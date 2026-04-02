স্কুল-মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান, বকেয়া ডিএ মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু রাজ্যের
এই বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ও চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করতে নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রাজ্যের অর্থ দফতরের ।
Published : April 2, 2026 at 2:24 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য একাধিক দফতরের কর্মীদের জন্য বড়সড় স্বস্তির খবর । দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং পেনশনভোগীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) বা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স মেটানোর প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করল রাজ্য সরকার । এই বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এবং চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করতে নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সারল রাজ্যের অর্থ দফতর ।
অন্যদিকে, পাওনাদারের সঠিক সংখ্যা ও বকেয়া টাকার পরিমাণ জানতে চেয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত জেলার স্কুল পরিদর্শকদের (ডিআই) কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে মাদ্রাসা ডিরেক্টরেট । নবান্নের এই জোড়া পদক্ষেপে স্বভাবতই খুশির হাওয়া সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অগণিত কর্মীদের মধ্যে ।
দীর্ঘদিন ধরেই বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও টানাপোড়েন চলছিল । সম্প্রতি সরাসরি রাজ্য সরকারি দফতরে কর্মরতদের বকেয়া মেটানো শুরু হলেও, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মীরা এতদিন পর্যন্ত বঞ্চিত ছিলেন । এবার তাঁদের বকেয়া মেটানোর উদ্যোগই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে ।
জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে মাদ্রাসা ডিরেক্টরেটের পক্ষ থেকে জেলার ডিআইদের কাছে একটি জরুরি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে । ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 2008 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ দীর্ঘ 11 বছরের মাদ্রাসার কতজন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ডিএ বকেয়া রয়েছে এবং তার সর্বমোট পরিমাণ ঠিক কত, সেই সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত ও বিস্তারিত রিপোর্ট দ্রুত দফতরে জমা দিতে হবে ।
বকেয়া মহার্ঘভাতা মেটানোর এই বিশাল আর্থিক কর্মযজ্ঞ কীভাবে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে বুধবারই নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । অর্থসচিব প্রভাতকুমার মিশ্রের নেতৃত্বে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা, স্কুলশিক্ষা, পরিবহণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা । সরকারি সূত্রে খবর, এই দফতরগুলির অধীনে থাকা কর্মী এবং পেনশনভোগীদের বকেয়া মেটানোর জন্য সামগ্রিক আর্থিক সংস্থান কীভাবে করা হবে, মূলত তা নিয়েই এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । পাশাপাশি, কোন প্রশাসনিক পদ্ধতিতে এই টাকা প্রাপকদের অ্যাকাউন্টে দ্রুত পাঠানো সম্ভব হবে, তা নিয়েও প্রাথমিক রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, 2016 থেকে 2019 সাল - এই চার বছরের মহার্ঘভাতার 100 শতাংশই একলপ্তে মিটিয়ে দেওয়া হবে কর্মীদের । সেই সরকারি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, 31 মার্চের মধ্যেই এই বকেয়া মেটানোর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল । সেই মতো যে সমস্ত কর্মচারী সরাসরি রাজ্য সরকারের বেতনভুক, তাঁদের অধিকাংশেরই বকেয়া ডিএ ইতিমধ্যেই নিজস্ব জিপিএফ (GPF) অ্যাকাউন্ট অথবা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে । কিন্তু জট পাকিয়েছিল অন্য একটি জায়গায় ।
সরাসরি সরকারি কর্মীদের টাকা মিটে গেলেও, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এবং পুরসভা ও পঞ্চায়েত দফতরের কর্মীরা সেই বকেয়া থেকে এখনও পর্যন্ত বঞ্চিত ছিলেন । 31 মার্চ পেরিয়ে গেলেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া ডিএ-র টাকা না-ঢোকায় স্বাভাবিকভাবেই সংশয় তৈরি হয়েছিল । কবে তাঁরা তাঁদের দীর্ঘদিনের ন্যায্য পাওনা পাবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল বিভিন্ন মহলে । তবে অর্থ দফতরের এই তৎপরতা এবং মাদ্রাসা ডিরেক্টরেটের নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসার পর সেই সংশয় অনেকটাই কাটল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে টাকার হিসাব এবং কর্মীর সংখ্যা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ বিষয় । সেই কারণেই জেলাওয়াড়ি এই রিপোর্ট তলব করা হয়েছে । প্রতিটি জেলা থেকে নির্ভুল তথ্য হাতে আসার পরই দ্রুততার সঙ্গে বকেয়া টাকা মেটানোর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে অর্থ দফতর । সব মিলিয়ে, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত মাদ্রাসা ও স্কুল শিক্ষকদের পাশাপাশি অন্যান্য সাহায্যপ্রাপ্ত দফতরের কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগীদের জন্য নিঃসন্দেহে এক বড় স্বস্তি নিয়ে এল । এখন শুধু টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার অপেক্ষা ।