ফুলেদের নজর মসনদে, হাত-কাস্তে কাটাকুটির অঙ্কে! ভোটদাতারা 'একটু ভালো' থাকার আশায়
স্নায়ুর চাপ বেড়েছে তৃণমূল ও বিজেপির । আর তুলনামূলক মৌখিক হিসাবেই আছে বাম-কংগ্রেস । কারণ, তাদের হারানোর কিছু নেই । সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : April 30, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: ভোট পর্ব শেষ । আশায় আছে ডান-বাম সব পক্ষই । ছাব্বিশের নির্বাচনী ফলাফলে নিরাশ হবে কে ? এই মুহূর্তে এটাই কোটি টাকার প্রশ্ন । কারণ, ভোটের পাটিগণিতে নির্বাচন কমিশন এক্স ফ্যাক্টর 'SIR' জুড়ে দিয়েছে । তাতেই অঙ্ক জটিল হয়েছে । জালিয়াতি রুখতে আবার কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি, ভিন রাজ্যের অবজারভার ইত্যাদির ব্যবস্থা । সব মিলিয়ে ছাবিশের ভোট অঙ্ক খুব জটিল হয়েছে ।
দু'দফায় মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ হয়েছে । সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাস । রাজ্যের ভোটাররা খুশি । তাতেই স্নায়ুর চাপ বেড়েছে শাসক তৃণমূল ও প্রধান বিরোধী বিজেপির । আর তুলনামূলক মৌখিক হিসাবেই আছে বাম-কংগ্রেস । কারণ, তাদের হারানোর কিছু নেই । চাপও নেই । বরং, গত কয়েক বছরে রাজ্যের পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, তাতে প্রস্তুতি ছাড়াই তাঁরা আশাব্যঞ্জক ফল করবে বলে আশাবাদী । তাই, নরমে গরমে আসনের হিসেব ছেড়ে ভোট শতাংশের হিসেব করছেন ।
বিগত কয়েক বছর ধরে রাজ্য বিধানসভার আলোচনার বিষয়গুলি ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত । যে ধারণা, যে মত, যে পরিকল্পনা নিয়ে পূর্বসূরীরা বিধানসভা গঠন করেছিলেন, তার বিপরীত ! কে কত বড় হিন্দু, কে কত বেশি সংখ্যালঘু প্রেমী কিংবা কে কত বড় চোর, কত বেশি দুর্নীতিতে হাত পাকিয়েছে তার প্রতিযোগিতা চলেছিল । সুষ্ঠ আলোচনা হয়নি । জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, চাকরি গেছে, পুলিশি হয়রানি বেরেছে। পেটের ভাত জোগাতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়েছে । সেখানে গিয়েও তো রেহাই পায়নি বাঙালি । হয় মার খেয়েছে, না হয় মেরেছে ! এসবকে মাথায় রেখে রাজ্যের মানুষ কতটা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছেন তা আগামী 4 মে জানা যাবে । সেদিকেই তাকিয়ে দেশের রাজনীতি । কারণ ? বাংলা পথ দেখায় !
