প্রতিটি ঘরে মদের বোতল-গাঁজার কলকে ! সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়, যেন নেশার আড্ডাখানা

প্রতিটি ঘরে মদের বোতল-গাঁজার কলকে ! সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়, যেন নেশার আড্ডাখানা
এক সময় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল মানুষের জীবনরক্ষার ভরসা, আজ সেই জায়গাই নেশার আখড়ায় পরিণত হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে ।
Published : June 11, 2026 at 2:35 PM IST
শান্তিপুর, 11 জুন: যে হাসপাতাল একসময় ছিল এলাকার লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসার ভরসাস্থল, আজ তার চিত্র দেখে চোখ কপালে উঠছে স্থানীয়দের । হাসপাতালের বারান্দা, পরিত্যক্ত ঘর, চত্বর- সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মদের খালি বোতল, গাঁজার কলকে, হুকোর সরঞ্জাম ! সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেন ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে নেশাখোরদের অবাধ আস্তানায় ।
এমনই উদ্বেগজনক ছবি সামনে এসেছে নদিয়ার শান্তিপুর থানার আরবান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে । কয়েক দশক আগে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই মিলত প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে ভর্তি পরিষেবা । প্রসূতি ও গর্ভপাত সংক্রান্ত চিকিৎসাও হতো নিয়মিত । বিস্তীর্ণ প্রায় 20 বিঘা জমির উপর গড়ে ওঠা হাসপাতালটি ছিল গোটা এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছবিই বদলে গিয়েছে । স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হাসপাতালের অধিকাংশ ভবন কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে । চারপাশ জুড়ে আগাছা, ভাঙাচোরা ঘর আর অরক্ষিত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে সেখানে নিয়মিত বসছে মদ-গাঁজার আসর ।
সম্প্রতি বিজেপির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক 'স্বচ্ছতা অভিযান' এ অংশ নিয়ে নেতাকর্মীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশে বিপুল পরিমাণ মদের বোতল, গাঁজার কলকে এবং নেশার অন্যান্য সরঞ্জাম দেখতে পান । এরপরই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা । স্থানীয় বাসিন্দা গণেশ দাস বলেন, "সকাল সাতটা বাজতেই এখানে নেশাখোরদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় । মদ, গাঁজা, হুকো- সবই চলে । আমরা বহুবার বাধা দিয়েছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি । হাসপাতালের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ।"
বিজেপি নেতা জয়ন্ত ঘোষ অভিযোগ করেন, "সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতরে এমন অবস্থা অত্যন্ত লজ্জার । স্থানীয়দের কাছ থেকে জেনেছি, বহুদিন ধরেই এখানে প্রকাশ্যে নেশার আসর বসে । প্রশাসনকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে । স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে মাতালমুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি ।"
একই সুর শোনা গিয়েছে বিজেপি নেত্রী অনিমা বালার কথাতেও । তাঁর কথায়, "স্বচ্ছতা অভিযানে এসে যা দেখলাম, তা উদ্বেগজনক । হাসপাতালের ঘরেই মদের বোতল পড়ে রয়েছে । যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ।"
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডা. অনুপ কুমার মজুমদার বলেন, "হাসপাতালের অবকাঠামোগত সমস্যার কথা আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি । কিছু কাজ শুরু হয়েছে, কিছু এখনও বাকি । হাসপাতাল চত্বরে নেশার আসর বসার খবর আমরাও পেয়েছি । এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক । হাসপাতাল দুপুর তিনটা পর্যন্ত খোলা থাকে । তারপর কী হচ্ছে, তা সবসময় নজরে রাখা সম্ভব হয় না । তবে আমরাও চাই হাসপাতাল সম্পূর্ণ নেশামুক্ত হোক ।"
এক সময় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল মানুষের জীবনরক্ষার ভরসা, আজ সেই জায়গাই নেশার আখড়ায় পরিণত হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে । স্থানীয়দের দাবি, শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান নয়, হাসপাতাল চত্বরে নিয়মিত পুলিশ টহল ও নজরদারির ব্যবস্থাও করতে হবে ।