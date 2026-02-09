কংগ্রেস বামেদের হাত ছাড়ায় সুবিধা বামফ্রন্ট শরিকদের ! ফায়দা তুলতে পারবে কি
একুশের বিধানসভা নির্বাচনে 294টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস 93টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল । এবার ওই 93টি আসন বাম শরিকদের মধ্যে ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা ৷
Published : February 9, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত রাজ্যের প্রতিটি রাজনৈতিক দল । দলীয় স্তরে প্রার্থী নির্বাচন থেকে ভোটের কৌশল ঠিক করতে সবাই রয়েছে চূড়ান্ত ব্যস্ততায় । রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ব্যস্ততা ও তোরজোরের ক্ষেত্রে এখন তালিকায় শীর্ষে বামেরা ৷ কারণ, ভোট ঘোষণার ঠিক আগেই প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তারা বামেদের হাত ধরবে না । এর ফলে, বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে আসন রফা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।
আসন রফা নিয়ে বৈঠকগুলিতে আলোচনা চলছে ধারাবাহিক ভাবে । কে ক'টা আসন পাবে, ক'টা চাইবে, কী কারণে চাইবে ইত্যাদি নানা দিক নিয়ে আলোচনা চলছে । তবে, সার্বিক ভাবে বামফ্রন্ট শরিকেরা আসন সংখ্যা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে । কারণ, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে 294টি আসনের মধ্যে 93টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল কংগ্রেস । এবার ওই 93টি আসন বাম শরিকদের মধ্যে ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে ওই আসনগুলিতে বামেরা প্রার্থী দিতে পারলেও তার ফায়দা তুলতে পারবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে । কারণ, রাজনৈতিক মহলের মতে, বামেদের কাছে দুটি বড় চ্যালেঞ্জ । এক, সাংগাঠনিক দুর্বলতা ও দুই, 'তৃণমূল-বিজেপির বাইনারি রাজনীতি'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন ৷
শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন কংগ্রেস হাত সরিয়েছে, তেমন আবার নওশাদ সিদ্দিকীর আইএসএফ এবার অনেক সংখ্যক আসন চেয়ে বিমান বসুকে চিঠি পাঠিয়েছে । যদিও সেই সংখ্যার বদল হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন আইএসএফ রাজ্য নেতৃত্ব । অন্যদিকে, বামেদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে এসইউসিআই অংশগ্রহণ করলেও তারা নির্বাচনে থাকবে না । তবে, এবারের নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে সিপিআইএমএল লিবারেশন থাকবে । ফলে, তাঁদের জন্য 7-8টি আসন ছাড়তে পারে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট । যদিও লিবারেশন সূত্রের দাবি, তারা 12টি আসনের জন্যে বামফ্রন্টকে অনুরোধ জানাবে । সব মিলিয়ে 294টি আসনের মধ্যে কে ক'টি আসনে প্রার্থী দেবে তা এখনও চূড়ান্ত নয় ।
তবে, মুজফ্ফর আহমদ ভবন সূত্রের দাবি, "কংগ্রেস হাত ছাড়লেও বাম শরিকদের উৎসাহী হওয়ার কিছু নেই । কারণ, আসন পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট আসনে সেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের অবস্থান কী আছে, তা বিবেচনা করা হবে । এক্ষেত্রে, বামফ্রন্ট সরকারে থাকাকালীন কিংবা 2011 সালের আসন রফার ফরমুলা খুব একটা কাজে দেবে না । 2026 সালে বাস্তবের মাটিতে রাজনৈতিক ভিত্তি কী আছে, তা বিবেচনা করা হবে ।"
ইতিমধ্যে, বামফ্রন্টের কয়েকটি বৈঠক হয়েছে । সিপিআই ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে । আগামিকাল বিকেল পাঁচটায় আরএসপি-র সঙ্গেও বৈঠক রয়েছে । সূত্রের দাবি, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে সিপিআই 20টির বেশি আসন চেয়েছে । ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে 26-28 টি আসন চাওয়া হয়েছে । আইএসএফকে 30-35টি আসন দেওয়া হতে পারে । বাকি আসনগুলোতে সিপিএম প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । যদিও আগামী 19 ও 20 ফেব্রুয়ারি সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে । সেখানেই প্রার্থী তালিকা পেশ করবেন মহম্মদ সেলিম । তারপর সেটা দিল্লিতে পলিটব্যুরোয় পাঠানো হবে ।