রাস্তায় বামেদের সক্রিয়তা, তৃণমূলের ঘর গোছানোর তাগিদ; বঙ্গ রাজনীতি বিরোধী-সঙ্কট
Opposition in Bengal Politics: সংখ্যার বিচারে তৃণমূল প্রধান বিরোধী হলেও সেই পরিসর দখলে মরিয়া বামপন্থীরা ৷ পশ্চিমবঙ্গের ‘আসল’ বিরোধী কারা ? সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : November 24, 2026 at 11:15 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: শাসক বিজেপি, প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এটাই ছিল রাজ্য়ের রাজনৈতিক সমীকরণ ৷ ভোটের ফল প্রকাশের পর কেটে গিয়েছে প্রায় সাড়ে ছ’মাস ৷ শাসক-বিরোধীর সেই সরল সমীকরণ এখন অতীত ৷ বরং এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে কোন দল আসল বিরোধী সেটাই বোঝা দায় !
আর এই ‘ঘোলা জলে’ মাছ ধরতে নেমেছে সিপিএম ৷ সংখ্যার বিচারে প্রধান বিরোধী দল হলেও তৃণমূলের ছন্নছাড়া পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারছে তারা ৷ সম্ভবত সেই কারণেই রাস্তা থেকে সোশাল মিডিয়া, সর্বত্র সিপিএম তথা বামপন্থীরা অনেক বেশি সক্রিয় ৷ শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে অনেক বেশি ‘ভোকাল’ ৷ রাজ্য রাজনীতির বিরোধী পরিসর দখলে তারা যে মরিয়া, তা বোধহয় এই সক্রিয়তা থেকেই অনুমান করা যায় ৷
‘ছন্নছাড়া’ তৃণমূল
294 আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঘাসফুল প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন 80 জন ৷ প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভোটে লড়েছেন এবং জিতেওছেন ৷ কিন্তু দল হারতেই সেই মমতা ও অভিষেক, বিশেষ করে অভিষেকের নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্ন তুলে তৃণমূল বিধায়ক-নেতাদের একটা বড় অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ৷ মমতার নির্ধারিত পরিষদীয় দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে না মেনে দুই-তৃতীয়াংশ তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেতা হিসেবে তুলে ধরেন ৷ যার ফলে ঋতব্রত এখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা আর তৃণমূল বিভক্ত মমতা ও ঋত শিবিরে ৷
দু’ভাগ হয়ে যাওয়া তৃণমূলের মধ্যে আসল কারা, তার ফয়সালা এখন নির্বাচন কমিশনের ‘কোর্টে’ ৷ ফলে ঘাসফুল ও তৃণমূল, আপাতত ফ্রিজ করে দিয়েছে কমিশন ৷ অন্যদিকে লোকসভায় দুই তৃতীয়াংশ তৃণমূল সাংসদ এনসিপিআই নামে একটি অজ্ঞাতকুলশীল দলে যোগ দিয়েছেন ৷ ফলে তৃণমূলের এখন ছন্নছাড়া অবস্থা ৷ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন মাঠে নেমে প্রতিপক্ষকে কার্যত নাজেহাল করে দিতেন, গত সাড়ে ছ’মাসে তিনি হাতে গোনা কয়েকটা সভা-মিছিলে অংশ নিয়েছেন ৷ বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে সোশাল মিডিয়া মারফত বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে ৷
মরিয়া সিপিএম
এই পরিস্থিতিতে 2011 সালের পর থেকে সাংগঠনিক শক্তি তলানিতে চলে যাওয়া, 2019 থেকে 2024 সালে লোকসভা-বিধানসভায় শূন্য পাওয়া, 2026-এর বিধানসভায় মাত্র একটি আসন জেতা সিপিএম রাজ্যে বিরোধী রাজনীতির পরিসর দখল করতে মরিয়া । বই হাতে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ, ভাঙা বুকস্টল ফের তৈরি, একের পর এক প্রতিবাদ কর্মসূচি — সবমিলিয়ে রাস্তায় নিজেদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে সিপিএম ।
এই মুহূর্তে তারা নিজেরাই নিজেদের রাজ্য রাজনীতিতে প্রকৃত বিরোধী হিসেবে দেখছে ৷ এই মনোভাব উঠে এসেছে সিপিএম নেতা রামচন্দ্র ডোমের বক্তব্যে ৷ তাঁর মতে, বিধানসভায় আসন সংখ্যার বিচারে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী শিবিরে থাকলেও, রাজ্যে প্রকৃত বিরোধী রাজনীতির ভূমিকা পালন করছে বামপন্থীরাই ৷ কারণ, বিরোধী রাজনীতির পরিচয় শুধুমাত্র বিধায়ক সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করা যায় না । সরকারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অবস্থান, রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়েই প্রকৃত বিরোধী শক্তি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে ।
