জ্যোতিনগর কলোনিতে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ ! রীতেশের কাছে কারণ জানতে চাইল বামেরা
Drinking Water Supply Suspension in Jyotinagar Colony: ধর্মীয় ভেদাভেদের জেরে পানীয় জল বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ সিপিএমের ৷
Published : September 29, 2026 at 10:56 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: বেশ কয়েক মাস ধরে কাশীপুর-বেলগাছিয়ার জ্যোতিনগর কলোনিতে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র হল ৷ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওই বস্তিতে পরিকল্পিতভাবে জল সরবরাহ বন্ধ করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের একাংশের ৷ স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তাঁরা ৷
মঙ্গলবার কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের ডাকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে আয়োজিত সমাবেশে বাসিন্দাদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে রীতেশ তিওয়ারিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ ৷
সমাবেশে শতরূপ বলেন, "কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি বলেছিলেন, সংখ্যালঘুরা তাঁকে ভোট দেননি, তাই তাঁদের জন্য তিনি কোনও কাজ করবেন না । উন্নয়ন করবেন না ৷ জনপ্রতিনিধিরা যে টাকা দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করেন, সেটা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সাধারণ মানুষের করের টাকা থেকেই আসে ৷"
রীতেশ তিওয়ারিকে উদ্দেশ্য করে শতরূপের হুঁশিয়ারি, "অনেকে মনে করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা জীবন মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন ৷ কিন্তু মানুষ তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে ৷" এরপর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে তাঁর বক্তব্য, "ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় ৷ বর্তমানে যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন, তাঁদেরও একদিন নিজেদের কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে ৷"
এদিনের সমাবেশ থেকে গত 16 বছর ধরে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরনিগমের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ তোলেন শতরূপ ৷ তাঁর দাবি, এই সময়ে কলকাতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি বেড়েছে ৷ পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র এবং কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে ঘুষ নিয়ে সম্পত্তি বৃদ্ধির অভিযোগও করেন তিনি ৷ একইসঙ্গে বামপন্থীদের আন্দোলনের সময় হামলার অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন সিপিএম নেতা ৷
শতরূপের বক্তব্যে উঠে আসে হকার, বস্তিবাসী এবং গরিব মানুষের উচ্ছেদের প্রসঙ্গও ৷ তাঁর অভিযোগ, ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে গরিব মানুষের উপর আক্রমণ হয়েছে ৷ দমদমে হকার উচ্ছেদ এবং হাবড়ায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের উপর বুলডোজার চালানোর অভিযোগ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি ৷ তাঁর দাবি, যেখানে গরিব মানুষের উপর আক্রমণ হয়েছে, সেখানেই বামপন্থীরা আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং ভবিষ্যতেও সেই প্রতিরোধ চলবে ৷
অন্যদিকে, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড ডিলিমিটেশন নিয়েও সরব বামফ্রন্ট ৷ তাদের অভিযোগ, রাজনৈতিক দলগুলিকে যথাযথভাবে না-জানিয়ে এবং 'অবৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে' ডিলিমিটেশন করা হয়েছে ৷ পুরনিগমের বোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর নাগরিক পরিষেবা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে বলেও অভিযোগ করে বাম নেতৃত্ব ৷
সমাবেশে কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক কল্লোল মজুমদার প্রশ্ন তোলেন, "রাজনৈতিক দলগুলিকে না-জানিয়ে ডিলিমিটেশন কেন করা হল ?" তাঁর দাবি, ডিলিমিটেশনের পরেও বিভিন্ন ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যায় বড় ধরনের বৈষম্য রয়েছে ৷ কয়েকটি ওয়ার্ডে 10 হাজারের কিছু বেশি ভোটার থাকলেও, পাঁচটি ওয়ার্ডে ভোটারের সংখ্যা 20 থেকে 25 হাজারের মধ্যে বলে দাবি করেন তিনি ৷
এই বৈষম্যের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন কল্লোল মজুমদার ৷ তাঁর দাবি, বিজেপি বিরোধী ভোটকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলগুলি শক্তিশালী এমন এলাকাগুলিকে অন্য এলাকার সঙ্গে যুক্ত করে রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে ৷
কলকাতা পুরনিগমের কর্মী সংকট, স্থায়ী নিয়োগের অভাব এবং নাগরিক পরিষেবার অবনতির অভিযোগও তোলেন তিনি ৷ তাঁর আরও অভিযোগ, পুরনিগম পরিচালিত স্কুলের পরিকাঠামো, বস্তি উচ্ছেদের আশঙ্কা এবং কর্মীদের নিয়মিত বেতন দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ জ্যোতিনগর কলোনিতে জল সরবরাহ বন্ধ এবং উচ্ছেদের আশঙ্কা নিয়ে বাসিন্দাদের আন্দোলনের কথাও তুলে ধরেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, বিষয়টি নিয়ে আদালতের পাশাপাশি রাস্তাতেও আন্দোলন চলছে ৷
মঙ্গলবার কলকাতা পুরনিগমের প্রশাসনের কাছে একাধিক দাবিতে ডেপুটেশনও জমা দেওয়া হয় বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ৷ প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য ফাইয়াজ আহমেদ খান, সিপিআই নেত্রী মৌসুমী ঘোষ, ফরওয়ার্ড ব্লকের ঝুমা দাস, আরএসপি-র পুলক মৈত্র এবং কলকাতার বস্তি আন্দোলনের নেতা শিবেন্দু ঘোষ ৷
বামফ্রন্টের দাবি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিনিধি দল কলকাতা পুরনিগমে পৌঁছলেও প্রশাসক স্মিতা পান্ডে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি ৷ পরে প্রশাসকের সচিব প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের দাবিগুলি প্রশাসকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন ৷