্তু মানুষ সব দেখছে, বোঝে ।
ইটিভি ভারত: 2024 লোকসভা নির্বাচনে এই এলাকায় বিজেপি প্রায় ১৭ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিল । এটা কতটা চ্যালেঞ্জের ?
কৃষ্ণ দাস: চ্যালেঞ্জ তো আছেই । কিন্তু আমাদের সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে । যেভাবে মানুষ সাড়া দিচ্ছে, তাতে আমরা জিতব বলেই বিশ্বাস ।
ইটিভি ভারত: 2015 সালের ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্টের পরেও অনেকেই জমির অধিকার পাননি । এ বিষয়ে কী করবেন ?
কৃষ্ণ দাস: এই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে রয়েছে । আমরা ক্ষমতায় এলে সব সমস্যার সমাধান করব ।
ইটিভি ভারত: জয়ের ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী?
কৃষ্ণ দাস: ১০০ শতাংশ নিশ্চিত । মানুষের যে সাড়া পাচ্ছি, তাতে আমরা বড় ব্যবধানে জিতব ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রটি এ বার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মূল লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে । লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এগিয়ে থাকলেও, সংগঠন মজবুত করা ও দলবদলের মাধ্যমে তৃণমূল ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে । উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো- এই ইস্যুগুলিই শেষ পর্যন্ত ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে বলেই মত বিশেষজ্ঞদের ।
