কেন্দ্রের কারণেই গবেষণা বন্ধ-পরিকাঠামোগত সমস্যা, মোদিকে পাল্টা আক্রমণ বামেদের
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের কারণে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিশৃঙ্খলার প্রতীক হয়ে উঠেছে৷
Published : April 24, 2026 at 8:32 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে শুক্রবার দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি মন্তব্য নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করেছে৷ এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদি দাবি করেছেন, একসময়ের ঐতিহ্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের কারণে বিশৃঙ্খলার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে৷ তাঁর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বামপন্থী ছাত্র-অধ্যাপক-নেতৃত্ব৷ তাঁরা পালটা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যাদবপুরের আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন৷
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তথা সিপিআইএম নেত্রী নন্দিনী মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ওঁর কোনও ধারণাই নেই। এদিক ওদিক থেকে দুই একটা কথা শুনে এসে উটকো মন্তব্য করছেন। আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইওই স্ট্যাটাস ফিরিয়ে দিক কেন্দ্রীয় সরকার। ওই স্ট্যাটাস কেড়ে নিয়ে এখন এই ধরনের কেন মন্তব্য করছেন?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যে আর্থিক সহায়তা পেত, তা গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামোগত যে দুর্বলতা তৈরি হয়েছে, তার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী। কারণ, আর্থিক সংকট রয়েছে। কোনোরকম আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন না আর এখন ভোটের মুখে যাদবপুর নিয়ে বড় বড় কথা বলতে এসেছেন।’’
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা এসএফআই-এর কলকাতা জেলার নেতা শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চারণ করতেই নরেন্দ্র মোদির দাঁত ভেঙে যায়। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা বলতে গেলে ভাবনাচিন্তা করেই কথা বলা উচিত একজন প্রধানমন্ত্রীর। দেশের এক নম্বর মন্ত্রী হিসেবে তিনি এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা বলছেন যেখানে পর্যাপ্ত অধ্যাপক নেই। পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে আর্থিক কারণে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রের কারণেই একাধিক বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প বন্ধ রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। উনি বলছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে নাকি ভয়ের রাজনীতি চলে। উনি জানেন না কয়েকদিন আগেই যে ছাত্র নির্বাচন হয়েছে, সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। ফলে বাংলা সম্পর্কে বা বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওঁর কোনও ধারণাই নেই। ভোটের আগে উনি রাজনীতি করতে চাইছেন।’’
সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তথ্যগত ভুল বলেছেন। শিক্ষাগত দিক থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখনও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ওঁরা চিরকাল অপপ্রচার করে যান। এই বিষয়ে এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যথেষ্ট সচেতন রয়েছেন। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা মোদি সরকারকেই প্রশ্ন করে থাকে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি হয়তো জানেন না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে না৷ বরং রাজ্য সরকারেরও বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়। বিশেষ করে যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি বা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যা এই দুই সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করছে না। এই প্রতিবাদী ছাত্রদের-পড়ুয়াদের ভয় পায় বলেই এই অপপ্রচার এই দুই সরকার করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কথা অনুযায়ী ভয়মুক্ত চিন্তার হঠাৎ আলাপ-আলোচনার জায়গা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। স্বাভাবিকভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিয়ে ওদের অপপ্রচার থাকবেই।’’
এদিন ঠিক কী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী?
এদিন বারুইপুরে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘একসময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আলোচিত হতো। এর ভিত্তি গড়ে উঠেছিল শক্তিশালী শিক্ষাগত মূল্যবোধের ওপর। কিন্তু আজ পড়ুয়াদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা নৈরাজ্য চাই না; আমরা একটি সুস্থ শিক্ষাগত পরিবেশ চাই। আমরা এখানে আলোচনা চাই, হুমকি নয়।’’