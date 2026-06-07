মাথান্যাড়া, গলায় জুতোর মালা, কোমরে দড়ি! 'কাটমানি নেওয়া' তৃণমূল নেতাকে চরম হেনস্তা

মাথান্যাড়া, গলায় জুতোর মালা, কোমরে দড়ি! 'কাটমানি নেওয়া' তৃণমূল নেতাকে চরম হেনস্তা
খবর জানাজানি হতেই আক্রান্ত তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু পুলিশের ৷ আইনি হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনায় তদন্ত শুরু ৷
Published : June 7, 2026 at 6:09 PM IST
শ্যামপুর (হাওড়া), 7 জুন: দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে হাওড়ার শ্যামপুরে এক তৃণমূল নেতাকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ৷ রবিবার সকালে আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে ওই তৃণমূল নেতার মাথা এলোপাথাড়িভাবে ন্যাড়া করে দেয় স্থানীয়রা ৷ এরপর জুতোর মালা ও কোমরে দড়ি পরিয়ে তাঁকে গোটা গ্রামে ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ পুলিশ ওই তৃণমূল নেতাকে উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত ৷ গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে দীর্ঘদিন ধরে কাটমানি ও ঘুষ নেওয়া হচ্ছিল ৷ রবিবার সকালে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান ৷
অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন ওই তৃণমূল নেতাকে বাড়ি থেকে বের করে এনে তাঁর মাথার চুল এলোপাথাড়িভাবে কেটে দেওয়া হয় ৷ এরপর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে ও কোমরে দড়ি বেঁধে গ্রামে ঘোরানো হয় ৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েকজন সেই দৃশ্য মোবাইলে রেকর্ড করে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ ৷ স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্তের বাড়ি থেকে একাধিক জব কার্ড, আধার কার্ড এবং ব্যাংকের পাসবই উদ্ধার হয়েছে ৷ যদিও, এই নথি উদ্ধারের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷
তবে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা অবশ্য দাবি করেছেন, কোনও কাটমানি নেওয়া হয়নি ৷ এলাকার উন্নয়নের কাজে কিছু মানুষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল ৷ প্রয়োজনে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় পৌঁছয় ৷ অভিযুক্ত নেতাকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ ৷ আইন হাতে তুলে নেওয়ার অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও গ্রেফতারির খবর মেলেনি ৷ পুলিশের তরফে বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক শুধু জানিয়েছেন যে, তদন্ত চলছে ৷
তবে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে ৷ এ নিয়ে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভই এই ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে ৷