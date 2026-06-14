স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত: শুভেন্দুর বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ বামেদের
বামেদের সংগঠনের দাবি, দেশের আইনের কোথাও স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক বলে লেখা নেই ।
Published : June 14, 2026 at 12:26 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: স্মার্ট মিটার বসানোর নির্দেশিকা ঘিরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরূদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ বামেদের । বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার সম্পর্কে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে স্মরণ করিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) । অন্যদিকে, সরকারি কর্মচারীদের আবাসনে স্মার্ট মিটার বসানোর নির্দেশিকার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে একাধিক সংগঠন । অল বেঙ্গল কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নও প্রতিবাদ জানিয়েছে । উভয়ের দাবি, দেশের আইনের কোথাও স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক বলে লেখা নেই । স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত সমস্ত খরচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকেই বহনের বিষয়টিও উদ্বেগের বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ।
এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "গত 30 মে 2025 বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, স্মার্ট মিটারের নামে রাজ্যবাসীর উপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপাতে চাইছে সরকার । তিনি বলেছিলেন, জোর করে স্মার্ট মিটার লাগানো হচ্ছে । বারাসত, নিউটাউন, ব্যারাকপুরের বিভিন্ন এলাকা, পানিহাটি, বরানগরে এই কাজ শুরু করেছে । আইনের কাগজ দেখিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, এই আইনে উল্লেখ আছে এটা বাধ্যতামূলক নয়, অপশনাল । মনে করলে লাগাবেন স্মার্ট মিটার, না হলে লাগাবেন না...যদি মনে করেন, লাগাবেন না স্মার্ট মিটার, তা হলে এজেন্সির লোককে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিন । এই এজেন্সি থেকে 30 শতাংশ কমিশন নেয় তৃণমূল । স্মার্ট মিটার লাগালে 12 মাসের বদল 13 মাসের বিল আসবে ।"
তাঁর কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এখন শুভেন্দু অধিকারীর সরকার জোর করে স্মার্ট মিটার লাগাচ্ছে । প্রথমে সরকারি অফিস, তারপর সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের বাড়িতে এবং ধাপে ধাপে সারা রাজ্যে তা বসানোর ফরমান জারি করা হয়েছে । RDSS একটি সরকারি স্কিম যা কোনও নাগরিকের উপর বাধ্যতামূলক হতে পারে না । আমরা এই দ্বিচারিতার তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বসানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি করছি ।"
শুধু তাই নয়, এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি, বস্তি ও হকার উচ্ছেদ, বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি, জাতীয় শিক্ষানীতি চালুর বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে । চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, "পুঁজিপতি ও মাল্টিন্যাশনাল, কর্পোরেটদের হাতে প্লাটফর্ম, স্টেশন চত্বর তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে । বুলডোজার চালানো হচ্ছে । পশু জবাই ও গরু কেনাবেচা সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের সার্কুলারের ফলে সারা রাজ্যের কয়েকশো হাট হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, না হয় ধুঁকছে । বেচা কেনা বন্ধ । এর ফলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ বিপুল ক্ষতির শিকার হচ্ছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । ট্রাইব্যুনাল বাস্তবে নিস্ক্রিয় । সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আটক শিবির তৈরি করা হচ্ছে, পুশব্যাক করা হচ্ছে । গত এক মাসের মধ্যে রান্নার গ্যাস ও পেট্রল-ডিজেলের দাম চারবার বাড়ানো হয়েছে । তার ফলে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাফিয়ে বাড়ছে এবং জনজীবনের দুর্ভোগে বাড়িয়ে তুলছে ।"