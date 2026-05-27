বিধানসভার ঘরে থেকেও দেখা করলেন না স্পিকার, বসার ঘরের দাবিতে নজিরবিহীন ধর্নায় বিরোধী দলনেতা

বিধানসভার ঘরে থেকেও দেখা করলেন না স্পিকার, বসার ঘরের দাবিতে নজিরবিহীন ধর্নায় বিরোধী দলনেতা
বুধবার বিরোধী দলনেতা স্পিকারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি নিজের ঘরে থেকেও দেখা করেননি। তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনা বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে চরম অসৌজন্যের জ্বলন্ত উদাহরণ।
Published : May 27, 2026 at 10:14 PM IST
কলকাতা, 27 মে: রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নজিরবিহীন এবং অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকারের ঘরের সামনে মাটিতে বসে ধর্নায় শামিল হলেন খোদ বিরোধী দলনেতা। বুধবার বিধানসভা ভবনের অন্দরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কার্যত তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। জানা গিয়েছে, স্পিকার রথীন্দ্র বোস নিজের কক্ষে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেন।
স্পিকারের চরম অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে তার প্রতিবাদে এবং বিরোধী দলনেতার জন্য নির্দিষ্ট ঘর বরাদ্দ-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি দাওয়া নিয়ে স্পিকারের দরজার সামনেই ধর্নায় বসে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এই অভাবনীয় এবং বেনজির প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রবীণ এই নেতার সঙ্গে যোগ দেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষও। নতুন সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই স্পিকার এবং বিরোধী শিবিরের এই প্রকাশ্য সংঘাতে রাজ্য রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।
তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে স্পিকার এবং বিধানসভা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম অবহেলা এবং বঞ্চনার গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের দাবি, নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদিন সময় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় হল, বিধানসভার মতো একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অন্দরে বিরোধী পক্ষকে পদে পদে চরম উপেক্ষার শিকার হতে হচ্ছে।
নিয়ম অনুযায়ী বিরোধী দলনেতাকে যে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির চিঠি বা আনুষ্ঠানিক কাগজ দেওয়ার কথা, তা এখনও পর্যন্ত স্পিকারের তরফ থেকে প্রদান করা হয়নি। শুধু তাই নয়, বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বসার জন্য কোনও নির্দিষ্ট ঘরও আজ পর্যন্ত বরাদ্দ করে উঠতে পারেনি বিধানসভা কর্তৃপক্ষ। এর ফলে বিধানসভার মতো জায়গায় বিরোধী দলের বিধায়কদের নিয়ে যে কোনও পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হবে, সেই ন্যূনতম সুযোগটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ঘাসফুল শিবিরের।
বুধবার স্পিকারের ঘরের বাইরে দীর্ঘক্ষণ ধর্নায় বসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বর্ষীয়ান রাজনীতিক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে এদিন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং স্পষ্ট একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিধানসভায় স্পিকারের নিজের বসার ঘর সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিও সুসজ্জিত এবং ব্যবহারের জন্য পুরোপুরি তৈরি। অথচ, সমতুল্য মর্যাদাপূর্ণ পদ হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতার ঘর কেন এখনও তৈরি করা গেল না? কেন তাঁকে দিনের পর দিন এভাবে অপেক্ষায় রাখা হচ্ছে? বিরোধী দলের তরফে বারবার এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলেও কেন ঘর বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ে লাগাতার টালবাহানা করা হচ্ছে এবং গোটা প্রক্রিয়াটিতে লুকোছাপা করা হচ্ছে, তা নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছেন ধর্নায় বসা তৃণমূল বিধায়করা।
স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি তোপ দেগে তৃণমূল নেতৃত্বের সুস্পষ্ট অভিযোগ, বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে রথীন্দ্র বোসের আচরণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট। একজন স্পিকারের কাছে দলমত নির্বিশেষে সকল বিধায়ক এবং পরিষদীয় দলের সমান অধিকার পাওয়ার কথা। অথচ, বুধবার বিরোধী দলনেতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি নিজের ঘরে বসে থেকেও সাক্ষাৎ করেননি। তৃণমূলের দাবি, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা না করাটা বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে চরম অসৌজন্যের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। বিরোধী দলনেতার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্য প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেওয়ার মতো কোনও জায়গাতেই রথীন্দ্র বোস ছিলেন না, আর সেই কারণেই তিনি কার্যত লুকিয়ে থেকে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গিয়েছেন বলে বিরোধীরা অভিযোগ শানিয়েছেন।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দল বিজেপিকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, বিধানসভার অন্দরে স্পিকারের এই আচরণ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলার বুকে ঠিক কী ধরনের প্রতিহিংসা এবং অসৌজন্যের রাজনীতি আমদানি করতে চাইছে। বিরোধী কণ্ঠরোধ করার যে চেষ্টা বিধানসভার বাইরে করা হয়, তারই প্রতিচ্ছবি এবার বিধানসভার পবিত্র অলিন্দেও দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিক্ষোভরত বিধায়করা। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধীদের যে ন্যূনতম সম্মানটুকু প্রাপ্য, বর্তমান শাসক দল তা ভুলুন্ঠিত করছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের।
তবে বুধবার বিধানসভা চত্বরে যখন এই চূড়ান্ত নাটকীয় পরিস্থিতি চলছে, যখন তৃণমূলের ধরনা এবং স্পিকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে গোটা বিধানসভা ভবন কার্যত তোলপাড় হচ্ছে, তখন কিন্তু স্পিকার রথীন্দ্র বোস পুরোপুরি মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। বিরোধী দলের এত বড় অভিযোগ এবং ধর্না অবস্থান নিয়ে তাঁর কী বক্তব্য, তা জানার জন্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বারবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু, এই বিতর্কের বিষয়ে স্পিকার সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দিতে বা মুখ খুলতে স্পষ্টতই অস্বীকার করেন। তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করেন এদিন।
এখন রাজনৈতিক মহলের নজর সেদিকেই যে, বাজেট অধিবেশনের এই চূড়ান্ত ডামাডোল এবং বিধানসভার এই নজিরবিহীন অচলবস্থা কাটাতে আগামী দিনে স্পিকার ঠিক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং কবে শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলনেতাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও বসার ঘর বুঝিয়ে দেওয়া হয়।