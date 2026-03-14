ফিরে দেখা নন্দীগ্রাম: 14 মার্চের রক্ত, রাজনীতির মোড় ঘোরানো ইতিহাস
2007 সালের 14 মার্চ ৷ ভোরের আলো তখনও ফোটেনি ৷ কাটা রাস্তা মেরামত করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফেরাতে নন্দীগ্রামে ঢোকে বিশাল পুলিশবাহিনী ।
Published : March 14, 2026 at 6:37 PM IST
সুমন বটব্যাল
হলদি নদীর পাশে পূর্ব মেদিনীপুরের বর্ধিষ্ণু জনপদ নন্দীগ্রাম । বঙ্গ রাজনীতির ইতিহাসে এই নাম উচ্চারিত হলেই ফিরে আসে এক রক্তাক্ত অধ্যায় । 2007 সালের 14 মার্চ— এই দিনটিই অনেকের মতে বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের সূচনা করে দিয়েছিল । পুলিশের গুলিতে সেদিন প্রাণ হারিয়েছিলেন 14 জন সাধারণ মানুষ । জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া আন্দোলন ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল এক বিস্ফোরক সংঘাতে, যার অভিঘাত পৌঁছেছিল রাজ্যের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র পর্যন্ত ।
শিল্পায়নের পরিকল্পনা, শুরু বিতর্ক
ঘটনার সূত্রপাত 2006 সালের শেষদিকে । তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শিল্পায়নের গতি বাড়াতে চাইছিল । হুগলির সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের ছোট গাড়ির কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে তখন উত্তাল পরিস্থিতি । তার মধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে একটি বৃহৎ রাসায়নিক শিল্পাঞ্চল তৈরির পরিকল্পনা সামনে আসে । এই শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার দায়িত্ব পাওয়ার কথা ছিল ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠীর । পরিকল্পনা অনুযায়ী নন্দীগ্রাম ও খেজুরি মিলিয়ে প্রায় 25 হাজার একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ওঠে ।
2006 সালের 28 ডিসেম্বর হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের তরফে একটি নোটিস জারি হয় । সেই পর্ষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন সিপিএম নেতা লক্ষ্মণ শেঠ । নোটিসে জানানো হয়, নন্দীগ্রামের 25টি এবং খেজুরির 2টি মৌজা মিলিয়ে বিশাল এলাকা শিল্পাঞ্চলের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে । ঘোষণার পরই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় । কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে জমি হারানোর আশঙ্কা । সিঙ্গুরের অভিজ্ঞতা তখনও টাটকা । ফলে খুব দ্রুতই জমি রক্ষার দাবিতে সংগঠিত হতে শুরু করেন স্থানীয় মানুষ ।
3 জানুয়ারি: বিস্ফোরণের সূচনা
2007 সালের 3 জানুয়ারি পরিস্থিতি প্রথম বড় আকার নেয় । জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামের কালীচরণপুর পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জড়ো হন হাজার হাজার মানুষ । অভিযোগ ওঠে, পুলিশ আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে । উত্তেজনা বাড়তে থাকে । পুলিশের একটি জিপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় । কে বা কারা বোমা ছুঁড়েছিল—তা নিয়ে তখন নানা মত উঠে আসে ।
ঘটনার পর আন্দোলনকারীরা নন্দীগ্রামের বিভিন্ন রাস্তা কেটে দেয়, যাতে পুলিশ বা প্রশাসন সহজে এলাকায় ঢুকতে না পারে । অন্যদিকে সিপিএম সমর্থকদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষও শুরু হয় । পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে বহু সিপিএম সমর্থক আশ্রয় নিতে বাধ্য হন পাশের খেজুরি এলাকায় ।
ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির উত্থান
জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিতে 5 জানুয়ারি গড়ে ওঠে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি বা বিইউপিসি । এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয় একাধিক রাজনৈতিক দল—তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস এবং এসইউসিআই । পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামবাসীদের বড় অংশও এই আন্দোলনে যুক্ত হন ।
নন্দীগ্রাম দ্রুতই এক অঘোষিত অবরুদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয় । প্রশাসনের প্রবেশ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় । গ্রামবাসীরা রাস্তা কেটে ফেলেন, বাঁশের ব্যারিকেড তৈরি করেন । যেন অঘোষিত যুদ্ধক্ষেত্র !
