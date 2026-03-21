বাম শরিকদের একাধিক আসনে প্রার্থী দিচ্ছে আইএসএফ, অস্বস্তি এড়াতে রফা বৈঠকে ফ্রন্ট চেয়ারম্যান !
আলোচনায় নিষ্পত্তির আগেই আসন ঘোষণায় আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ মহম্মদ সেলিমের ৷ সমস্যা মিটবে বলে আশাবাদী বিমান বসু ৷
Published : March 21, 2026 at 4:14 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: দফায়-দফায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে গিয়ে বামফ্রন্ট নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে জোট চূড়ান্ত করেছিল আইএসএফ ৷ কিন্তু, তারপরেও রফা আসনের বাইরে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়েছে আইএসএফ নেতৃত্ব ৷ আর এতেই বামফ্রন্টের অস্বস্তি বেড়েছে ৷ কারণ, রফার বাইরে একাধিক বাম শরিকদের আসনে আইএসএফ প্রার্থী দিচ্ছে ৷ সেই অস্বস্তি কাটাতে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু শরিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসছে বলে খবর ৷ দ্রুত শরিক দলগুলির সঙ্গে কথা বলে আইএসএফ-এর সঙ্গে রফা সূত্রে যেতে চাইছেন বিমান বসু ৷ দ্রুত এর জন্য বৈঠক ডাকার কথাও বললেন তিনি ৷
ফুরফুরা শরিফে নওশাদ সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেনি আইএসএফ ৷ তবে, বিধানসভা নির্বাচনে কোন কোন আসনে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ সেই ঘোষণা অনুযায়ী, বামফ্রন্টের শরিকদলগুলি প্রার্থী দিয়েছে এমন একাধিক আসনের নাম তাদের তালিকায় আছে ৷ এতে কার্যত বাম শরিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ৷
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রে খবর, শরিকদের তরফে অসন্তোষের কথা জানানো হয়ছে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে ৷ এমনিতেই আসন সমঝোতা নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তীব্র মতো বিরোধ চলছে প্রধান শরিক সিপিআইএম-এর ৷ আসন রফা নিয়ে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সাধারণ নরেন চট্টোপাধ্যায় ৷ যা নিয়ে পরবর্তী সময়ে তাঁকে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ডেকে পাঠিয়ে ভর্ৎসনা করেছিল বাম নেতৃত্ব ৷
কিন্তু, যে দলের জন্য ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষ নেতাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল, সেই আইএসএফ এবার পিছন থেকে ছুরি মারার মতো কাজ করল বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে বাম শরিকদের তরফে ৷ শুক্রবার আইএসএফ 33টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী করার কথা ঘোষণা করে ৷ যার মধ্যে 29টি আসনে বামফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনা করে সর্বসম্মতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা জানিয়েছে আইএসএফ ৷
তবে বামফ্রন্ট নেতৃত্বের দাবি, ওই 29 আসন নিয়ে এখনও সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয়নি ৷ এই সম্পর্কে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, "যে 29টি আসনে সর্বসম্মতিক্রমে প্রার্থী ঘোষণার কথা আইএসএফ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তা সঠিক নয় ৷ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি ৷ তবে, নিষ্পত্তির পথে ৷ এর মধ্যে এমন আসন রয়েছে যেখানে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির দাবি রয়েছে ৷ এক তরফা কিছু হয় না ৷ উভয়পক্ষকেই দেওয়া নেওয়া করে এগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে ৷"
মূলত, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর ও বিশেষত উত্তর 24 পরগনা জেলার কয়েকটি আসন নিয়ে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চলছে সিপিআইএম এবং আইএসএফ-এর মধ্যে ৷ এই প্রসঙ্গে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলছেন, "আইএসএফ-এর সঙ্গে সিপিআইএম-র দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কয়েক দফায় হয়েছে ৷ কিন্তু, বামফ্রন্টে এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি ৷ আশা করছি, বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির সঙ্গে আইএসএফ-এর আলোচনায় দ্রুত যুক্তিসঙ্গত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে ৷"