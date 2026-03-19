ফরওয়ার্ড ব্লকের অনুপস্থিতিতে দ্বন্দ্ব প্রকট! দ্বিতীয় তালিকায় 32 প্রার্থীর নাম ঘোষণা বামেদের

ফরওয়ার্ড ব্লকের অনুপস্থিতিতে দ্বন্দ্ব প্রকট! দ্বিতীয় তালিকায় 32 প্রার্থীর নাম ঘোষণা বামেদের
Published : March 19, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: জটিলতা কেটেও কাটছে না বামফ্রন্টের । শরিক দলগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতি নির্বাচনের আগে স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে । বৃহস্পতিবারও সেই ছবিটাই প্রকট হয়ে উঠল ৷ কারণ বামফ্রন্টের সাংবাদিক বৈঠকে এদিন ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না । এসবের মধ্যেও বামফ্রন্টের তরফে 32টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে । যার মধ্যে অধিকাংশই সিপিএম প্রার্থীর নাম ।
কালচিনিতে আরএসপি এবং নন্দীগ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও আসানসোল উত্তর বিধানসভায় শরিক সিপিআইয়ের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে । তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিপিএম প্রার্থীদের মধ্যে কয়েকটি নতুন নাম রয়েছে । বালিগঞ্জে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আফরিন বেগম (শিল্পী), টালিগঞ্জ আসনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস এবং ভবানীপুর আসনে গতবারের প্রার্থী আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাসের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ।
শারীরিক অসুস্থতার কারণে দ্বিতীয় দফার প্রার্থী ঘোষণার সাংবাদিক বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু । তাঁর পরিবর্তে বামেদের অন্যতম বরিষ্ঠ নেতা মিহির বাইন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন । এসবের মধ্যেও মুর্শিদাবাদ জেলার দু'টি আসন নিয়ে নতুন করে জটিলতা দেখা দিয়েছে । বহরমপুর এবং ভরতপুর আসন দু'টিতে সিপিআইএমএল লিবারেশনের তরফে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে । যদিও ওই আসন দু'টিতে আগে আরএসপি-র তরফে প্রার্থী দেওয়া হতো । সূত্রের দাবি, স্বাভাবিকভাবেই তারা বামফ্রন্টের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে । লিবারেশনের কাছে প্রার্থী পুনর্বিবেচনের জন্য আলিমুদ্দিন থেকে প্রস্তাব গিয়েছে ।
সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এদিন বলেন, "আমাদের প্রার্থী তালিকা এখনও সম্পন্ন হয়নি । সময়ের সঙ্গে সব স্পষ্ট হবে ।"
এদিকে আজ তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফে যুক্ত হয়েছেন আরাবুল ইসলাম । তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে বামেদের অন্দরে । কারণ, দুটি । এক, বামেদের সঙ্গে আইএসএফের আসন সমঝোতা হচ্ছে এবারের নির্বাচনে । আর দ্বিতীয়ত, আরাবুলের বিরুদ্ধে হিংসা, ভোট লুটের মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে । তৃণমূলে থাকাকালীন এই আরাবুলকে এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'তাজা নেতা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন । ফলে, আরাবুল ইসলামকে আইএসএফ প্রার্থী করলে তাঁর প্রচারে বাম কর্মী সমর্থকরা থাকবেন কি না তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে ।
আজ দ্বিতীয় দফায় বামফ্রন্টের তরফে 32 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে । এর আগে, প্রথম তালিকায় 192 জনের নাম ঘোষণা করা হয় । সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত 224 আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে । আর সিপিআইএমএল লিবারেশনের তরফে ইতিমধ্যে 10টি নাম ঘোষণা করা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে সিপিএমের সঙ্গে আইএসএফ-এর আসন সমঝোতা সম্পন্ন হলেও বামফ্রন্ট শরিকদের সঙ্গে কয়েকটি আসনের জটিলতা রয়েছে আইএসএফের । সেই জটিলতা খুব দ্রুত কাটিয়ে ওটা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম ও নওশাদ সিদ্দিকীরা ।
বামফ্রন্টের দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় যাঁদের নাম ঘোষণা হল,
1) কালচিনি - আরএসপি- পাসং শেরপা
2) করণদিঘি - সিপিআইএম - মহম্মদ সাহাবুদ্দিন
3) হাবিবপুর - সিপিআইএম - বাসুদেব মুর্মু
4) চাঁচল - সিপিআইএম - আনোয়ারুল হক
5) ভগবানগোলা - সিপিআইএম - মাহমুদল হাসান
6) রানিনগর - সিপিআইএম - জামাল হোসেন
7) নবগ্রাম (এসসি) - সিপিআইএম - পূর্ণিমা দাস
8) জলঙ্গি - সিপিআইএম - ইউনুস আলি সরকার
9) কৃষ্ণনগর উত্তর - সিপিআইএম - অদ্বৈত বিশ্বাস
10) কৃষ্ণগঞ্জ (এসসি) - সিপিআইএম - অর্চনা বিশ্বাস
11) কল্যাণী (এসসি) - সিপিআই(এম) - সবুজ দাস
12) বসিরহাট দক্ষিণ - সিপিআইএম - আইনুল আরফিন (রাজু আহমেদ)
13) কুলতলি (এসসি) - সিপিআইএম - রামশঙ্কর হালদার
14) জয়নগর (এসসি) - সিপিআইএম - অপূর্ব প্রামাণিক
15) বারুইপুর পশ্চিম - সিপিআইএম - লায়েক আলি
16) ডায়মন্ড হারবার - সিপিআইএম - সমরেন্দ্রনাথ নাইয়া
17) টালিগঞ্জ - সিপিআইএম - অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
18) মেটিয়াবুরুজ - সিপিআইএম - আইনজীবী মনিরুল ইসলাম
19) ভবানীপুর - সিপিআইএম - আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাস
20) বালিগঞ্জ - সিপিআইএম - আফরিন বেগম (শিল্পী)
21) চাঁপদানি - সিপিআইএম - আইনজীবী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
22) জাঙ্গিপাড়া - সিপিআইএম - সুদীপ্ত সরকার
23) পুরশুড়া - সিপিআইএম - সন্দীপকুমার সামন্ত
24) পাঁশকুড়া পূর্ব - সিপিআইএম - ইব্রাহিম আলি
25) পাঁশকুড়া পশ্চিম - সিপিআইএম - নিরঞ্জন সিহি
26) নন্দীগ্রাম - সিপিআই - শান্তি গিরি
27) খেজুরি (এসসি) - সিপিআইএম - হিমাংশু দাস
28) নয়াগ্রাম (এসটি) - সিপিআইএম - ডা. পুলিনবিহারী বাস্কে
29) গোপীবল্লভপুর - সিপিআই - বিকাশ সারেঙ্গী
30) মন্তেশ্বর - সিপিআইএম - অনুপম ঘোষ
31) আসানসোল উত্তর - সিপিআই - অখিলেশ কুমার সিং
32) মুরারই - সিপিআইএম - মহম্মদ আলি রেজা মণ্ডল