ETV Bharat / politics

আসন রফা নিয়ে শরিকি জটে আলিমুদ্দিন! 'পরীক্ষিত নয় ISF', কড়া বার্তা ফরওয়ার্ড ব্লকের

আইএসএফ প্রসঙ্গে তাঁদের 'অ্যালার্জি' নিয়ে কোনও রাখঢাক না-রেখে দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, নামের মধ্যে সেকুলার শব্দ থাকলেই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায় না ।

left
আসন রফা নিয়ে শরিকি জটে আলিমুদ্দিন (ফাইল ছবি৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 17, 2026 at 2:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: শেষ মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন নতুন কোনও নির্দেশিকা জারি না-করলে 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ তারপরই আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ঘোষণা অর্থাৎ হাতে সময় নেই বললেই চলে ৷ এমন আবহে কোন আসনে কাকে প্রার্থী করলে জয়ের পথ আরও নিশ্চিত হবে, তা নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল যখন 'ঘর গোছাতে' ব্যস্ত, ঠিক তখনই প্রার্থী বাছাই পর্ব তো দূরস্ত, আসন সমঝোতা নিয়েই বামেদের অভ্যন্তরের 'ঝগড়া' ক্রমশ তীব্র হচ্ছে ৷

আলিমুদ্দিনের অন্দরে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, শরিক দলগুলির অতিরিক্ত আসনের দাবি, সেই সূত্রে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র ঘিরে শরিকি টানাপোড়েন এবং নতুন শরিক আইএসএফকে নিয়ে মতভেদ ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হওয়ার আগেই এই মতভেদের নিষ্পত্তি করতে মরিয়া আলিমুদ্দিনের ম্যানেজাররা ৷ তবে বাস্তবে তা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন নেতৃত্বদের অনেকেই ৷

শওকতকে একহাত নিলেন ত্বহা সিদ্দিকী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সূত্রের খবর, 294টি বিধানসভার মধ্যে এবারে সিপিআই 20টির কাছাকাছি আসন চাইছে ৷ একইভাবে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক 21টি আসনের দাবি তুলেছে । আরএসপির ক্ষেত্রেও একাধিক কেন্দ্রে মতভেদ প্রকট । বীরভূমের বোলপুর, দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী, উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার-সহ মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে দেওয়া-নেওয়ার অঙ্কে জটিলতা তৈরি হয়েছে ।

সবচেয়ে বড় টানাপোড়েন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)কে ঘিরে । পাঁচ বছর আগে আত্মপ্রকাশ করা এই দলকে সঙ্গে নেওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে বাম শরিকদের মধ্যে স্পষ্ট মতভেদ । উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া, আমডাঙা, হাড়োয়া-সহ একাধিক আসন আইএসএফ দাবি করেছে । তার মধ্যে বাদুড়িয়া ছাড়তে নারাজ সিপিআই(এম) । লোকসভা ভোটের প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে সেখানে আইএসএফ এগিয়ে থাকলেও, স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের বক্তব্য, বাদুড়িয়ায় তাদের প্রার্থী না-হলে কর্মীরা ভোটে আগ্রহী হবেন না ।

এমনকী উপদলীয় কার্যকলাপের অভিযোগও উঠেছে । প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই এক যুবনেতার নাম ভাসিয়ে দেওয়া নিয়ে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে । সমাধান হিসেবে কেউ কেউ 'বহিরাগত' প্রার্থীর পক্ষে মত দিচ্ছেন । এই তালিকায় ঘুরছে আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের নামও । আইএসএফের হয়ে একাধিক মামলা লড়েছেন তিনি । সূত্রের দাবি, তাঁকে প্রার্থী করা গেলে সিপিএম-আইএসএফ টানাপোড়েন মিটতে পারে ।

