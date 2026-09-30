জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে সরব বামেরা, 2 অক্টোবর রানি রাসমণি রোডে সমাবেশ-মিছিল
Left Parties Protest Against Gyanesh Kumar: মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান বামপন্থী দলগুলির উদ্যোগে জমায়েত ও মিছিল হবে।
Published : September 30, 2026 at 9:00 AM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, SIR প্রক্রিয়া বন্ধ এবং ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে রাজ্যে আন্দোলন জোরদার করার ডাক দিল বামেরা। মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে দলের সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানান, আগামী 2 অক্টোবর কলকাতার রানি রাসমণি রোডে বামপন্থী দলগুলির উদ্যোগে জমায়েত ও মিছিল হবে।
মহম্মদ সেলিমের দাবি, দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরের সামনে বামপন্থী দলগুলির শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে দিল্লি পুলিশের হস্তক্ষেপ এবং সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবি-সহ বাম নেতাদের আটক করার ঘটনায় তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে SIR এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে দিল্লিতেও একাধিক বিক্ষোভ হয়েছে ৷ গত 25 সেপ্টেম্বরের একটি বিক্ষোভে 60 জনের বেশি মানুষকে আটক করার কথা দিল্লি পুলিশ জানিয়েছিল।
সেলিম আজ তাঁর বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, SIR-এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং প্রক্রিয়ার কারণে গরিব ও প্রান্তিক মানুষ হয়রানির মুখে পড়ছেন। তাঁর বক্তব্য, জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, অবিলম্বে SIR বন্ধ, বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করা এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পুনরুদ্ধারের দাবিতে আন্দোলন চালানো হবে।
তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে SIR নিয়ে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতভাবেই নেওয়া হয়েছে। 26 সেপ্টেম্বর কমিশন ভোটারদের যাচাই প্রক্রিয়া সহজ করার জন্যও একাধিক পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে।
সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকের ঘোষণায় জানানো হয়েছে, 2 অক্টোবর সকাল 11টায় রানি রাসমণি রোডে জমায়েত হবে। এরপর সকাল 11টা 30 মিনিটে নেতাজি মূর্তি থেকে গান্ধি মূর্তি পর্যন্ত মিছিল করার কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বামপন্থী দল ও সমমনোভাবাপন্ন মানুষদের অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।