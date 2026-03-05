এসআইআর ইস্যুতে দুর্গাপুরে বামেদের বিক্ষোভ
বামেদের বিক্ষোভকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল৷
Published : March 5, 2026 at 7:24 PM IST
দুর্গাপুর (পশ্চিম বর্ধমান), 5 মার্চ: ভোটার তালিকা থেকে 60 লক্ষ নাম বাদ! এই অভিযোগে শিল্পশহর দুর্গাপুরে মহকুমা শাসকের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালো বামেরা। বৃহস্পতিবার এই বিক্ষোভ কর্মসূচির বিরুদ্ধে পালটা সরব হয়েছে তৃণমূল৷ তাদের কটাক্ষ, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা নেই, মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও করে মানুষের কাছে নাটক করছে বামেরা।
উল্লেখ্য, গত শনিবার এসআইআর পর্ব শেষে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন৷ গত ডিসেম্বরে যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, সেখানে 58 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল৷ গত শনিবারের তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় আরও প্রায় 5 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে৷ সব মিলিয়ে বাতিল হয়ে গিয়েছেন প্রায় 63 লক্ষ ভোটার৷
এই সংখ্যাটা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে৷ কারণ, এখনও বিবেচনাধীন প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের নাম৷ বিচারকরা এখন সেই নামগুলি খতিয়ে দেখছেন৷ বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের অভিযোগ, বহু বৈধ ভোটারের নাম ইতিমধ্যে বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷ যে 60 লক্ষের ভাগ্য বিচারকদের হাতে ঝুলে রয়েছে, সেই তালিকাতেও অনেক বৈধ ভোটার রয়েছেন৷ তাই বিজেপি বিরোধী দলগুলি এই নিয়ে পথে নেমেছে৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় আগামিকাল, শুক্রবার থেকে ধরনায় বসছেন৷ তার আগে গতকাল, বুধবারই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে অভিযান করে বামেরা৷ বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জেলায় একই কর্মসূচিতে সামিল হয় তারা৷ শিল্পশহর দুর্গাপুরে সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই মহকুমাশাসকের দফতর ঘেরাও করে বামেরা৷ সেখানে বাম নেত্রী ঐশী ঘোষ, সিপিআইএম নেতা সিদ্ধার্থ বসু, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়-সহ জেলার একাধিক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই অবস্থান বিক্ষোভ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বহু বৈধ ভোটারকে ‘বিচারাধীন’ অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃতভাবে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাম নেতাদের দাবি, এর ফলে বহু সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়ছেন। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না-হলে আগামিদিনে আরও বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।
এই প্রসঙ্গে বাম নেত্রী ঐশী ঘোষ বলেন, “ভোটার তালিকা থেকে পরিকল্পিতভাবে মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বহু বৈধ ভোটারকে অকারণে বিচারাধীন করে রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই চেষ্টা আমরা মেনে নেব না। যতক্ষণ না-সব বৈধ ভোটারের নাম পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন চলবে।”
যদিও বামেদের এই আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল৷ তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বামেদের এই আন্দোলন হচ্ছে আসলে নাটক। নিজেদের ভোট বিক্রি করে দিয়েছে বিজেপিকে। সংবাদমাধ্যমের সামনে শুধু তৃণমূলকে আক্রমণ করে। জ্ঞানেশ কুমারকে বলার ক্ষমতা এদের নেই। এসডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানোর সহজ। তাই সকাল থেকে চলে এসেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে লড়াই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে করছেন পারলে তাঁকে সমর্থন করুন।’’
এদিকে বামেদের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দফতর চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। তবে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি শেষ হয়।