7 জানুয়ারি: সংঘর্ষে মৃত্যু
7 জানুয়ারি আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি । গুলি চলার ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ ওঠে । গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি ছিল, সিপিএম সমর্থক শঙ্কর সামন্তের বাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়েছিল । পরে উত্তেজিত জনতা তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় । সেই আগুনেই শঙ্কর সামন্তের মৃত্যু হয় । ঘটনার পর পুলিশ, প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে শান্তি বৈঠক হলেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি । এ সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্বীকার করেন, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিসটি একটি ভুল ছিল ।
উত্তেজনা বাড়তেই থাকে
ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েও নন্দীগ্রাম উত্তপ্ত ছিল । আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, সিপিএম ক্যাডাররা খেজুরি থেকে হামলা চালাচ্ছে । অন্যদিকে সিপিএমের দাবি ছিল, নন্দীগ্রামে মাওবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলছে । 12 ফেব্রুয়ারি খেজুরিতে একটি সভায় বক্তব্য রাখেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, যাঁরা জমি দিতে চান না তাঁদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হবে না । কিন্তু তত দিনে পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছিল, যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অবিশ্বাস চরমে ।
14 মার্চ: রক্তাক্ত সকাল
2007 সালের 14 মার্চ ৷ ভোরের আলো তখনও ফোটেনি ৷ নন্দীগ্রামে ঢোকে বিশাল পুলিশবাহিনী । প্রশাসনের দাবি ছিল, কাটা রাস্তা মেরামত করে এলাকায় স্বাভাবিক প্রশাসন ফিরিয়ে আনাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য । আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল, আসলে জমি অধিগ্রহণের পথ পরিষ্কার করতে পুলিশ অভিযান চালায় । সেদিন প্রায় পাঁচ হাজার গ্রামবাসী ঝাঁটা, লাঠি, খুন্তি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন । পুলিশ দুই দিক থেকে গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে—একদল তেখালি সেতু দিয়ে, অন্যদল ভাঙাবেড়া সেতু দিয়ে । অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে ছিল সিপিএমের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী ।
শুরু হয় তীব্র সংঘর্ষ । পুলিশের দাবি, বারবার মাইকিং করেও গ্রামবাসীরা রাস্তা ছাড়েননি । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথমে কাঁদানে গ্যাস, পরে রবার বুলেট এবং শেষ পর্যন্ত গুলি চালানো হয় । গুলিতে প্রাণ হারান 14 জন নিরীহ মানুষ । আহত হন বহু মানুষ । অনেকে নিখোঁজ হয়ে যান ।
ধর্ষণের অভিযোগে তোলপাড়
14 মার্চের গুলিকাণ্ডের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । আন্দোলনকারীদের তরফে অভিযোগ ওঠে, পুলিশের পাশাপাশি সিপিএম ক্যাডাররাও ছদ্মবেশে গ্রামে ঢুকেছিল । তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে । এই অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে ।
প্রতিবাদে সরব বুদ্ধিজীবীরা
নন্দীগ্রামের ঘটনার পর রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয় । শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা পথে নামেন । অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন । সমাজকর্মী মেধা পাটকর মানবাধিকার কমিশনকে চিঠি লিখে নন্দীগ্রামকে 'কসাইখানা' বলে অভিহিত করেন ।
