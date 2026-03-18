আইএসএফের সঙ্গে 32 আসনে সমঝোতা চূড়ান্ত বামেদের, জটিলতা আশোকনগর নিয়ে
আইএসএফ রাজ্য নেতৃত্বকে আজকের মধ্যে প্রার্থী তালিকা পাঠানোর কথা জানিয়েছেন বিমান বসু ।
Published : March 18, 2026 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 18 মার্চ: দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে আসন রফা চূড়ান্ত হয়েছে । আইএসফের সঙ্গে 32 আসনের সমঝোতা হয়েছে বামেদের ।মঙ্গলবার রাতে সিপিএম-আইএসএফ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আসন রফা চূড়ান্ত হয় বলে খবর । যদিও তারপরেও জটিলতা রয়েছে ।
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রের খবর, উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া আসন ছাড়তে রাজি হলেও অশোকনগর আসন ছাড়তে চায়ছে না আইএসএফ । এই জটিলতা কাটাতে মরিয়া বিমান বসু । কিন্তু, মঙ্গলবারের বৈঠকে আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী ছিলেন না । সে কারণে বৈঠকে উপস্থিত আইএসএফ রাজ্য নেতৃত্বকে আজকের মধ্যে প্রার্থী তালিকা পাঠানোর কথা জানিয়েছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান ।
এদিকে, আজ বুধবার আবার বামেদের বৈঠক । বাকি থাকা আসনগুলো নিয়ে এদিন আলোচনা হওয়ার কথা । কে কোথায় প্রার্থী হবে তা নিয়ে আলোচনা চলবে । তারপর আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বাকি আসনে প্রার্থী ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে । সূত্রের খবর, আজ বামেদের বৈঠকে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সিপিএমের অর্থাৎ নরেন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহম্মদ সেলিমের বাক-বিতণ্ডা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
গত সোমবার বামেদের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছে । সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক বাংলা কমিটির তরফে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে সিপিএমের দিকে । ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লক বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় । তিনি বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের ক্ষোভের কথাও জানান ৷ এদিকে, জলপাইগুড়ি আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী দেবে বলে গতকাল আবার স্থানীয় নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছে ।
ফব-র মূল অভিযোগ, "দ্বিপাক্ষিক স্তরে নিস্পত্তি হওয়ার ভিত্তিতে বিমান বসুর নির্দেশে 22টি আসনে প্রার্থী তালিকা পাঠায় ফরওয়ার্ড ব্লক বাংলা কমিটি । কিন্তু, 16 মার্চ বিকেল তিনটেয় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক সম্মেলনে নরেন চট্টোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে 22টি আসনের মধ্যে শ্যামপুকুর কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি ।" এতেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ নরেনরা ।
দ্বিতীয়ত ফরওয়ার্ড ব্লকের 22টি কেন্দ্রে প্রার্থী তালিকা সম্বলিত চিঠিতে তাঁরা নির্দিষ্ট ভাবে কোচবিহার উত্তর, সিতাই, জলপাইগুড়ি, হরিশ্চন্দ্রপুর (মালদা), রানিনগর (মুর্শিদাবাদ), মধ্যমগ্রাম (উ 24 পরগনা) এবং গলসি (পূর্ব বর্ধমান) এই সাতটি কেন্দ্রে আলোচনায় নিস্পত্তি হয়নি বলে জানিয়ে বলা হয়, পরে এই সব কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম জানানো হবে ৷
কিন্তু, উক্ত তালিকার মধ্যে কোচবিহার উত্তর, জলপাইগুড়ি, হরিশ্চন্দ্রপুর এবং গলসি কেন্দ্রে একতরফা ভাবে সিপিআইএম প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় । এতেই ফব নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ ।" ফরওয়ার্ড ব্লক বাংলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "এই কেন্দ্রগুলিতে দীর্ঘ বাম আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে । তার নিরিখে কোনও অবস্থাতেই উক্ত কেন্দ্রগুলি আমাদের পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয় । এই অবস্থায় বাম ঐক্যের স্বার্থে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হোক ।"