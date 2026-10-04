মুখে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, হাতে বাঁশ-রড ! ধাদিকায় বামপন্থী আইনজীবীদের উপর হামলা দুষ্কৃতীদের

মুখে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান, হাতে বাঁশ-রড ! ধাদিকায় বামপন্থী আইনজীবীদের উপর হামলা দুষ্কৃতীদের
Left-wing Lawyers Allegedly Attacked in Garbeta: বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ সিপিআইএম-এর ৷
Published : October 4, 2026 at 4:47 PM IST
গড়বেতা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 4 অক্টোবর: সিপিআইএম-এর আক্রান্ত কর্মীদের বাড়িঘর পরিদর্শন করতে গিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার ধাদিকাতে আক্রান্ত হলেন বামপন্থী আইনজীবীদের একটি দল ৷ অভিযোগ তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি আহত হলেন অনেকে ৷ যে ঘটনায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে বামেরা ৷ যদিও, হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ৷
সেই ঘটনার পর শনিবার কলকাতা থেকে 12 থেকে 15 জনের একটি আইনজীবীদের দল সিপিআইএম নেতা ও কর্মীদের বাড়িতে যান ৷ যে দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিকাশ ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ আইনজীবী শামিম আহমেদ ৷ বেনাচাপড়ার সামেদ গায়েন-সহ আটটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বাড়িতে যান তাঁরা ৷ এছাড়াও এলাকায় আরও কয়েকটি বাড়ি পরিদর্শন করেন ৷
অভিযোগ, যখন তাঁরা ফিরে আসছিলেন, তখনই রাস্তায় আইনজীবীদের গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় ৷ আইনজীবীদের অভিযোগ, ধাদিকাতে রাজ্য সড়কের উপর কাঠ বোঝাই গাড়ি রেখে রাস্তা আটকানো হয় ৷ এরপর লাঠি, রড নিয়ে চারটি গাড়ির উপর আক্রমণ করে 30 থেকে 35 জন দুষ্কৃতী ৷ গাড়ি ভাঙচুরের সময় কাঁচ লেগেঅল্প বিস্তর আহত হয়েছেন প্রত্যেকেই ৷
বামপন্থী আইনজীবীদের দলে ছিলেন শামিম আহমেদ, সিদ্ধার্থশঙ্কর মণ্ডল, রাজীলাল মৈত্র, সমরেশ চক্রবর্তী, রেশমা খাতুন, শেখ আতাউদ্দিন, মধুমিতা দত্ত, শান্তনু গোস্বামী, গৌরব ঘোষ, আব্দুল্লা শেখ, শামসের আলম, ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় ৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন মধুমিতা মুখোপাধ্যায় এবং সমরেশ চক্রবর্তী ৷
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই গড়বেতার ধাদিকাতে সিপিআইএম ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘাত হয় ৷ ঘটনার সূত্রপাত ছিল চন্দ্রকোনা রোডে সিপিআইএমের বিশাল মিছিলকে কেন্দ্র করে ৷ সেই মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন সিপিআইএম নেতার শতরূপ ঘোষ ৷ সেই মিছিল শেষ হওয়ার পরেই চন্দ্রকোনা রোডে সিপিআইএম পার্টি অফিস ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ওঠে ৷
অভিযোগ করা হয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সেই হামলা চালিয়ে ছিল ৷ এই ঘটনার পর ওইদিন রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গড়বেতার ধাদিকা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ অভিযোগ, বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার উপর হামলা চালানো হয় ৷ আহত অবস্থায় তাঁরা মেদিনীপুর হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ সেই সংঘর্ষে এলাকা উত্তপ্ত পরিস্থিতি হয়ে ওঠে ৷ যার কিছুদিনের মধ্যে এলাকার একাধিক সিপিআইএম কর্মী ও সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে ৷
এ বিষয়ে আইনজীবী মধুমিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমরা এলাকা পরিদর্শন করে যখন ফিরছিলাম, তখন জয় শ্রীরামের ধ্বনি দিয়ে বেশ কিছু যুবক আমাদের পথ আটকায় ৷ কোনও কিছু বোঝার আগেই লাঠি, বড় বড় বাঁশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গাড়ির উপর, চলে আক্রমণ ৷ তাদের বাঁশ ও রডের আঘাতে গাড়ির ক্ষচি হয়েছে ৷ আমি ওদেরকে বলি আমরা আইনজীবী, আমরা এলাকা পরিদর্শনে এসেছি ৷ কিন্তু, তাও ওরা শোনে না ৷ তারপরও টানা আক্রমণ চালায় ৷ ওরা আমার চশমা কেড়ে নেয়, কয়েকজন লাথি, ঘুষিও মেরেছে ৷ আমরা আইনজীবী হয়েও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি ৷"
যদিও, গড়বেতার বিজেপি বিধায়ক প্রদীপ লোধা বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপি কোনওভাবেই যুক্ত নয় ৷ এই গড়বেতা এলাকায় চিরদিন সাধারণ মানুষ সিপিআইএম দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ৷ আজ তাই তাঁদেরকে হাতের কাছে পেয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে এবং তাদের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে ৷ ওই ঘটনায় সম্পূর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষ ছিল ৷ বিজেপি কোনওভাবেই যুক্ত নেই এই ঘটনার সঙ্গে ৷"