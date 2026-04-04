খেলোয়াড় ক্রীড়ামন্ত্রী থাকলে মেসি অসম্মানিত হতেন না, কটাক্ষ লিয়েন্ডারের

শনিবার বিজেপির রাজ্য দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করেন লিয়েন্ডার পেজ৷ সেখানে তিনি যুবভারতীতে মেসি-কাণ্ড নিয়ে সরব হন৷

সাংবাদিক বৈঠকে লিয়েন্ডার পেজ (নিজস্ব ছবি)
Published : April 4, 2026 at 3:49 PM IST

কলকাতা, 4 এপ্রিল: গত ডিসেম্বরে কলকাতা সফরে এসেছিলেন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি৷ সেই সফরের সময় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রীতিমতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়৷ মেসিকে ঠিকমতো দেখতে না পাওয়ার জন্যই দর্শকরা তাণ্ডব চালায় স্টেডিয়াম ও তার বাইরে৷ শনিবার সেই ঘটনাকে টেনে এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সরকারকে কটাক্ষ করলেন লিয়েন্ডার পেজ৷ কিংবদন্তি এই ক্রীড়াবিদ নাম উল্লেখ না করলেও, পুরো ঘটনার দায় চাপিয়েছেন অরূপ বিশ্বাসের উপরই৷

এদিন রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন লিয়েন্ডার পেজ৷ সেই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই মেসি-কাণ্ড নিয়ে তিনি রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন৷ বলেন, ‘‘কোনও খেলোয়াড় স্পোর্টস মিনিস্টার আয়োজন করতেন, তাহলে এমনটা কখনও হতো না৷ একজন খেলোয়াড়কে রক্ষা করতেন৷ রাজ্যের নাম, বাংলার নাম, মর্যাদারক্ষা করতেন এবং দেশের মর্যাদারক্ষা করতেন৷’’

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরুতে নয়াদিল্লিতে বিজেপির কার্যালয়ে গিয়ে পদ্ম-শিবিরে নাম লেখান টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, সুকান্ত মজুমদার-সহ একাধিক বিজেপি নেতার উপস্থিতিতে তিনি যোগ দেন গেরুয়া শিবিরে৷ তার পর প্রথমবার কলকাতায় এলেন লিয়েন্ডার৷ এসেই বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন৷ সেখানে তিনি একাধিক বিষয় তুলে ধরেন৷ তার মধ্যে অন্যতম ছিল মেসির বিষয়টি৷

লিয়েন্ডার পেজ বলেন, ‘‘এটা খুব খারাপ অনুভূতি, যখন আমি দেশের স্পোর্টসের জন্য লড়াই করছি, তখন পশ্চিমবঙ্গে লিওনেল মেসি এলেন, কতটা অসম্মান করা হয়েছে ওঁকে৷ খুব কষ্ট হয়৷ আমাদের মাতৃভূমি বাংলাকে কীভাবে তুলে ধরা হল ওই অনুষ্ঠানে !’’

এর পরই তিনি নাম না করে কটাক্ষ করেন অরূপ বিশ্বাসকে৷ বলেন, ‘‘আমার মতে, ওই আয়োজন দাদা করতেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বা ওঁর দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় করতেন, কিংবা কোনও খেলোয়াড় স্পোর্টস মিনিস্টার আয়োজন করতেন, তাহলে এমনটা কখনও হতো না ৷ একজন খেলোয়াড়কে রক্ষা করতেন৷ রাজ্যের নাম, বাংলার নাম, মর্যাদারক্ষা করতেন এবং দেশের মর্যাদারক্ষা করতেন৷’’

প্রসঙ্গত, মেসি-কাণ্ডের সময় অরূপ বিশ্বাস৷ সেই সময় তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছিল পরিস্থিতি ঠিকমতো সামাল দিতে না পারার জন্য৷ সেই সময় ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও দেন৷ পরে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়৷ এদিন লিয়েন্ডারও কার্যত দাবি করলেন যে মেসি-কাণ্ডের জন্য দায়ী অরূপ বিশ্বাসই৷’’

এদিনের সাংবাদিক বৈঠক প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্য়ায়, বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার-সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন৷ তাঁদের পাশে নিয়েই লিয়েন্ডার বলেন, ‘‘কষ্ট হয়, যখন দেখি বাংলার যুবসমাজ শিক্ষার জন্য, সুযোগ-সুবিধার জন্য, চাকরির জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে৷ আমি যেখানেই যেতাম বাচ্চারা বলতেন, বাংলাকে রক্ষা করুন৷ টেনিসের পর বাংলার জন্য কিছু করুন৷’’

ক্রীড়াক্ষেত্র নিয়ে লিয়েন্ডারের বক্তব্য, "আমি বাংলার ছেলে, আমি বাংলার জন্য কিছু করতে চাই। বাংলায় স্পোর্টসের কোনও উন্নতি হয়নি, কোনও পরিকাঠামো নেই, শুধু ইডেন গার্ডেন এবং যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়া অন্যান্য কোনও খেলার কোনও পরিকাঠামোই তৈরি নেই এখানে।" তিনি আরও জানান, রাজ্যে এখনও পর্যাপ্ত আধুনিক সুবিধা নেই, বিশেষ করে ইন্ডোর টেনিস কোর্টের অভাব রয়েছে। ডেভিস কাপের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির জন্য সওয়ালও করেন তিনি৷

বিজেপিতে যোগদানের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন লিয়েন্ডার পেজ৷ সেই সাক্ষাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘আমি যুবকদের জন্য কিছু করতে চাই। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আমাদের রাজ্যে খেলার ক্ষেত্রে সমস্যার দিকগুলি ধরলাম। আমি বাংলাকে বৃদ্ধাশ্রম বানাতে চাই না। এখানের যুবকরা কাজের সন্ধানে ও সুযোগের সন্ধানে বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি যুব সমাজের উন্নতি করতে চাই 250 মিলিয়ন শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে চাই।’’

লিয়েন্ডার পেজ জানান, বাংলা থেকে তিনি সাউথ ক্লাব ও সিসিএফসি থেকে শুরু করে কলকাতার ময়দানে দীর্ঘদিন অনুশীলন করেছেন। গত 40 বছর ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সম্মান বৃদ্ধি ও নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা।

তিনি উল্লেখ করেন, অতীতে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও গত কয়েক দশকে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়নি। অলিম্পিক পদক জয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের অবদান সীমিত হয়ে পড়েছে৷ রাজ্যের ক্রীড়ানীতির পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে৷

সাংবাদিক বৈঠকের শেষে তিনি জানান, রাজনীতি তাঁর কাছে একটি নতুন ক্ষেত্র হলেও দেশসেবার লক্ষ্য একই রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে সকলের সহযোগিতায় ক্রীড়া ও যুব উন্নয়নের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

