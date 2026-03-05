তৃণমূলে যোগ দিলেন আইনজীবী সৌরভ চন্দ্র, নিশানায় বিজেপি ও প্রাক্তন বিচারপতি
যোগদানের মঞ্চ থেকেই তিনি কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার, সিএএ নিয়ে রাজনীতি এবং সদ্য পদত্যাগী বিচারপতির বিজেপিতে যোগদান নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন ।
Published : March 5, 2026 at 4:06 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘাসফুল শিবিরে যোগদান অব্যাহত । এবার শাসকদলের হাত শক্ত করতে তৃণমূলে যোগ দিলেন কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী সৌরভ চন্দ্র । তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জোড়াফুলের পতাকা হাতে তুলে নেন । এই যোগদানের মঞ্চ থেকেই নবাগত আইনজীবী এবং তৃণমূল নেতৃত্ব যৌথভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার, সিএএ নিয়ে রাজনীতি এবং সদ্য পদত্যাগী এক বিচারপতির বিজেপিতে যোগদান নিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন ।
কে এই সৌরভ চন্দ্র, তা নিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে তৃণমূল নেতৃত্ব । জানানো হয়, বয়সে নবীন হলেও আইন পেশায় সৌরভ ইতিমধ্যেই নিজের একটি শক্ত জমি তৈরি করেছেন । কলকাতা হাইকোর্ট এবং দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কর ও সংবিধান সংক্রান্ত মামলায় তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা রয়েছে । বিশিষ্ট আইনজীবী জেপি খৈতানের জুনিয়র হিসেবে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে আইনি মহলে সুপরিচিত করেছে ।
তবে শুধুই পেশাগত দিক নয়, সৌরভের একটি সম্ভ্রান্ত পারিবারিক ঐতিহ্যও রয়েছে । তিনি কলকাতার বিখ্যাত মার্বেল প্যালেসের রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বংশধর এবং সুবল চাঁদ চন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান । শাসকদলের দাবি, সৌরভের মতো একজন উচ্চশিক্ষিত, পরিশীলিত এবং প্রতিষ্ঠিত যুবকের যোগদান দলকে রাজনৈতিক ও আইনি লড়াইয়ে আগামী দিনে আরও কয়েক কদম এগিয়ে রাখবে ।
তৃণমূলে যোগ দিয়েই সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু করেন সৌরভ চন্দ্র । বাংলার বিরুদ্ধে যে ক্রমাগত নেতিবাচক ও মিথ্যা প্রচার চালানোর অভিযোগে এদিন বিজেপির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি' কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, বাংলার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থেই তাঁর এই সক্রিয় রাজনীতিতে পদার্পণ । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানও হাজির করেন ।
সৌরভ জানান, ইডি ও সিবিআইয়ের মতো সংস্থার করা মোট 5906টি মামলার মধ্যে মাত্র 25টিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার মাত্র 0.42 শতাংশ । তাঁর অভিযোগ, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের মামলা সাজানো হচ্ছে ।
এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে নাম না-করে কলকাতা হাইকোর্টের সদ্য পদত্যাগী এক বিচারপতির রাজনীতিতে প্রবেশ নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করা হয় । তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়, বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের পূর্ণ আস্থা ও সম্মান রয়েছে । কিন্তু একজন কর্মরত বিচারপতির ইস্তফা দিয়ে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদানের ঘটনা বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তিতে বড়সড় ধাক্কা দেয় । পাশাপাশি, দেশজুড়ে যে বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাতাবরণ তৈরি করা হচ্ছে, তারও কড়া সমালোচনা করে শাসকদল । 1938 সালে কুমিল্লার এক জনসভায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেওয়া ভাষণের উল্লেখ করে বলা হয়, ধর্মান্ধতা জাতীয় ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ।
নাগরিকত্ব বা সিএএ (CAA) ইস্যু নিয়েও এদিন বিজেপিকে একহাত নেয় তৃণমূল শিবির । অভিযোগ করা হয়, নাগরিকত্ব দেওয়ার নাম করে মতুয়া সমাজকে দিনের পর দিন বিভ্রান্ত করে রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার । ভোটের মুখে নতুন করে সিএএ-এর জুজু দেখিয়ে মতুয়াদের বোকা বানানোর চেষ্টা চলছে বলে দাবি করা হয় । অন্যদিকে, বামেদের সাম্প্রতিক আন্দোলনকেও চরম কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতারা । বাম ও রামের মধ্যে আদতে কোনও আদর্শগত তফাৎ নেই বলে দাবি করে তারা জানায়, রামের 'র'-এর তলায় ফুটকি দিলেই তা 'ব' হয়ে যায় । ভোটের মুখে বামেদের এই রাস্তায় নামার ঘটনাকে লোক দেখানো নাটক আখ্যা দিয়ে সব মিলিয়ে লোকসভা ভোটের আগে রাজনৈতিক সুর সপ্তমে চড়াল ঘাসফুল শিবির ।