এবারের নির্বাচনে বিজেপি বাংলার মসনদ দখল করতে না পারলে আগামী কয়েক দশকে তা সম্ভব হবে না । তৃণমূলকে মসনদ ছেড়ে যেতে হলে দলটাকে টিকিয়ে রাখা সহজ হবে না । ঘোড়া কেনা বেচার খোলা ময়দানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুই ফুলে যাতায়াতের 'ঐতিহ্যবাহী' ইতিহাস ! অন্যদিকে, ধর্ম-খয়রাতির রাজনীতির বাণে 34 বছরের বাম দুর্গের ভিতটুকু রক্ষা করতে পারেনি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট । 22 সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর একটি, দুটি করে ইট গাঁথতে শুরু করেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম । তিনি এখনও দুর্গ নির্মাণ করতে পারেননি । শূন্য, শূন্যেই রয়ে গেল ।
তবে, 2023 সাল থেকে মহম্মদ সেলিম যেভাবে তিলতিল করে ভিত গড়েছেন, তাতে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখিয়েছে, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন । এবার শূন্যের গেরো কাটিয়ে উঠবেনই বলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের একাধিক নেতা দাবি করেছেন । কেউ কেউ তো বলছেন, "দেখা গেল, আমাদের না-নিলে কেউই সরকার গড়তে পারছেন না । তখন তাদের থেকে আমাদের চাপ বেড়ে যাবে । কারণ, এই দুই ফুলের বিরুদ্ধে আমরা লড়ে এসেছি ।" তবে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, "আমরা মানুষেরা কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে দায়বদ্ধ থাকব । ঘোড়া কেনাবেচায় থাকব না ।" সেলিমের সেই দাবির বাস্তবতা বা ভবিষ্যৎ আগামী চার তারিখ জানা যাবে । কিন্ত, এর বাইরে গিয়েও কয়েকটি বিষয়ে বামেরা সফল !
কী রকম ?
ভোট প্রার্থী - দলীয় স্তরে তরুণ তুর্কীদের স্থান দিয়েছে দল । কোথাও একশো শতাংশ বুথে, কোথাও নব্বই শতাংশ বুথে এজেন্ট বসাতে পেরেছে । সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, ভোট শেষ না-হওয়া পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছেন 'কমরেডরা'। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত, দীপ্সিতা ধর, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য-রা বুথে বুথে ঘুরেছেন । যেখানে, বিজেপি কিংবা তৃণমূল প্রার্থীদের অনেককেই এই ভূমিকায় দেখা যায়নি । যা সিপিএমের কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । বিজেপি তৃণমূল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে এক ছাতার তলায় আনতে পেরেছেন । এমনকি, CPIML লিবারেশনের মতো নকশালদের সঙ্গেও জড়িত হয়েছেন । নতুন রাজনৈতিক দল ISF, SDPI এর মতো আঞ্চলিক দলকে নিয়েছেন । কারণ, হিসেবে 'বাংলা বাঁচাও' স্লোগানকে সামনে রেখেছেন মহম্মদ সেলিম । পারেননি কংগ্রেসকে কাছে টানতে । পারেননি, বলা ভুল হবে । কারণ, শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বের কংগ্রেস আগেই একলা চলার সিদ্ধান্ত নেয় । তারা বঙ্গে বিধানচন্দ্র রায়-দের গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে লড়ছেন ।
কিন্তু, সেই লড়াই ঘিরে নানা সমঝোতার প্রশ্ন পাক খাচ্ছে । তবে, একাধিক সংখ্যালঘু ইস্যুতে কংগ্রেসের পুরনো গড় রক্ষায় হবে বলে তারা মনে করছেন। অর্থাৎ, মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় কয়েকটি আসনে তাদের প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন বলেই শুভঙ্কর সরকাররা প্রত্যয়ী । যে কারণে তিনি বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি'-র অজুহাতে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR)-এর সময় 27 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে । এত বড় প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বাংলার মানুষ সব বাধা অতিক্রম করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন । মানুষ চাইছেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে বাংলার হারানো গৌরব ফিরে আসুক ।"
ফলে, সার্বিক ভাবে এবারের নির্বাচনে ঘাসফুল, পদ্মফুল কিংবা বাম-কংগ্রেস-সহ সকলের ভাগ্যে সিকি ছেঁড়ার সম্ভাবনা প্রবল । আর গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সেটাই সুস্থতার লক্ষণ ! কিন্তু, আদৌ তা ঘটবে কী ? ভোট প্রার্থীরা সহজ পাটিগণিতের এক্স ফ্যাক্টর 'SIR' কাটিয়ে উত্তর মেলাতে পেরেছেন কী ? প্রশ্ন থাকছেই !