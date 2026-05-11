15 বছরের প্রতিজ্ঞা পূরণ ! তৃণমূল সরকারের পতনে চুল-দাড়ি কাটালেন জটাধারী বামকর্মী

দীর্ঘ 15 বছর ধরে জটাধারী চুল আর দাড়ি নিয়েই প্রতিদিন তাঁর চায়ের দোকান চালিয়ে গিয়েছেন এই বামকর্মী । তবে প্রতিজ্ঞায় ছিলেন অবিচল ৷

15 বছর পর ক্ষৌরকর্ম করলেন বামকর্মী আশুতোষ পাল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 2:24 PM IST

বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 11 মে: আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং রাজনৈতিক জেদ যে কতটা অনড় হতে পারে, তার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আশুতোষ পাল ওরফে তুলসী । তিনি উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া থানার খাসপুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ দীর্ঘ 15 বছর ধরে চুল ও দাড়ি না-কাটার যে কঠিন শপথ তিনি নিয়েছিলেন, রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাড়া হয়ে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলেন এই একনিষ্ঠ বাম সমর্থক ।

প্রতিজ্ঞার পিছনে কারণ

2011 সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে । আশুতোষ পালের অভিযোগ, সেই সময় বাদুড়িয়ার রামচন্দ্রপুর এলাকায় বাম কর্মীদের ওপর ব্যাপক সন্ত্রাস ও লাঞ্ছনা শুরু হয়েছিল । সাধারণ মানুষের ওপর এই রাজনৈতিক অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি তখন এক অনন্য সংকল্প গ্রহণ করেন - 'যতদিন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পতন ঘটবে, ততদিন তিনি ক্ষৌরকর্ম করবেন না ।' অর্থাৎ, নাপিতের কাঁচি বা ক্ষুর তাঁর মাথায় ছোঁয়ানো যাবে না ।

তৃণমূল সরকারের পতনে চুল-দাড়ি কাটালেন জটাধারী বামকর্মী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এরপর দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে 15টি বছর । বার্ধক্য জনিত শারীরিক পরিবর্তন এলেও টলেনি আশুতোষের সেই হিমালয় সদৃশ সংকল্প । দীর্ঘ জটাধারী চুল আর দাড়ি নিয়েই তিনি প্রতিদিন তাঁর চায়ের দোকান চালিয়ে গিয়েছেন । অবশেষে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় এবং বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের মসনদে বসায় সেই জটাভার নামিয়ে ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি ।

বামকর্মীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান

চুল ও দাঁড়ি কাটার পর আবেগপ্রবণ কণ্ঠে আশুতোষ পাল বলেন, "দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের ওপর যে অবিচার ও সন্ত্রাস আমি দেখেছিলাম, তার বিরুদ্ধেই ছিল আমার এই দীর্ঘ নীরব প্রতিবাদ । আজ আমি মুক্ত । আমার প্রতিজ্ঞা ছিল মমতা সরকারের পতনের পরই চুল কাটব, আজ সেই কথা রাখলাম ।"

15 বছরের প্রতিজ্ঞা পূরণ হল তাঁর (নিজস্ব ছবি)

বামকর্মীকে কুর্নিশ দলের

আশুতোষের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বাম নেতৃত্ব ৷ বাদুড়িয়া 2 নম্বর এরিয়া কমিটির সদস্য শংকর ঘোষ বলেন, "তুলসী আমাদের পার্টির লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক । 2011 সালে পরিবর্তনের পর যখন আমাদের 62 জন কর্মীর নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল, তখনই ও এই শপথ নিয়েছিল । দীর্ঘ দেড় দশক ধরে এই সংকল্প ধরে রাখা কেবল অদম্য মানসিক শক্তির মাধ্যমেই সম্ভব ।" তিনি আরও যোগ করেন যে, আশুতোষ ছোটবেলা থেকেই শ্রমিক আন্দোলনের একজন সক্রিয় নেতা হিসেবে এলাকায় পরিচিত । খাসপুর গ্রামে রবিবার আশুতোষ পালের চুল কাটার দৃশ্য দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, সংসদীয় রাজনীতিতে হার-জিত থাকলেও আশুতোষের এই দীর্ঘ সংকল্প রাজনৈতিক আনুগত্যের এক বিরল ও ঐতিহাসিক উদাহরণ হয়ে থাকবে । বর্তমানে সমগ্র বাদুড়িয়া এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল ও চর্চা শুরু হয়েছে ।

