বিহারে মহাজোটে ফাটল, বাংলায় ছাব্বিশের ভোটে বাম-কংগ্রেস জোটও বিশ বাঁও জলে !

বিহারে মহাজোটে ফাটল, বাংলায় ছাব্বিশের ভোটে বাম-কংগ্রেস জোটও বিশ বাঁও জলে !
2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোটের সূত্রপাত ৷ সেসময় মালদা জেলার 11টি আসনই দখল করেছিল বাম-কংগ্রেস জোট ৷
Published : October 23, 2025 at 5:34 PM IST
মালদা, 23 অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে রুখতে বিরোধীরা মহাজোট তৈরি করেছিল ৷ কিন্তু আসন বন্টনের প্রশ্নে সেই মহাজোটে এখন বড়সড় ফাটল ৷ ইতিমধ্যে প্রথম দু'দফার নির্বাচনের জন্য দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে কংগ্রেস ৷ লালুপ্রসাদের রাষ্ট্রীয় জনতা দলও নিজেদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে ৷
সূত্রের খবর, বিরোধী মহাজটের এই দুই প্রধান দলের মধ্যেও আসন বণ্টন নিয়ে কোনও রফা হয়নি ৷ অন্তত এখনও পর্যন্ত ৷ এই জোটে থাকা অন্য দলগুলির কথা আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্যত ভাবাই হয়নি ৷ সেই দলগুলির মধ্যে অন্যতম ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা ৷ ঝাড়খণ্ডের সরকারি এই দলের প্রধান হেমন্ত সোরেন বিহার নির্বাচনে আটটি আসনের দাবি করেছিলেন ৷ কিন্তু বিহারে ওই দলের কোনও প্রভাব না থাকার বক্তব্য সামনে এনে হেমন্তের সেই দাবি খারিজ করে দেয় কংগ্রেস ও বিজেডি ৷
পরবর্তীতে এর ফল কংগ্রেসকে ভুগতে হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ কারণ, গত ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে এই ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার সঙ্গেই জোট করে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিল কংগ্রেস ৷ ফলে পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডে ওই দুই দলের জোট হবে কি না কিংবা বর্তমান জোটেরই বা ভবিষ্যৎ কী, তা নিয়ে সন্দেহে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ৷
এই আবহেই এগিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ৷ প্রতিবেশী দুই রাজ্যের এহেন রাজনৈতিক অবস্থানের কিছু প্রভাব যে পশ্চিমবঙ্গ পড়বে, তা নিয়ে একপ্রকার নিশ্চিত সকলে ৷ তার উপর রাহুল গান্ধি ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি জেলার দলীয় নেতৃত্বকে স্বনির্ভর হওয়ার বার্তা দিয়েছেন ৷
প্রদেশ কংগ্রেসের একটি সূত্র জানাচ্ছে, প্রতিটি জেলার নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছাব্বিশের নির্বাচনে একা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে ৷ ফলে এবারের নির্বাচনে এই রাজ্যে বাম-কংগ্রেসের জোট হবে কি না তা আদৌ সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না ৷ এই পরিস্থিতিতে জল মাপতে চাইছে মালদা জেলা বামফ্রন্ট ৷ সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র জানিয়েছেন, তাঁরাও এককভাবে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ৷
উল্লেখ্য, 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোটের সূত্রপাত ৷ এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছিল মালদা জেলা ৷ সেবার এই জোটের সামনে উড়ে গিয়েছিল তৃণমূল ৷ সেই নির্বাচনে এই জেলার 12টি আসনের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রটি গিয়েছিল বিজেপির দখলে ৷ বাকি 11টি আসনই দখল করেছিল বাম-কংগ্রেস জোট ৷ অবশ্য ইংরেজবাজার কেন্দ্রে বাম ও কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন ৷ সেই নির্বাচনের ফলাফল লক্ষ্য করে গত নির্বাচন পর্যন্ত রাজ্যে এই দুই দলের জোট অটুট ছিল ৷
কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে এই জোটের ভরাডুবি হয় ৷ আটটি আসন তৃণমূল দখল করে ৷ বাকি চারটি যায় বিজেপির ঝুলিতে ৷ তারপর থেকেই কংগ্রেস নির্বাচনে একা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে জানাচ্ছেন দলের মালদা জেলার একাধিক নেতা ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, বিশেষত মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় তাঁরা একা লড়াই করার কথা ভাবছিলেন ৷ কিন্তু হাইকম্যান্ড গোটা রাজ্যেই একা নির্বাচনী লড়াই করার চিন্তাভাবনা শুরু করে ৷ রাহুল গান্ধির বার্তা সেই চিন্তাভাবনারই ফসল বলে তাঁদের ধারণা ৷
জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী বলেন, "হাইকম্যান্ড থেকে নির্দেশ এসেছে, জোটের কথা না ভেবে আগে আমাদের শক্তিশালী সংগঠন গঠন করতে হবে ৷ আমরা এখন সেই কাজ করে যাচ্ছি ৷ শুধু মালদা জেলা নয়, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই কাজ করে চলেছে ৷ সংগঠন তৈরির কাজ শেষ করার পর তার রিপোর্ট প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে পাঠাতে হবে ৷ তারপরেই পিসিসি'র তরফে জোটের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা হবে ৷ পিসিসির তরফে পুরো রিপোর্ট হাইকম্যান্ডকে পাঠানো হবে ৷ পরবর্তীতে হাইকম্যান্ডই এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ৷ ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধি আমাদের বার্তা দিয়েছেন, জোটের কথা না ভেবে আগে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে ৷ আমরা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷ তবে একটা কথা বলতে পারি, এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে ৷"
জেলা কংগ্রেস ও বাম শিবিরের খবর, রাহুল গান্ধির এহেন বার্তার পর জোট নিয়ে এখনও পর্যন্ত জেলাস্তরে দুই শিবিরের মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি ৷ তবু এখনও ছাব্বিশের নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে আশাবাদী লাল পার্টি ৷
সিপিআইএম-এর জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের বক্তব্য, "এ ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা রাজ্য নেতৃত্ব নেবে ৷ এখনই নির্বাচনী জোট নিয়ে কিছু বলার জায়গায় আসেনি ৷ এটুকু বলতে পারি, আমরা একা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রয়েছি ৷ তবে দুর্নীতিবাজ তৃণমূল আর সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে সরাতে হলে বিরোধী সব দলকেই এগিয়ে আসা উচিত ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যদি বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট তৈরি করতে চায় তবে তাদেরই আগে এগিয়ে আসতে হবে ৷"
এদিকে ইশা আরও বলেন, "একা লড়তে হলে আমরাও তৈরি ৷ এবারের নির্বাচনে আমরা রাজ্যে বেশ ভালো আসন পাব ৷ বিশেষ করে মালদা, মুর্শিদাবাদ-সহ কয়েকটি জেলায় আমাদের ফলাফল খুব ভালো হবে বলে আমরা নিশ্চিত ৷ তবে আমরা যে রাজ্যে সরকার গড়তে পারব, সেই দাবি করছি না ৷"