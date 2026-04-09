আসানসোলে মোদির সভা ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে বিজেপির, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া থেকেও মানুষের ঢল

আসানসোলে মোদির সভা ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে বিজেপির, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া থেকেও মানুষের ঢল
Published : April 9, 2026 at 1:13 PM IST
আসানসোল, 9 এপ্রিল: বৃহস্পতিবার আসানসোল পোলো গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা । এই জনসভা শুরুর সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ নির্ধারিত । কিন্তু সভা শুরুর তিন ঘণ্টা আগে থেকেই গোটা পোলো গ্রাউন্ড বিজেপির কর্মী সমর্থক ও মানুষের দখলে চলে যেতে শুরু করেছে । মোদিকে দেখার ও শোনার জন্য মানুষের মধ্যে রয়েছে ।
এদিকে, মিডিয়ার জন্য যে রাখা নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণ করা ছিল, তাও কর্মী সমর্থকদের দখলে চলে গিয়েছে । তা নিয়ে সাময়িক বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হয় । পরে বিজেপির নেতারা মধ্যস্থতা করে মিডিয়ার আসনগুলি ফাঁকা করে দেন । এদিকে, বিজেপি কর্মীদের নিয়ে যা মিনিবাসগুলি সভাস্থলে যাচ্ছে, তাদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷
বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির তিনটি প্রচার সভা । হলদিয়া, আসানসোল এবং বীরভূমে সভা রয়েছে তাঁর । প্রথমে হলদিয়ায় সভা করার পর আসানসোলে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী । তারপরে বীরভূমের উদ্দেশে রওনা দেবেন । আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে । প্রথমে পোলো গ্রাউন্ডে হেলিপ্যাড তৈরি করা হলেও নিরাপত্তার কারণে পরবর্তীতে আড়াই কিলোমিটার দূরে রেলের আসানসোল লোকো স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির হেলিকপ্টারের জন্য হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে । সেই কারণে প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা লোকো স্টেডিয়াম থেকে পোলো গ্রাউন্ড পর্যন্ত গাড়িতে করে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর এই যাত্রাপথে যে সমস্ত রাস্তা রয়েছে, সেখানে নিশ্ছিদ্র এবং কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় প্রায় দু'ঘণ্টা আগে থেকেই ।
জানা গিয়েছে, মূলত আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা, দুর্গাপুরে দুটি বিধানসভা এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার বেশ কয়েকটি বিধানসভা নিয়ে এই সভা । সেই কারণে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন সভায় আসতে শুরু করেন । প্রায় তিন ঘণ্টা আগে থেকেই সভাস্থলে মানুষ ঢুকতে শুরু করে । স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় ঐতিহাসিক পোলোগ্রাউন্ড ।
এর আগে, আসানসোলে এলেও 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী পোলো ময়দানে শেষ রাজনৈতিক সভা করেছিলেন । সেই সময় পোলো ময়দান থেকে নরেন্দ্র মোদির সেই স্লোগান 'মুঝে বাবুল চাহিয়ে' আজও মানুষের মনে আছে । যদিও পরবর্তীকালে যে বাবুল সুপ্রিয়র জন্য তাঁর এই উক্তি ছিল, তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন । তারপরে রাজনৈতিক সভা করতে পোলো গ্রাউন্ডে আবার আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । শিল্পাঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির সভা । সুতরাং শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে নতুন কী দিকের উত্থাপন করেন, শিল্পাঞ্চলের মানুষ তা শোনার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছেন ৷