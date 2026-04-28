কাউন্সিলর অফিসে আক্রান্ত রাজন্যা ! পালটা নির্দল প্রার্থীর বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ
রাজন্যার বিরুদ্ধে বহিরাগতদের নিয়ে গিয়ে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ ৷ প্রতিবাদ করলে পালটা তৃণমূলের কর্মীদের মারধরের অভিযোগ ৷
Published : April 28, 2026 at 2:27 PM IST
সোনারপুর, 28 এপ্রিল: প্রচারের শেষ লগ্নে উত্তেজনা ছড়াল সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ নির্দল প্রার্থী রাজন্যা হালদারের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার 26 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় রাজন্যার অভিযোগ, তাঁর হাতের আঙুল মুচকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনায় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রেশমা মণ্ডলের স্বামী শাহেনশা মণ্ডল-সহ অনেকের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজন্যা ৷
অভিযোগ, রাজন্যা এক যুবকের সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কাউন্সিলর রেশমা মণ্ডলের কাছে যান ৷ সেখানেই উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্বামী শাহেনশা মণ্ডল ৷ অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই ওই যুবকের উপর হামলা চালায় শাহেনশা এবং তাঁর দলবল ৷ ওই ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন রাজন্যা এবং তাঁর সঙ্গীরা ৷ পরে ওই যুবককে একটি ক্লাবের ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনায় রাজন্যা গুরুতর আহত হয়েছেন ৷ তাঁর হাত মুচকে দেওয়া হয় ৷ এমনকি ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়ার অভিযোগ করেছেন রাজন্যা ৷ এই ঘটনায় কাউন্সিলর রেশমা মণ্ডল, তাঁর স্বামী শাহেনশা মণ্ডল এবং আরও অনেকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্দল প্রার্থী ৷
এ নিয়ে রাজন্যা বলেন, "মার্চেন্ট নেভির পরীক্ষার ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য একটি শংসাপত্র কাউন্সিলরের সই লাগত ওই ভাইয়ের ৷ কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে ঘোরানো হচ্ছিল কাউন্সিলর অফিস থেকে ৷ সোমবার শেষদিন ছিল আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৷ আমি বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে নিয়ে কাউন্সিলর অফিসে যাই ৷ সেখানেই প্রথমে ওঁর উপর হামলা চালানো হয় ৷ আমি বাঁচাতে গেলে আমাকেও মারধর করা হয়েছে ৷"
যদিও, পালটা রাজন্যা এবং তাঁর লোকজনের বিরুদ্ধে রাজপুর-সোনারপুর এলাকার 26 নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে স্থানীয়দের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ কাউন্সিলর রেশমা মণ্ডল অভিযোগ করেছেন, "রাজন্যা হালদারকে কে মেরেছে বা কতটা মেরেছে, তা আমার জানা নেই ৷ তবে, ওঁ নিজে এলাকায় বহিরাগতদের নিয়ে ঢুকেছিলেন ৷ আর স্থানীয় লোকজনদের তৃণমূলের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছিলেন ৷ তার প্রতিবাদ করায় তৃণমূলের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় ৷ মহিলাদের পর্যন্ত মারধর করা হয়েছে ৷"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় স্থানীয় আইএসএফ নেতৃত্ব রাজন্যার পাশে দাঁড়িয়েছে ৷ এ নিয়ে দক্ষিণ 24 পরগনার আইএসএফ নেতা অনির্বাণ তলাপাত্র বলেন, "সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে যে ঘটনা ঘটেছে, তা ন্যক্কারজনক ৷ এটা কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না ৷ আইএসএফ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে ৷"