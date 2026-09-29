24 দফা দাবি নিয়ে কর্পোরেশনে হাজির বামেরা, সুরাহা না হলে লড়াইয়ের হুঁশিয়ারি
Left Front Deputation at KMC: মঙ্গলবার কলকাতা পুরনিগমে গিয়ে বামফ্রন্টের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল পুর-সচিবের সঙ্গে দেখা করে ৷ স্মারকলিপি জমা দেয় ৷
Published : September 29, 2026 at 9:20 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: মহানগরের বেহাল দশা, সমস্ত পরিষেবা বিপর্যস্ত, এই অভিযোগকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বামফ্রন্টের কলকাতা জেলার তরফে কর্পোরেশন অভিযানের ডাক দেওয়া হয় । যদিও পুলিশি অনুমতি না মেলায় তাদের সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার জমায়েত করতে হয় । সেখানেই সভা হয় । সভা থেকেই পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আসেন পুরনিগমে । নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম নেতা ফৈয়াজ আহমদ খান । 24 দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি কলকাতার পুর-কমিশনারকে দেওয়ার কথা জানান । তবে কমিশনার তথা প্রশাসক তিনি অন্য বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় পুর-সচিব দেখা করেন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে । তাদের কথা শোনেন। স্মারকলিপি জমা নেন ।
সিপিএম নেতা ফৈয়াজ আহমেদ খান বলেন, ‘‘কলকাতার সমস্ত পরিষেবা বিপর্যস্ত । যেমন প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন, একই রকম দায়বদ্ধ থাকেন না আমলারা । সেটাই হচ্ছে না । রাস্তা খারাপ, পানীয় জল, নিকাশি সমস্যা । আলোর সমস্যা । নাগরিকরা নিজেদের দরকারে বিভিন্ন সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না । আমরা সবটা জানিয়ে গেলাম । সচিব বললেন দেখে জানাব । আমরা জানি ওঁরা কী করতে পারবেন । তাই মানুষ পরিষেবা না পেলে, সমস্যায় থাকলে, দাবি আদায়ে রাস্তায় নেমে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই করব ।’’
এদিন যে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা, তাতে বলা হয়েছে, বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার পর ইস্তফা দিয়েছেন মেয়র ৷ ভেঙে গিয়েছে পুরবোর্ড ৷ এই পরিস্থিতির সুযোগে পুরনো পুরবোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসানো হয়েছে ৷ তার পর থেকেই কলকাতার নাগরিকদের দৈনন্দিন পরিষেবা চালু রাখার ক্ষেত্রে এক চরম অব্যবস্থা তৈরি হয়েছে ৷
স্মারকলিপিতে আরও দাবি করা হয়েছে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অকস্মাৎ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে গরিব বস্তিবাসী, নিম্নবিত্ত এবং হকারদের জীবন জীবিকার উপর । ক্রমাগত বাড়ছে তাঁদের উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা । ওয়ার্ড কমিটি, বোরো দফতরগুলি থেকে দেওয়া পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছে কলকাতায় । যার জন্য সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন সমাজের প্রান্তিক মানুষ ।
সেই কারণে 24 দফা দাবি কর্পোরেশনের কাছে পেশ করা হল বলে স্মারকলিপিতে জানানো হয় ৷ সেখানে কর্পোরেশনের সমস্ত জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক করা, ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা, বিকল্প ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ না করা, বস্তিবাসীদের জন্য জমির পাট্টা প্রদান করা, জ্যোতিনগর কলোনির সমস্যার সমাধান করা, জল সরবরাহের সময়সীমা বৃদ্ধি করা, বন্ধ পুরস্কুল চালু করা ও মিড ডে মিল-শিক্ষকের ব্যবস্থা করা-সহ একাধিক দাবি জানানো হয়েছে ৷
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