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রামচন্দ্র ডোমের দাবি, প্রথমদিন থেকেই বামপন্থীরা বিরোধী অবস্থান বজায় রেখে চলেছেন । অন্যদিকে, তৃণমূলের 80 জন বিধায়ক থাকলেও বিরোধী হিসেবে তাঁদের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের অন্য বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির একাংশও বিভিন্ন সময়ে সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণ করছে । সেই পরিস্থিতিতে বামপন্থীরাই প্রকৃত বিরোধী রাজনীতির পরিসর ধরে রেখেছেন ।
তবে এই বিরোধী পরিসরকে আরও বিস্তৃত করাই এখন বামেদের লক্ষ্য বলে জানান তিনি । রামচন্দ্র ডোমের কথায়, অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের লাইন অনুসরণ করে নয়, নিজেদের নীতিগত অবস্থান ও বিকল্প রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই এগোতে চায় বামপন্থীরা । নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে রাজ্যে বিরোধী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা চলছে ।
রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এত বেশি সংখ্যক বিধায়ক নিয়ে বিরোধী শিবিরে থেকেও কার্যকর বিরোধী ভূমিকা পালন না করা নজিরবিহীন বলেই মনে করেন রামচন্দ্র ডোম ৷ তাঁর বক্তব্য, বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে রাজনৈতিক অবস্থান ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।
মমতার নেতৃত্বেই এখনও ভরসা করে জনগণ : কুণাল
বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সোশাল মিডিয়ায় সরব থাকলেও তৃণমূলের আন্দোলন কতটা মাঠে সক্রিয়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে । তবে তৃণমূলের দাবি, বিজেপি সরকারের কাজকর্মে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি জনসমর্থন ফের জোরালো হচ্ছে ।
বামেদের রাজনৈতিক সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে তৃণমূলের পালটা দাবি, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে । তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বক্তব্য, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের নানা কাজকর্মে মানুষ অসন্তুষ্ট । বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, বিধায়কদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং বিধায়ক বনাম বিধায়কের সংঘাত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে ।
কুণাল ঘোষের দাবি, বহু মানুষের মধ্যে এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার না থাকার আফশোস তৈরি হয়েছে । তাঁর কথায়, মানুষ মনে করছেন মমতা সরকার থাকলে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হত না । গরিব মানুষের উপর বুলডোজার চালানো থেকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা, একাধিক ক্ষেত্রেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকে মানুষ এখন তুলনা করছেন বলে দাবি তাঁর ।
তৃণমূল নেতার বক্তব্য, ভোটে হারানোর পিছনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, ভোটার বাদ দেওয়া এবং ভোট লুটের অভিযোগও মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছে । এই পরিস্থিতিতে বিজেপির প্রতি অসন্তোষ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা ফের দলের রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করছে বলে মনে করছেন তিনি ।
