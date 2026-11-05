চুরির পাপস্খলন না-করেল জোট নয়, বার্তা সেলিমের; লক্ষ্য কি তৃণমূল ?

চুরির পাপস্খলন না-করেল জোট নয়, বার্তা সেলিমের; লক্ষ্য কি তৃণমূল ?
India bloc: কলকাতায় বামেদের সভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল । তবে জোট গড়ার শর্তও দিলেন সেলিম । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : November 5, 2026 at 7:27 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: বিজেপি-বিরোধী বৃহত্তর ঐক্য গড়ার প্রশ্নে এবার স্পষ্ট শর্ত দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।
তাঁর মন্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের আগে সেই অভিযোগের দায় স্বীকার করে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। তারপরই বৃহত্তর ঐক্যের প্রশ্ন। নাম না-করে কি তৃণমূলকে নিশানা করলেন সেলিম ? রাজনৈতিক মহলে এখন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।
ইটিভি ভারতের তরফে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ঠিক কাকে বার্তা দিচ্ছেন ? তাঁর জবাব, “নাম না নিয়েই যদি বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তাহলে নাম নেব কেন ? এখনও বলছি, কাকে বলেছি, কেন বলেছি, সেটা রাজ্যবাসী জানেন। ”
বৃহস্পতিবার ধর্মতলায় SIR বাতিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ এবং বিজেপির বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্যের দাবিতে সমাবেশ করে বামপন্থী দলগুলি। সিপিএম, সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, এসইউসিআই-সহ একাধিক বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সভা থেকে আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করার ডাক দেওয়া হয়। বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সেলিম স্পষ্ট করে দেন, বিজেপি-বিরোধী ঐক্য গড়তে হবে ঠিকই, কিন্তু সেই ঐক্যের নামে রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।
সেলিমের কথায়, “বৃহত্তম জোট গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু যাঁরা চুরি করেছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের পাপস্খলন করে তবেই ঐক্যের দড়িতে হাত দিতে হবে। আমাদের লড়াইটা ভোট চুরির বিরুদ্ধে।” তাঁর আরও বক্তব্য, ঐক্য গড়ে তোলার পাশাপাশি তাকে আরও বিস্তৃত করতে হবে, যাতে কোনও ফাঁকফোকর না থাকে। কারণ, প্রতিপক্ষ সেই ফাঁক কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে। এদিনের সমাবেশ থেকে SIR-কে আরএসএসের রাজনৈতিক হাতিয়ার বলে অভিহিত করেন সেলিম।
তাঁর অভিযোগ, মন্দির-মসজিদ ও ধর্মের রাজনীতিকে সামনে রেখে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হচ্ছে। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলেও দাবি করেন তিনি। মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের আলাদা করে চিহ্নিত করার পরিবর্তে কেন সবাইকে একই প্রক্রিয়ার মধ্যে আনা হল, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ বা যুক্তিগত অসংগতির বিষয়টিও তুলে ধরেন সিপিএম নেতা।
অন্যদিকে, কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও সরব হন। বিজেপির মিছিলের জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে পদক্ষেপ করার চ্যালেঞ্জ জানান। অন্যথায় বাম ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি এফআইআর করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, তাঁকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারও নেই। আন্দোলনকে শুধু সভা-মিছিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
সভায় প্রবীণ নেতা বিমান বসু দাবি করেন, এসআইআরের জেরে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের পদ্ধতি এবং কমিশনার নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট কমিশনারের পদত্যাগ ও গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন চলবে।
সিপিআই নেতা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, সংবিধানকে পদদলিত করে এককেন্দ্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিজেপি ও আরএসএসের মতাদর্শের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াই আরও গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরি ও দল চুরির অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বামপন্থীরাই একমাত্র বিকল্প।
অন্যদিকে, আরএসপি নেতা তপন হোড়ের দাবি, নির্বাচন কমিশনের নথিতেই 16 লক্ষ নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।এসইউসিআই নেতা তরুণ নস্করও SIR-এর বিরোধিতা করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বামেদের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তিন কোটি অনুপ্রবেশকারীর দাবির প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন করেন, তাঁদের চিহ্নিত করার কাজ কোথায় ?
সমাবেশ থেকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের ডাক দেন সিপিআই(এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, “ভোট চোর, গদ্দি ছোড়”—এই স্লোগান এখন গোটা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর দাবি, SIR-এর প্রভাব যে শুধু অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছেন। তিনি মনে করেন, এই লড়াই কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক জোটের অঙ্ক নয়, এটি মানুষের জোট।
ইন্ডিয়া শিবিরেরর ভিতরে ও বাইরে থাকা বিজেপি-বিরোধী শক্তি, বামমনস্ক মানুষ, জেন জি এবং জেন আলফার তরুণ প্রজন্মকে একত্রিত করার আহ্বান জানান দীপঙ্কর। তাঁর মতে, বুথে বুথে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ।ঘরে ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছতে পারলে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হবে।
সবমিলিয়ে ধর্মতলার সমাবেশ থেকে বাম নেতৃত্বের বার্তা দ্বিমুখী—একদিকে SIR ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্র করা, অন্যদিকে বিজেপি-বিরোধী বৃহত্তর ঐক্যের জমি প্রস্তুত করা। তবে সেই ঐক্যে তৃণমূলের জায়গা কোথায়, আর সেলিমের ‘পাপস্খলন’-এর শর্ত আসলে কাকে উদ্দেশ্য করে, তা নিয়েই এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন চর্চা শুরু হয়েছে।