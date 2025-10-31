উলটপুরাণ মালদায়, বিএলএ বাছাইয়ে তৃণমূল-বিজেপিকে পিছনে ফেলল বাম-কংগ্রেস

উলটপুরাণ মালদায়, বিএলএ বাছাইয়ে তৃণমূল-বিজেপিকে পিছনে ফেলল বাম-কংগ্রেস
SIR-এর প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের বিএলও-দের গুরুত্ব যতটা, ততটাই গুরুত্ব রাজ্যনৈতিক দলগুলির বিএলএ-দেরও৷
Published : October 31, 2025 at 4:46 PM IST
মালদা, 31 অক্টোবর: রাজ্যে এসআইআর লাগু হয়ে গিয়েছে৷ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ পর্বও শুরু হয়ে গিয়েছে৷ এসআইআর শেষ হলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হবে৷ রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে৷ প্রাথমিক পর্যায়ে চলছে বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)-দের তালিকা তৈরির কাজ৷ কিন্তু মালদা জেলায় এজেন্ট-দের তালিকা এখনও তৈরি করতে পারেনি মূল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল আর বিজেপি৷ অথচ যে দু’টি দলকে এখন রাজ্য রাজনীতিতে ‘সাইনবোর্ড’ বলে কটাক্ষ করা হয়, সেই কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট কিন্তু এক্ষেত্রে দুই ফুলকে অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে৷
এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিএলও-দের ভূমিকা প্রশাসনিকভাবে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, রাজনৈতিক দলগুলির কাছে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ বিএলএ-রা৷ ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে এই বিএলএ-রাই নিজেদের দলের হয়ে প্রতি বুথে নজর রাখবেন৷ ইতিমধ্যে জেলার 3107 বুথে নিজেদের বিএলএ-দের নাম চূড়ান্ত করে ফেলেছে কংগ্রেস ও সিপিআইএম৷ সেটাই শুধু নয়, বিএলএ-দের প্রশিক্ষণ দিতেও শুরু করেছে দুই দল৷ অথচ তৃণমূল আর বিজেপি এখনও বিএলএ-দের নাম নিয়ে কাটাছেঁড়া চালিয়ে যাচ্ছে৷
তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি অবশ্য বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন৷ তিনি বলেন, “বিএলএ-দের নাম এখনও আমরা চূড়ান্ত করতে পারিনি৷ তবে বেশিরভাগ নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে৷ নামের সম্পূর্ণ তালিকা চূড়ান্ত করে দ্রুত রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দেব৷ এর পরবর্তী সময়ে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই বিএলএদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে৷ আমরা সবকিছুর জন্য তৈরি রয়েছি৷”
রহিম সাহেব এর বেশি কিছু না-জানালেও শাসকদলের অন্দরের খবর, এর পিছনেও রয়েছে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল৷ এই কোন্দলের জেরে একেকটি বুথে বিএলএ হিসাবে অন্তত তিন থেকে চারটি নাম উঠে এসেছে৷ কোনও কোনও বুথ থেকে তারও বেশি নাম এসেছে৷ এর মধ্যে একটি নাম চূড়ান্ত করতে নেতৃত্বের কালঘাম ছুটছে৷ তবে খুব তাড়াতাড়ি ওই তালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে দাবি ঘাসফুলের ওই সূত্রটিরও৷
বিজেপির সমস্যা আবার অন্য৷ উত্তর মালদায় সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা তুলনামূলক কম৷ সেখানে বিএলএ-দের নামের তালিকা প্রায় তৈরি৷ তেমনটাই দাবি করেছেন দলের উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিং৷ তাঁর কথায়, “হাতে গোনা দু’চারটি ছাড়া এই সাংগঠনিক জেলার মধ্যে থাকা প্রায় 1800 বুথেই বিএলএ-দের নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে৷ দু’একদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি হয়ে যাবে৷”
এই নিয়ে বেশি সমস্যায় পদ্ম শিবিরের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব৷ দলের এই জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “এই সাংগঠনিক জেলায় 1300টির বেশি বুথ রয়েছে৷ এখানে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা উত্তর মালদার তুলনায় বেশি৷ এখনও পর্যন্ত আমরা 741টি বুথে বিএলএ-র নাম চূড়ান্ত করতে পেরেছি৷ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিএলএ-দের নাম ঠিক করতে একটু সমস্যা হচ্ছে৷ তবে এখানেও খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত বুথে বিএলএ-দের নাম চূড়ান্ত করে ফেলা হবে৷”
এদিকে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী বলেন, “আমরা জেলার 3107টি বুথেই বিএলএ চূড়ান্ত করে ফেলেছি৷ ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রশিক্ষণ পর্ব শুরু হয়েছে৷ কয়েকদিনের মধ্যেই বিএলএরা ময়দানে নেমে পড়বেন৷ তাঁদের নিজেদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷”
প্রায় একই বক্তব্য সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক তথা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক কৌশিক মিশ্রেরও৷ তিনি বলেন, “জেলার প্রতিটি বুথে আমাদের বিএলএ-দের নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে৷ বামফ্রন্টের প্রতিটি শরিক দলের তরফে বিএলএ-দের নাম চূড়ান্ত হয়েছে৷ তাঁদের প্রশিক্ষণও শুরু হয়ে গিয়েছে৷ প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে তাঁরা ভোটারদের সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবেন৷”