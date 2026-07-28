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ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগেও সন্তুষ্ট নয় বাম-ছাত্ররা, NEP-NTA বাতিলের দাবিতে শহরে মিছিল

মঙ্গলবার কলেজ স্ট্রিটে মিছিল করে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ৷ জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি 2020) ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বাতিল দাবি জানানো হয় ৷

Left Student Organisations Rally
বাম ছাত্র সংগঠনগুলির মিছিল কলেজ স্ট্রিটে (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 9:42 PM IST

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কলকাতা, 28 জুলাই: কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পরেও আন্দোলন থামছে না । জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি 2020) ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) বাতিল, শিক্ষার বেসরকারিকরণ রুখে দেওয়া এবং গ্রেফতার ছাত্রছাত্রীদের মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার কলেজ স্ট্রিটে মিছিল করল বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ।

এদিনের মিছিল শেষে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, ‘‘দিল্লিতে এসএফআই নেত্রী ঐশী ঘোষের গ্রেফতার করতে গিয়েছে । কারণ, আরএসএস বিজেপি ভয় পেয়েছে । দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলন আরও জোরদার হবে । আন্দোলন দমাতে পুলিশি লাঠিচার্জ, জলকামান, পেলেট, গুলি ও মিথ্যা মামলার আশ্রয় নেওয়া হলেও ছাত্র আন্দোলন থামানো যাবে না ।’’

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020-র বিরুদ্ধে দেবাঞ্জন দে অভিযোগ করেন, ‘‘এই নীতির মাধ্যমে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করে শিক্ষার বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে । একদিকে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় আনার কথা বলা হলেও অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিধু কানু, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ কমানো হচ্ছে । এর ফলে গরিব, প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে ।’’

24 জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে এসএফআই নেতা অভিযোগ করেন, ‘‘সেদিন আন্দোলন ভাঙতে বিজেপি ও তৃণমূলের ‘পোষ্য গুন্ডাদের’ পুলিশের সহযোগিতায় পাঠানো হয়েছিল । কিন্তু, আজ সেটা পারিনি । শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে । ভবিষ্যতেও আন্দোলনে বাধা এলে তার প্রতিরোধ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন ।’’

Left Student Organisations Rally
বাম ছাত্র সংগঠনগুলির মিছিল কলেজ স্ট্রিটে (নিজস্ব ছবি)

দেবাঞ্জন দে আরও বলেন, ‘‘এই আন্দোলন শুধু ছাত্রদের দাবির আন্দোলন নয়, দেশের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংবিধান রক্ষার লড়াই । এটি ভগৎ সিংয়ের দেশ এবং আম্বেদকরের সংবিধানকে রক্ষা করার আন্দোলন ।’’ গত 24 জুলাই সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যাঁরা এই হামলা চালিয়েছে, তাঁদের ধিক্কার জানানো হচ্ছে ।’’

এদিনের সভা থেকে বামপন্থী ছাত্ররা জানান, পড়ুয়াদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দেশজুড়ে এই আন্দোলন আরও বিস্তৃত করার কর্মসূচিও নেওয়া হবে বলে জানানো হয় ।

Left Student Organisations Rally
বাম ছাত্র সংগঠনগুলির মিছিল কলেজ স্ট্রিটে (নিজস্ব ছবি)

এদিকে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি আঁকা ডিওয়াইএফআই-এর একটি পতাকায় জুতো ঝোলানোর অভিযোগ উঠেছে বিজেপি'র মিছিলে ৷ সেই নিয়ে বিজেপি ও আরএসএসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে বামপন্থী সংগঠনগুলি এবং প্রদেশ কংগ্রেস ।

এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন । তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ইতিহাস বিকৃত করতে চায় এবং শুধু সুকান্ত ভট্টাচার্য নন, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মনীষীদের স্মৃতিও মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছে । তিনি দাবি করেন, বিজেপি ভগৎ সিং-সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যকে ভয় পায় এবং বাংলার বামপন্থী ছাত্র-যুব আন্দোলনকেও আতঙ্কের চোখে দেখে । তাঁর বক্তব্য, ‘আজাদি’ স্লোগান ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাকে বজায় রাখতে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করা প্রয়োজন ।

Left Student Organisations Rally
বাম ছাত্র সংগঠনগুলির মিছিল কলেজ স্ট্রিটে (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এক বিবৃতিতে বলেন, ‘‘কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতি-অঙ্কিত পতাকায় জুতো ঝুলিয়ে উল্লাসের যে ছবি সামনে এসেছে, তার তীব্র নিন্দা জানায় কংগ্রেস । রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সুকান্ত ভট্টাচার্য সমগ্র বাংলা ও বাঙালির গর্ব । এই ঘটনা প্রমাণ করে বিজেপি বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছে । এই ঘটনা সভ্য সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং ফ্যাসিবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘সুকান্ত ছিলেন নবযৌবনের অগ্রদূত ও প্রগতিশীলতার প্রতীক ।’’ তাই বাংলার মানুষকে বিজেপি ও আরএসএসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি । এই নিয়ে অবশ্য বিজেপির কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

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বাম ছাত্র সংগঠন
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