রাজ্যপালের কড়া মন্তব্য
তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন । তিনি পুলিশের ভূমিকার তুলনা টানেন 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে'র সঙ্গে । রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের এই মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
পরিবর্তনের বীজ
অনেক বিশ্লেষকের মতে, নন্দীগ্রামের ঘটনাই শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পথ তৈরি করে দেয় । যদিও পরিবর্তন আসে 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনে, কিন্তু তার বীজ বপন হয়েছিল 2007 সালের 14 মার্চেই । তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন । নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুর—এই দুই আন্দোলনই তাঁকে রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে দেয় । রাজনৈতিকভাবে উত্থান হয় শুভেন্দু অধিকারীরও ।
আজও বিতর্ক
তবে নন্দীগ্রামের ঘটনাকে ঘিরে বিতর্ক আজও শেষ হয়নি । কেউ বলেন, এটি ছিল কৃষিজমি রক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন । আবার কেউ মনে করেন, এর পিছনে ছিল বড় রাজনৈতিক কৌশল । মাওবাদীদের ভূমিকা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে । অন্যদিকে শিল্পায়ন বনাম কৃষিজমি রক্ষার বিতর্কও এখনও প্রাসঙ্গিক ।
শহিদ দিবস ও নতুন রাজনীতি
প্রতি বছর 14 মার্চ নন্দীগ্রামে শহিদ দিবস পালন করা হয় । তবে সময়ের সঙ্গে রাজনীতির সমীকরণ বদলেছে । শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর শহিদ পরিবারগুলির মধ্যেও বিভাজন দেখা গিয়েছে—কেউ তৃণমূলের পাশে, কেউ বিজেপির সঙ্গে ।
ইতিহাসের মোড়ে নন্দীগ্রাম
এক দশকের বেশি সময় কেটে গেলেও নন্দীগ্রাম এখনও বাংলার রাজনীতিতে প্রতীকের মতো । শিল্পায়ন, কৃষকের অধিকার, রাজনৈতিক সংঘর্ষ—সব কিছুর মিলিত প্রতিচ্ছবি হয়ে আছে এই নাম । বিশ্লেষকদের মতে, নন্দীগ্রাম তাই শুধু একটি গ্রামের ইতিহাস নয়, এটি বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ।
গুলিচালনা নিয়ে নতুন বিতর্ক: দায় কার?
নন্দীগ্রামের গুলিচালনা নিয়ে বিতর্ক কখনওই পুরোপুরি থামেনি । বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও বদলেছে । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামের একটি সভা থেকে নন্দীগ্রামের 14 মার্চের গুলিকাণ্ডের জন্য নাম না করে শিশির অধিকারী ও শুভেন্দু অধিকারীকে দায়ী করেছিলেন ৷ প্রসঙ্গত, ওই ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ৷
সে সময় দলীয় প্রচার সভা থেকে মমতা বলেছিলেন, "যারা গুলি চালিয়েছিল আপনাদের মনে আছে, পুলিশের ড্রেস পরে এসেছিল অনেকে । মনে আছে ? মনে পড়ছে ? অনেকে পুলিশের ড্রেস পরে এসেছিল । নিশ্চয়ই ভুলে যাননি ! নন্দীগ্রাম, নন্দীমা, আমার মনে আছে সব। আমি ডেট ওয়াইজে বলে দেব। মনে আছে, হাওয়াই চটি পরে এসেছিল বলে ধরা পড়ে গিয়েছিল । এ বারেও সেই সব কেলেঙ্কারি করছে । অনেক বিএসএফ, সিআইএসএফ-এর ড্রেস-ট্রেস কিনেছেন । কারণ, যাঁরা এ সব করেন না তাঁরা জানেন ।"
এখানেই না থেমে সেদিন নন্দীগ্রামের মাটি থেকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, "আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমি পরে শুনেছিলাম, এই বাপ-ব্যাটার পারমিশন ছাড়া সে দিন পুলিশ নন্দীগ্রামে ঢুকতে পারত না । আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি । আমিও একটা গভর্নমেন্ট চালাই । আমিও খোঁজখবর পরে নিয়েছি । দেখুন, আমি ভদ্রলোক বলে কিছু বলিনি । ফেয়ার এনাফ !"
মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্য নিয়ে সে সময় রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল তৈরি হয়েছিল৷ পালটা প্রতিক্রিয়ায় সে সময় শুভেন্দুর বাবা তথা প্রবীণ রাজনীতিক শিশির অধিকারী বলেছিলেন, মমতার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর কথায়, "এত বড় মিথ্যাবাদী রাজনীতিতে দেখিনি । যাঁদের কাঁধে পা দিয়ে তিনি রাজনীতিতে উঠে এলেন, তাঁদেরই এখন দোষ দিচ্ছেন ।"
মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের পরই সিপিএম-ও নতুন করে বিতর্কে যোগ দেয় । তাদের বক্তব্য, যদি মমতার অভিযোগ সত্যি হয়, তা হলে আন্দোলনের পিছনে তৃণমূলের চক্রান্তের কথাই প্রমাণিত হয় ।
মুকুল রায়কে নন্দীগ্রামে ঢুকতে বাধা
নন্দীগ্রাম নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাতের আর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তৈরি হয়েছিল 2015 সালে । সেই সময় তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছিল দলের প্রভাবশালী নেতা, অধুনা প্রয়াত মুকুল রায়ের । 14 মার্চ শহিদ দিবসে নন্দীগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু তাঁকে সেখানে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি।
টেঙ্গুয়া মোড় থেকে তেখালি সেতু—একাধিক জায়গায় রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা । তাঁদের হাতে ছিল 'মুকুল রায় গো ব্যাক' লেখা প্ল্যাকার্ড, কালো পতাকা । মুকুলের গাড়ির কনভয় আটকে দেওয়া হয় । ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটে । এমনকি তাঁর সঙ্গীদের গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগও ওঠে ।
শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রামে ঢুকতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হন মুকুল । পরে তিনি বলেন, "2007 সালে সিপিএম আমায় নন্দীগ্রামে ঢুকতে দেয়নি । আজও একই ঘটনা ঘটল । ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল ।"
শহিদ দিবস ঘিরে তৃণমূল–বিজেপির তরজা
নন্দীগ্রামের শহিদ দিবস এখন শুধু স্মরণসভা নয়, রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চও হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর এই সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে । আগে 7 জানুয়ারি ও 14 মার্চ—দুই দিনই তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্যোগে শহিদ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হত । একই মঞ্চে দেখা যেত শুভেন্দু অধিকারী, আবু তাহের, শেখ সুফিয়ানের মতো আন্দোলনের নেতাদের । কিন্তু 2020 সালের পর সেই ছবি বদলে যায় ।
এখন একই দিনে আলাদা আলাদা কর্মসূচি করে তৃণমূল ও বিজেপি । একদিকে তৃণমূলের সভা, অন্যদিকে বিজেপির শ্রদ্ধার্ঘ্য, শহিদ পরিবারগুলির মধ্যেও এই বিভাজন স্পষ্ট । কেউ তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছেন, আবার কেউ শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিজেপির কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন । ফলে শহিদদের স্মরণসভা ঘিরে প্রতি বছরই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হয় নিয়ম করে ।
সামনে বিধানসভা ভোট । ফলে আবারও রাজ্য রাজনীতিতে উঠে আসছে নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ । নন্দীগ্রামের জমি বাঁচাতে সেদিন যাঁরা কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করেছিলেন, তাঁরাই আজ রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের বিরোধী । শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী বলেন, "মমতার (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) মতো বেইমান জীবনে দুটো দেখেনি । আমি আর শুভেন্দু না থাকলে নন্দীগ্রামের আন্দোলনও প্রতিষ্ঠা পেত না আর ওনারও ক্ষমতায় বসার স্বাদ পূরণ হতো না ।"
এখানেই না থেমে শিশিরবাবু বলেন, "শুধু নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে নয়, মমতা সারা রাজ্যবাসীর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন । শুভেন্দু সেটা বুঝতে পেরেছিল বলেই তৃণমূল ত্যাগ করেছে ।"
পালটা হিসেবে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, বর্তমানে শাসক দলের নেতা শেখ সুফিয়ান বলেন, "শিশিরবাবু একজন মীরজাফর, আর ওর ছেলেটা (শুভেন্দু অধিকারী) বিশ্বাসঘাতক । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তৃণমূল না থাকলে ওদেরকে কেউ চিনত না।"
গত বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে মুখোমুখি লড়াই হয়েছিল মমতা-শুভেন্দুর। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে 1956 ভোটে জয়ী হন শুভেন্দু । ওই ফল নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে । এবারে নন্দীগ্রামে তৃণমুলের প্রার্থী কে হবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে সুফিয়ানের দাবি, গতবারের মতো এবারে আর কাউন্টিং হলে লোডশেডিং করে শুভেন্দুকে জিততে দেব না । এবারে নন্দীগ্রাম থেকে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হবেন তৃণমূলের প্রার্থী । যা শুনে শিশিরবাবুর প্রতিক্রিয়া, "মমতার প্রতারণা মানুষ ধরে ফেলেছে । এবারে আর ওর নবান্নে বসার স্বপ্ন পূরণ হবে না ।"
26 এর ভোটে নন্দীগ্রাম শুভেন্দুরই থাকে, নাকি পালাবদল হয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তো বটেই কৌতূহল রয়েছে জনমানসেও ।