তবে সেই প্রত্যাবর্তনের আগে দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে ঘর মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্বীকার করেছেন কুণাল । তাঁর বক্তব্য, দলের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত তৃণমূল একটি পরিবার। নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পারলে আগামিদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই বাংলার মানুষ আবার ভরসা রাখবেন । তাঁর কথায়, ‘‘বিশ্বাসঘাতক ও অবিশ্বস্তরা চলে গিয়েছে । কিন্তু তৃণমূলস্তরের প্রকৃত কর্মীরা এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন । দলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শেষ কথা, বাকি সবাই সৈনিক । তাঁর নেতৃত্বেই আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে আসল লড়াইটা লড়ছি ।’’
কুণালের মতে, আপাতত বিজেপির শাসন থেকে মুক্তির লড়াই এবং সংগঠনকে মজবুত করাই দলের প্রধান লক্ষ্য । তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজনৈতিক স্রোত এগিয়ে যাবে এবং সময়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই স্রোতের নেতৃত্ব দেবেন । আরেক মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের হৃদয়ে আছেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়া কাউকেই বাংলার মানুষ বিজেপি বিরোধী বলে মনে করে না । এর চেয়ে বেশি কিছু বলবো না ।’’
মানুষের পাশে রয়েছি আমরা, দাবি ঋত-শিবিরের
তবে, ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ‘‘এইসব ন্যারেশন আপনাদের (মিডিয়ার) তৈরি । এই মুহূর্তে মানুষের পাশে রয়েছি আমরা । মমতা তৃণমূলের কাউকে কি রাস্তায় দেখছেন! প্রত্যেক এলাকায় ঘুরুন । তাঁরা বলে দেবেন তাদের পাশে কে আছে ! সিপিএমকে নিয়ে কথা বলতে রাজি নই ।’’
বিজেপি কী বলছে ?
এই বিতর্কে বিজেপির মুখপাত্র সপ্তর্ষি চৌধুরীর বক্তব্য, ‘‘বিজেপির বিরুদ্ধে যাঁরা ভোটে লড়েছেন, প্রচার করেছেন এবং রাজনৈতিক বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাই বিরোধী শক্তি ।’’ কে সংখ্যায় এগিয়ে বা পিছিয়ে, সেটি বড় বিষয় নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি । সপ্তর্ষি চৌধুরীর কথায়, "গণতন্ত্রে বিরোধী রাজনীতি থাকা অত্যন্ত জরুরি । বিরোধীদের ভূমিকা গণতন্ত্রের ফুসফুসের মতো । যত বেশি রাজনৈতিক মত, সমালোচনা ও বিরোধিতার সুযোগ থাকবে, ততই গণতন্ত্র সুস্থ থাকবে ।"
অতীতের পুনরাবৃত্তি হবে কি ?
আসন সংখ্যার নিরিখে প্রধান বিরোধী দল হয়েও পরবর্তী ভোটের আগে অন্য রাজনৈতিক দলের ‘আসল’ বিরোধী দল হয়ে ওঠার নজির কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৷ বাম জমানায় প্রধান বিরোধী দল ছিল কংগ্রেস ৷ কিন্তু 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি হওয়ার পর ক্রমশ কোণঠাসা হতে শুরু করে কংগ্রেস ৷ সেই সময় মমতাকেই মাঠে-ময়দানে সিপিএমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হতে দেখা যেত ৷ 2001 সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠে তৃণমূল ৷ দশ বছর পর তারাই পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়ে ৷
2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র তিন আসনে জয়ী হয়েছিল বিজেপি ৷ সেবার প্রধান বিরোধী দল হয় কংগ্রেস ৷ কিন্তু সিপিএম-কংগ্রেসকে সরিয়ে বিজেপিই হয়ে ওঠে ‘আসল’ বিরোধী দল ৷ তার ফল 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে দেখা যায় ৷ 2021 এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপিই হয়ে যায় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ৷ পাঁচ বছর পর, 2026-এ তারাই রাজ্যের শাসক দল ৷ এখন দেখার বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অতীতের পুনরাবৃত্তি হয় কি না !
আরও পড়ুন -