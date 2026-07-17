'ভালো তৃণমূল' সেজে লাভ হবে না ! তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ডিম হাতে বিক্ষোভকারীরা

'ভালো তৃণমূল' সেজে লাভ হবে না ! তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ডিম হাতে বিক্ষোভকারীরা
খুন, হুমকি, নারীপাচার-সহ একাধিক অভিযোগ রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে ৷ বিকেলে বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ৷
Published : July 17, 2026 at 5:01 PM IST
নিউটাউন, 17 জুলাই: 'কালীঘাট তৃণমূল'-এর সঙ্গ ছেড়ে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আসল তৃণমূলে' যোগ দিচ্ছেন রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷ শিবির বদলের খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত করলেন স্থানীয়রা ৷ তবে শুধু জমায়েত নয়, ডিম হাতে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা ৷ যেখানে তাপস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে খুন, দুর্নীতি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নারায়ণপুর থানার পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আসল তৃণমূল' শিবিরে যোগ দেবেন রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷ সেই মতো শুক্রবার দুপুরে তিনি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরে গিয়ে দেখাও করেন ৷ আর সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় লোকজন এবং বিজেপি নেতা ও কর্মীরা তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত করেন ৷
তাঁদের অভিযোগ, ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই এলাকার বিজেপি নেতা ও কর্মীদের প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছিলেন তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷ ভোটগণনার দিন স্থানীয় এক বিজেপি কর্মী তথা কাউন্টিং এজেন্টকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন ৷ এমনকি তাঁর বাবাকে খুনের অভিযোগ তুলেছেন তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷ সেই ক্ষোভেই এ দিন রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিজেপির কর্মীরা ৷ তাঁদের বক্তব্য, ভালো তৃণমূল সেজে তাপস চট্টোপাধ্যায় নিজের অপরাধ ঢাকতে পারবেন না ৷
এ নিয়ে বিক্ষোভকারী বিজেপি কর্মী অভিযোগ করেন, "আমার বাবা ব্যবসা করতেন ৷ তাঁর কাছে তিন কোটি টাকা চেয়েছিল তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷ বলেছিল, 3 কোটি টাকা না-দিলে খুন করবে আমার বাবাকে ৷ তার দু’সপ্তাহ পরে আমার বাবাকে খুন করা হয় ৷ এই তাপস চট্টোপাধ্যায় সেই কাজ করিয়েছে ৷" তবে, শুধু খুনের অভিযোগ নয় ৷ তাপসের বিরুদ্ধে ওই বিজেপি কর্মীকেও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷
তিনি বলেন, "চার তারিখ ভোটগণনার আগে আমাকে খুনের হুমকি দিয়েছিল ৷ বলেছিল, 'রেজাল্টের পর তোর বাবার মতো, তোকেও খুন করব' ৷ আমি গণনার দিন চোখে জল নিয়ে বাড়ি থেকে কাউন্টিং সেন্টারে গেছিলাম ৷ জানতাম না আর নিজের মা, মেয়ে, বউকে দেখতে পারব কি না ৷ এই তাপস চট্টোপাধ্যায় আর তার ডানহাত ডাম্পি মণ্ডল অনেক মানুষের ক্ষতি করেছে ৷ প্রচুর মানুষকে মেরেছে ৷ মাদকের ব্যবসা, জমি দখল সব অপরাধের সঙ্গে জড়িত ৷ আর এখন ভালো তৃণমূল সাজছে ৷ আমরাও জানি কারা ভালো আর কারা খারাপ ৷ ওই তাপস চট্টোপাধ্যায় শিবির বদলে নিজের পাপ মুছতে পারবে না ৷ তাই ওকে ডিম মারতে এসেছি ৷"
এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা এক মহিলা অভিযোগ করেছেন, "আমার স্বামীকে খুনের হুমকি দিয়েছে এই তাপস চট্টোপাধ্যায় আর ওর লোক ডাম্পি ৷ বলেছিল চার তারিখের পর আমার স্বামীকে কুপিয়ে মারবে ৷ তাই আজকে ওর বাড়ির সামনে এসেছি, কোথায় লুকিয়ে থাকবে, ছাড়ব না !"
স্থানীয় বিজেপি নেতা আশিস দে বলেন, "আমাকে চারবছর বাড়ির বাইরে থাকতে হয়েছে ৷ না-খেয়ে থেকেছি ৷ শুধুমাত্র এই একটা লোকের জন্য ৷ বাড়িতে কয়েকশো ছেলে নিয়ে ঢুকেছিল ৷ প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়েছিলাম ৷ আজকে শিবির বদলে বেঁচে যাবে ভাবলে ভুল ভাবছে ৷"
উল্লেখ্য, বিজেপি কর্মীরা তাপস চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ট্রে ভরতি ডিম নিয়ে হাজির হয়েছিল ৷ তবে, তিনি বাড়িতে না-থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি ৷ নারায়ণপুর থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে জমায়েতকারীদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেয় ৷ এলাকায় এখনও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে ৷ এ নিয়ে তাপস চট্টোপাধ্যায় বা তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ৷