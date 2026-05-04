Baharampur Election Result 2026: 'ব্যাটেল ফিল্ড' বহরমপুর: পিছিয়ে অধীর, এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত

Baharampur Election Result 2026: 'ব্যাটেল ফিল্ড' বহরমপুর: পিছিয়ে অধীর, এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত
Published : May 4, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 10:34 AM IST
বহরমপুর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ৷ শুরু হয়েছে ভোটগণনা ৷ মুর্শিদাবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিধানসভা কেন্দ্র এবার হাড্ডাহাডি লড়াই ৷ গত 2011 বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র(কাঞ্চন) ৷ এবারও তিনিও গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী ৷ এই কেন্দ্রে এবার ত্রিমুখী লড়াই ৷ বিজেপি প্রার্থী সুব্রতর সঙ্গে লড়াইয়ে রয়েছেন কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং তৃণমূলের নারু গোপাল মুখোপাধ্যায়ের ৷ তবে বহরমপুরে এবার সবার চোখ কংগ্রেস প্রার্থীর দিকে ৷ 3 দশক পর ফের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছেন বহরমপুুরের 5 বারের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী ৷
অধীরের থেকে 6 হাজার ভোটে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত
ভোটগণনার শুরুতেই এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্র ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষে তিনি কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরীর থেকে 6 হাজার ভোটে এগিয়ে ৷ তিন নম্বরে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী নারু গোপাল মুখোপাধ্যায় ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী নারু গোপালকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি সুব্রত মৈত্র ৷