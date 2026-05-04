Kharagpur Sadar Election Result 2026: খড়গপুর সদরে এগিয়ে দিলীপ ঘোষ

Kharagpur Sadar Election Result 2026: খড়গপুর সদরে এগিয়ে দিলীপ ঘোষ
খড়গপুর বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগণনা ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর সদর (224) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র ৷ এখানে লড়াই মুলত বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও তৃণমূলের প্রদীপ সরকার ৷
আজই জানা যাবে বাংলার মসনদে কে ? এবারের হাইভোল্টেজ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম খড়গপুর সদর কেন্দ্র ৷ একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এবার বিজেপি এখান টিকিট দিয়েছে খড়গপুরের প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ ঘোষকে ৷
এর আগে 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর সদর থেকে জিতেছিলেন দিলীপ। 2019 সাল পর্যন্ত খড়গপুর সদরের বিধায়ক ছিলেন তিনি। তারপর মেদিনীপুর থেকে 2024 লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে লড়াই করেন ৷ কিন্তু লোকসভায় হেরে যান তিনি ৷ এবার ফের বিধানসভায় লড়াইয়ে ৷