ETV Bharat / politics

Kharagpur Sadar Election Result 2026: খড়গপুর সদরে এগিয়ে দিলীপ ঘোষ

Kharagpur Sadar Assembly Election Result 2026
খড়গপুর বিধানসভা ভোটের ফলাফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 11:16 AM IST

Choose ETV Bharat

খড়গপুর বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগণনা ৷ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর সদর (224) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র ৷ এখানে লড়াই মুলত বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ ও তৃণমূলের প্রদীপ সরকার ৷

আজই জানা যাবে বাংলার মসনদে কে ? এবারের হাইভোল্টেজ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতম খড়গপুর সদর কেন্দ্র ৷ একুশের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এবার বিজেপি এখান টিকিট দিয়েছে খড়গপুরের প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ ঘোষকে ৷

এর আগে 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনে খড়গপুর সদর থেকে জিতেছিলেন দিলীপ। 2019 সাল পর্যন্ত খড়গপুর সদরের বিধায়ক ছিলেন তিনি। তারপর মেদিনীপুর থেকে 2024 লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে লড়াই করেন ৷ কিন্তু লোকসভায় হেরে যান তিনি ৷ এবার ফের বিধানসভায় লড়াইয়ে ৷

TAGGED:

KHARAGPUR SADAR ELECTION 2026
DILIP GHOSH LOCKED IN CLOSE FIGHT
KHARAGPUR SADAR ELECTION RESULTS
খড়গপুর বিধানসভা ফলাফল
KHARAGPUR SADAR RESULT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.