ভোটে শ্রীহীন শ্রীকলোনি, এখনও প্রিয়রঞ্জনে বন্দি কালিয়াগঞ্জের রাজনীতি

ভোটে শ্রীহীন শ্রীকলোনি, এখনও প্রিয়রঞ্জনে বন্দি কালিয়াগঞ্জের রাজনীতি
ছাব্বিশে বাংলায় হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে কালিয়াগঞ্জের শ্রীকলোনিতে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির বাড়িতে ঢুঁ মারলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাস ৷
Published : April 20, 2026 at 7:55 PM IST
কালিয়াগঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), 19 এপ্রিল: বাড়ির মূল ফটক বন্ধ ৷ পাশের ছোট দরজাটাও ৷ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়ালেই কেমন একটা সোঁদা গন্ধ নাকে ভেসে আসে ৷ বাড়ির ত্রিসীমানায় কারও দেখা নেই ৷ শুধু বন্ধ ফটকের উপর লাগানো দুটো পতাকা আর পাশের দেওয়ালে সদ্য লিখন জানান দিচ্ছে, এখনও এই বাড়ির পাহারার দায়িত্বে রয়েছে হাত ৷ ছাব্বিশের ভোটের আর যখন তিনটে দিন বাকি, এটাই কালিয়াগঞ্জের শ্রীকলোনির বিখ্যাত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বাড়ির ছবি ৷
দীর্ঘ সময় বন্ধ দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করার পর ভিতর থেকে আওয়াজ আসল, 'কে?' খানিক বাদে ছোট দরজাটা সামান্য ফাঁক হল ৷ সামনে এক মহিলার মুখ ৷ চোখে প্রশ্ন ৷ সংবাদমাধ্যমের লোক শুনে বলে উঠলেন, "কিন্তু বাড়িতে তো কেউ নেই ৷ বউদি এসেছিলেন ৷ একদিন থেকে চলে গিয়েছেন ৷" অনেক বোঝানোর পর বাড়ির চৌহদ্দিতে পা রাখার অনুমতি মিলল ৷ দরজা খুলে তিনি ফের অন্দরে চলে গেলেন ৷
দোতলা বাড়ি ৷ অনাদরের ছাপ স্পষ্ট ৷ পলেস্তরা খসা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ গেট দিয়ে ঢুকতেই বাম দিকে দুর্গা মন্দির ৷ ছাদ খসে পড়ছে ৷ বাড়ির অন্দরে ঢোকার কোলাপসিবল গেটে তালা ৷ ভিতরে মুখ বন্ধ কয়েকটি প্লাস্টিকের বস্তা ৷ একদিকে পুরনো একটি লেটার বক্স ৷ উপরে লেখা, দাশমুন্সি ৷ জীবিত থাকাকালীন প্রিয়রঞ্জন যে ঘরে বসে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতেন, সেই ঘরে এখনও টাঙানো রয়েছে তাঁর ছবি ৷ পুরো ঘরটা যেন ন’বছর আগের ল্যান্ডস্কেপ ৷
যুবক অবস্থাতেই কংগ্রেসি ঘরানায় তৈরি হয়েছিলেন প্রিয়রঞ্জন ৷ ছাত্র পরিষদ থেকে রাজনীতির শুরু ৷ পরবর্তীতে একের পর এক সিঁড়ি চড়ে একসময় তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হয়ে ওঠেন ৷ বাংলা থেকে পাঁচবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন ৷ চারটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ শুধু তাই নয়, একটানা 20 বছর তিনি ছিলেন এআইএফএফ সভাপতি ৷ দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে তিনজন কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন প্রিয় ৷ বাকি দু’জন সোমেন মিত্র আর সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও প্রয়াত হয়েছেন ৷ বঙ্গবাসী এই ট্রায়োকে ভোলেনি এখনও ৷
বঙ্গবাসী মনে রাখলেও তাঁকে যেন ভুলতে বসেছেন দাশমুন্সি পরিবারের সদস্যরা ৷ একটা সময়ে নির্বাচন এলেই শ্রীকলোনির সরু রাস্তাটা গাড়িতে ভর্তি হয়ে যেত ৷ ভোর থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকত বাড়ির মূল ফটক ৷ সামনের লনে পাতা চেয়ারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় পার করতেন তাঁর অনুগামীরা ৷ সেই অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন পাশের মালদা জেলারও অনেক কংগ্রেস নেতা-নেত্রী ৷ কারণ, তৎকালীন রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের মধ্যে মালদা জেলার দুটি বিধানসভা আসনও ছিল ৷ সেই প্রিয় অনুগামীদের অনেকেই এখন এ'ফুলে, ও'ফুলে ৷ স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের কথায়, এবারের ভোট আসরে তিন ফুলের গন্ধ কালিয়াগঞ্জে ৷ ঘাসফুল, পদ্মের সঙ্গে রয়েছে ডুমুরের ফুলও ৷
