সাংবাদিক নিগ্রহে উস্কানি বিজেপি-আরএসএসের ! ভিডিয়ো প্রকাশ করে দাবি বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর

সাংবাদিক নিগ্রহে উস্কানি বিজেপি-আরএসএসের ! ভিডিয়ো প্রকাশ করে দাবি বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর
বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কিংবা মন্ত্রীরা সংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেছেন ৷ তবে আহত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেননি তাঁরা ।
Published : July 26, 2026 at 4:35 PM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: কলকাতায় ছাত্র বিক্ষোভে সংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় এবার বিজেপি-আরএসএস সমর্থিত দুষ্কৃতীদের দায়ী করল আটটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন । এই দাবির সমর্থনে তাদের তরফে রবিবার একটি ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ করা হয় । যদিও ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
ভিডিয়ো ফুটেজ নিয়ে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির দাবি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছিল । উস্কানি দিয়ে সাংবাদিকদের উপর হামলাও তারাই চালিয়েছে । নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রকৃত হামলাকারীদের পরিচয় স্পষ্ট হবে । কিন্তু, পুলিশ আদৌ নিরপেক্ষ তদন্ত করবে কি না, সেই প্রশ্ন তোলা হয় ।
এসএফআই-র রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "এসএন ব্যানার্জি রোড থেকে একদল ব্যক্তি মিছিলে ঢুকে আন্দোলনকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে । মৌলালি যুবকেন্দ্রের সামনে বিজেপির কর্মসূচি থেকে মিছিল লক্ষ্য করে উস্কানি চলে ও পাথর ছোড়া হয় । পরে সেই ব্যক্তিরাই ধর্মতলায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ।"
এরপরই দেবাঞ্জনের প্রশ্ন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি গুন্ডা দমন আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ভিডিয়ো দেখিয়ে বলেন, "হামলাকারীদের হাত থেকে সাংবাদিকদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যান বাম ছাত্র সংগঠনের কর্মীরাই । শুক্রবার রাতেই আমরা আহত সাংবাদিকদের দেখতে হাসপাতালে যাই । হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা । ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে ।"
অন্যদিকে, শুক্রবারের ঘটনায় পুলিশের লাঠিচার্জে একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র-সহ একাধিক আন্দোলনকারী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন । তাঁদের সঙ্গেও তাঁরা দেখা করেছেন । এসএসকেএমে গিয়ে আহত সাংবাদিকদের সঙ্গেও দেখা করেছেন বাম ছাত্র নেতারা । শুভেন্দু অধিকারী কিংবা মন্ত্রীরা সংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করলেও আহত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করেননি বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে তাঁদের তরফে ।
উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে গত 24 জুলাই শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ছাত্র মিছিলের আয়োজন করা হয় ৷ সেই ছাত্র বিক্ষোভে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় । একাধিক সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে । এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 14 জনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ । লালবাজার সূত্রে খবর, ককরোচ জনতা পার্টি কলকাতা পুলিশকে ই-মেল করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ধর্মতলায় মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে কেউই তাদের দলের সঙ্গে বা দলের কোনও কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত নন ।