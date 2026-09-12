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নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের, জোটের অন্দরে অসন্তোষের ইঙ্গিত

এর আগে এই দুটি কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা করেছিল কংগ্রেস । এবার বামেরা প্রার্থী দিলেও কংগ্রেস বা বিজেপির তরফে এখনও প্রার্থী দেওয়া হয়নি ।

CANDIDATES LIST
নন্দীগ্রাম-রেজিনগরে প্রার্থী ঘোষণা বামেদে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2026 at 11:56 PM IST

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কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: কংগ্রেসের পর এবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থী ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে সিপিআইয়ের শান্তিগোপাল গিরিকে। রেজিনগর কেন্দ্র থেকে লড়বেন সিপিএমের আইনজীবী নেতা সৈয়দ আসাদ আলী। আগামী 6 অক্টোবর এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। ভোটের ফল ঘোষণা হবে 9 অক্টোবর।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ইস্তফা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর পদত্যাগের কারণে উপনির্বাচন হচ্ছে। অন্যদিকে রেজিনগর কেন্দ্রের বিধায়ক হুমায়ুন কবির একইসঙ্গে নওদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও নির্বাচিত হন । নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী রেজিনগর আসন থেকে ইস্তফা দেন। ফলে ওই আসনেও উপনির্বাচন হচ্ছে। রেজিনগরে এবার হুমায়ুন কবিরের ছেলে গোলাম নবী আজাদকে প্রার্থী করেছে তাঁর হাতে তৈরি দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। ফলে এই কেন্দ্রে লড়াই ইতিমধ্যেই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

CANDIDATES LIST
বামেদের প্রার্থী তালিকা (ইটিভি ভারত)

তবে এখনও পর্যন্ত নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর—দুই কেন্দ্রেই বিজেপির তরফে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। তৃণমূলের দুটি শিবিরের তরফেও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূল শিবির এই দুই কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একইভাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূল শিবিরও দুই কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

তবে ঘাসফুল প্রতীক শেষমেশ কোন পক্ষের দিকে যাবে তা নিয়ে সংশয়ের অবসান হয়নি এখনও । এদিনই দিল্লিতে দুতরফের পাঁচজন করে প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেছেন কমিশনের কর্তারা । 16 সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমার শেষ দিনের আগে এ ব্যাপারে ফয়সালা না হলে দুই শিবিরের প্রার্থীদেরই নির্দল হিসেবে লড়তে হবে ।

এদিকে, বামফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে রেজিনগর কেন্দ্রে জোটের অন্দরে অসন্তোষের ইঙ্গিতও মিলেছে। সূত্রের খবর, রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে গত কয়েকটি নির্বাচনে আরএসপি প্রার্থী দিয়েছিল। তবে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেখানে বামফ্রন্ট কোনও প্রার্থী দেয়নি । অন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে সমর্থন করা হয়েছিল। এবারের উপ-নির্বাচনে রেজিনগর কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আরএসপি।

এই বিষয়টি নিয়ে সিপিএম ও আরএসপির মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। সূত্রের দাবি, আলোচনা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বেরনোর আগেই সিপিএমের তরফে সৈয়দ আসাদ আলীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর তা নিয়েই বামফ্রন্টের অন্দরে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বলে খবর।

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