দক্ষিণ 24 পরগনাতেও একই ছবি । সোনারপুর উত্তর, সোনারপুর দক্ষিণ ও পাঁশকুড়া পশ্চিম— এই তিন কেন্দ্র নিয়ে শরিকদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান । সোনারপুর দক্ষিণে সিপিআই(এম) স্থানীয় নেতৃত্বকে প্রার্থী করতে চাইছে, একই আসনে দাবি তুলেছে সিপিআই-ও । সোনারপুর উত্তরে সিপিআই(এম) নেত্রী মোনালিসা সিনহাকে প্রার্থী করতে নারাজ একাংশ । তাঁদের দাবি, স্থানীয় মুখকে সুযোগ দিতে হবে। আইনজীবী তরুণ নেতা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও প্রস্তাবিত । সূত্রের বক্তব্য, এই জট না কাটিয়ে যদি শরিকদের আসন ছাড়া হয়, সেক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ একান্ত আলাপচারিতায় সংশ্লিষ্ট অংশের বক্তব্য, জোর করে ওপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হলে স্থানীয় নেতৃত্ব নির্বাচনী কাজে সক্রিয় হবেন না !

এমন পরিস্থিতিতে হেমন্ত বসু ভবন থেকে কড়া বার্তা এসেছে । সূত্রের খবর, রাজ্য কমিটির বৈঠকে ফরওয়ার্ড ব্লক বৃহত্তর বাম ঐক্যের পক্ষে থাকলেও আইএসএফকে নিয়ে তাদের আপত্তি স্পষ্ট । আইএসএফ প্রসঙ্গে তাঁদের 'অ্যালার্জি' নিয়ে কোনও রাখঢাক না রেখে দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, “নামের মধ্যে সেকুলার শব্দ থাকলেই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায় না । রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা পরীক্ষিত নয় । বামফ্রন্টের দলগুলি দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে তৈরি । এই কঠিন সময়ে বাম শক্তি বৃদ্ধিই প্রধান কাজ ।” তাঁর এই মন্তব্য জোট-আলোচনার আবহে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ।

যদিও আসন রফা নিয়ে শরিকি জটিলতার বিষয়টিকে 'স্বাভাবিক পরিস্থিতি' বলে ব্যাখ্যা করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী । তাঁর কথায়, “ভোটের আগে এ ধরনের চাওয়া-পাওয়া থাকেই । আলোচনা চলবে, সমাধানও হবে ।” এ প্রসঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের 'সাবধানী' প্রতিক্রিয়া, “বিজেপি-তৃণমূল বিরোধী সমস্ত শক্তিকে একত্র করতে আমরা উদ্যোগী । সবাইকে নিয়ে চলতে গেলে মতভেদ থাকবেই । দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে, খুব শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে ।”

এ দিকে আইএসএফ শিবিরেও সমান্তরাল সুর । ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি স্পষ্ট করেছেন, “আমরা সিপিএমের সঙ্গে আলোচনা করছি । কোথায় প্রার্থী দেব, তা নিয়ে কথা চলছে । কংগ্রেস বা অন্য কারও সঙ্গে আমাদের কোনও আলোচনা হয়নি ।” বিজেপি-তৃণমূল বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয়, সে দিকেই আপাতত 'ফোকাস' রাখা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷

এদিকে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার সম্প্রতি মন্তব্য ঘিরেও ছড়িয়েছে রাজনৈতিক উত্তাপ । তিনি আব্বাস, তহ্বা ও নওশাদের “রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া”-র হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন । জবাবে নওশাদ ও তাঁর কাকা তহ্বা সিদ্দিকির পাল্টা আক্রমণ শোরগোল ফেলে দিয়েছে । শওকতকে রাজনৈতিকভাবে ‘দেউলিয়া’ আখ্যা দিয়ে নওশাদের দাবি, “মিডিয়ায় টিকে থাকতেই এ সব মন্তব্য ।” তাঁদের অভিযোগ, ক্যানিং ও ভাঙড়ে তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে ।

তবে সে সব ছাপিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিক অন্যতম আলোচ্য বিষয় আসন রফা নিয়ে বামেদের শরিকি-জট ৷ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আইএসএফকে নিয়ে মতভেদ, শরিকদের বাড়তি দাবি, স্থানীয় নেতৃত্বের আপত্তি— এই সবের ভাঁজেই লুকিয়ে রয়েছে বামেদের আগামী দিনের জোট রাজনীতির ভবিষ্যৎ। ফেব্রুয়ারির ডেডলাইন সামনে রেখে আলোচনা চললেও, শেষ পর্যন্ত ঐক্যের সূত্র মেলে কি না, সময়েই মিলবে তার সদুত্তর৷

TAGGED:

LEFT FRONT
CPIM
AIFB
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.