ডুমুরের ফুল ? প্রিয়-জায়া দীপা দাশমুন্সির নামে লেগেছে এই বিশেষণ ৷ 2017 সালে প্রিয়র প্রয়াণের পর এআইসিসি উত্তর দিনাজপুর জেলায় দলকে শক্তিশালী করার গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছিল দীপার হাতে ৷ কিন্তু বাস্তব বলছে, সংসদীয় রাজনীতির ময়দানে দীপা কখনওই আগুনের পাখি হয়ে উঠতে পারেননি ৷ প্রিয় সেন্টিমেন্টে ভর করে একবার বিধায়ক আর একবার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারপর সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর সফলতার গ্রাফ উপরপানে যায়নি ৷ প্রিয়রঞ্জনের প্রয়াণের পর তিনি কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে থাকেন না ৷ তবে কয়েকদিন আগে রায়গঞ্জে রাহুল গান্ধির নির্বাচনী জনসভায় তাঁকে দেখা গিয়েছিল ৷ ওই একদিনের জন্য ৷
এখন শ্রীকলোনির দাশমুন্সি ভবন রক্ষণাবেক্ষণ করেন সঞ্জিৎ সিং ৷ প্রিয়-জায়াকে নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বলে ওঠেন, "আমি সামান্য আদার ব্যবসায়ী, জাহাজের খবর রাখব কীভাবে ?" বোঝা গেল, হৃদয়ে পাথরচাপা রয়েছে অনেক দীর্ঘশ্বাস ৷ ঠিক সামনের বাড়িতেই বসবাস করেন প্রদীপ পাল ৷ এলাকার তৃণমূল নেতা ৷ জানালেন, "প্রিয়দা বেঁচে থাকাকালীন যে কোনও নির্বাচন এলেই এই বাড়িতে উৎসব শুরু হয়ে যেত ৷ তিনি কংগ্রেস করতেন ৷ তাঁকে দেখে কালিয়াগঞ্জের সবাই সেই দল করত ৷ এই বাড়ি থেকেই উত্তর দিনাজপুর-সহ গোটা উত্তরবঙ্গের ভোট পরিচালনা করা হত ৷ ঝান্ডা, ফেস্টুন থেকে শুরু করে প্রচার ও ভোটের কৌশলও তিনি নির্ধারণ করে দিতেন ৷ কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে আজ গোটা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে ৷ এমনটা যে হতে পারে, আমরা তা কল্পনাও করতে পারিনি ৷"
প্রিয়র প্রয়াণের পর তাঁর দায়িত্ব পালনের ভার এআইসিসি তুলে দিয়েছিল তাঁর স্ত্রীর হাতে ৷ তিনি কি সেই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছেন ? প্রশ্ন শুনেই খানিকটা থমকে যান প্রদীপ পাল ৷ একটু ভেবে নিয়ে তিনি বলেন, "আমি সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু দ্বিধাবোধ করছি ৷ কারণ, এখন আমি ওই দলে নেই ৷ তবে প্রিয়দার উত্তরাধিকারী হিসাবে বউদি সেভাবে যে সফল হতে পারেননি তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই ৷ যে কোনও কারণেই হোক, তিনি প্রিয়দার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেননি ৷ ভবিষ্যতে কী হবে বলতে পারছি না ৷ পরবর্তীতে প্রিয়দার ভাই অন্য দলে চলে যান ৷ তারপর থেকেই বাড়িটার টালমাটাল পরিস্থিতি ৷ এখন বাড়িতে কেউ থাকেন না ৷ বউদিও খুব কম আসেন ৷ শুনেছি কখনও কেরল, কখনও তেলেঙ্গানায় ভোটের দায়িত্বে থাকেন ৷ সেই কারণেই তিনি বাড়িতে কম আসেন ৷ প্রিয়দার ভাইদেরও বেশ বয়স হয়েছে ৷ তাঁরাও সেভাবে এই বাড়িতে আর আসেন না ৷"
প্রিয়রঞ্জনের বাড়ির দেওয়ালে শুধুমাত্র কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনও দলের দেওয়াল লিখন কিংবা ঝান্ডা লাগানো নেই ৷ কেন ? প্রতিবেশী প্রদীপ পালের উত্তর, "কালিয়াগঞ্জবাসী প্রিয়দাকে এখনও শ্রদ্ধা করেন ৷ এখন যাঁরা বিভিন্ন দলের প্রতিষ্ঠিত নেতা, তাঁরা প্রত্যেকেই এই বাড়ি থেকে রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়েছেন ৷ ব্যক্তি হিসাবে আমরা এখনও প্রিয়দাকে সম্মান করি ৷ সেই সৌজন্যতাবোধ থেকেই প্রিয়দার বাড়ির দেওয়াল কিংবা তাঁর বাড়ির আশেপাশে কোনও অন্য দলের ঝান্ডা, পোস্টার লাগানো হয় না কিংবা দেওয়াল লিখন করা হয় না ৷"
না-থেকেও এখনও কালিয়াগঞ্জে রয়েছেন তিনি ৷ আর থেকেও একই ভূমিতে নেই তাঁর স্ত্রী ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনেও বহাল তবিয়তে প্রিয়রঞ্জন ৷ তাঁর নামটাই এখনও একমাত্র জিয়নকাঠি কালিয়াগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বের ৷ এখনও উত্তরবঙ্গবাসীর মননে ঘোরাঘুরি করে পানিশালার এইমস ৷ প্রিয়রঞ্জনের অধরা স্বপ্ন ৷ ইভিএম-এর রায় কী হবে তা জানা নেই ৷ তবে শ্রীহীন শ্রীকলোনিতে প্রিয় রয়ে যাবেন কালিয়াগঞ্জবাসীর হৃদয়ে ৷ মনে করিয়ে দেবেন বিশ্বকবির সেই সৃষ্টি, "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে...তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে...৷"