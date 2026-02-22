ETV Bharat / politics

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আসলে ফাইন! মহিলাদের অধিকার দেবে বামেরা', টাকার অঙ্ক উহ্য রাখলেন সেলিম

সেলিম জানান, 1 মার্চ থেকে বামেদের নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে এবং 8 মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিজেপি ও তৃণমূলকে পরাস্ত করার শপথ নেওয়া হবে ।

cpim
মহিলা সংগঠনের নির্বাচনী কর্মশালায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 ফেব্রুয়ারি: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলগুলি । ব্যতিক্রমী নয় বাম শিবিরও ৷ রবিবার মৌলালির কাছে কৃষক সভার দফতরে মহিলা সংগঠনের নির্বাচনী কর্মশালায় আক্রমণাত্মক সুরে শোনা গেল সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, " এগুলো আসলে মন ভোলানোর রাজনীতি । ভাতা দিয়ে অধিকারবোধ তৈরি হয় না । মহিলাদের প্রকৃত আয় কমেছে, কর্মসংস্থান কমেছে—সেই বাস্তব ঢাকতেই প্রকল্পের মোড়ক ।"

সেলিমের অভিযোগ, দুর্নীতির কারণে রাজ্যের আর্থিক সঙ্কট বেড়েছে । তাঁর কথায়, " তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে যে টাকা উদ্ধার হয়েছে, অর্পিতার (পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী) বাড়ি থেকে যা পাওয়া গিয়েছে, সেটাই আসলে ভাণ্ডার, যা লুঠ হয়েছে । আমরা ক্ষমতায় এলে এর থেকেও বেশি দিতে পারব, কারণ, আমরাই দুর্নীতি বন্ধ করতে পারব ।" তবে ক্ষমতায় এলে ঠিক 'কত টাকা' দেওয়া হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট অঙ্ক জানাননি সিপিআইএম নেতৃত্ব ।

মহিলা সংগঠনের নির্বাচনী কর্মশালায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক (নিজস্ব চিত্র৷)

ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে এদিন বিস্তারিত রূপরেখাও দেন সেলিম। তাঁর দাবি, জেলা ও বিধানসভা ভিত্তিক আলাদা ইস্তাহার তৈরি হবে। বুথ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে সক্রিয় করতে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে সেলিম এও বলেন, "এবারেও মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়বে । মহিলা, ছাত্র, যুব—এরাই আমাদের সম্পদ ৷" বিজেপি ও তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশল নিয়েও কটাক্ষ করেন সেলিম । তাঁর কথায়, “বিজেপি বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যবহার করছে, তৃণমূল আবার একটিকে কিনে নিয়েছে । আসলে গণতন্ত্রে এদের ভরসা নেই ৷”

এসআইআর ইস্যুতে মহিলাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে সেলিম জানান, বিবাহের পর বহু মহিলার ঠিকানা বদলায়, বাপ-ঠাকুরদার নথি জোগাড় করা কঠিন হয় । ফলে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন । নারী নিরাপত্তা, পাচার, ড্রপ-আউট বৃদ্ধি, কুসংস্কার—সব ক্ষেত্রেই রাজ্য পিছিয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ তাঁর । ডায়মন্ড হারবারে ভোটাধিকার খর্বের অভিযোগও তোলেন তিনি ।

সেলিমের কথায়, "মুখে কন্যাশ্রী, কিন্তু রাজ্যে ড্রপ আউট বাড়ছে । কুসংস্কার বাড়ছে । ডাইনি প্রথা বাড়ছে । নারী পাচার বাড়ছে । নারী নিরাপত্তা নেই । আমাদের রাজ্যে আজ সমানাধিকার আক্রান্ত । ভাতা দিয়ে সব হয় না। যে সরকার ডাবল চাকরি বলেছিল, আজ এই বেকার ভাতার লাইন তাদের সেই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণ করেছে। একটা প্রজন্মকে শেষ করেছে তৃণমূল৷ যুবসাথী, যুবশ্রী সরকারের ব্যর্থতার মাইল ফলক ।"

এদিন কর্মশালায় সিপিআইএম নেত্রী বৃন্দা কারাটের স্মৃতিকথার বাংলা সংস্করণ ‘রিতা হয়ে ওঠা’-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় । ছাত্র আন্দোলন থেকে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে তাঁর যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে বইটিতে ।

কেরলের ‘কুদুম্বশ্রী’ প্রকল্পের উদাহরণ টেনে সেলিমের বক্তব্য, “কেরলে অন্তত 25 বছর আগে মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য কুদুম্বশ্রী প্রকল্প চালু করেছিল সেখানকার বাম সরকার। ওখানে মহিলারা নিজের পায়ে স্বনির্ভর হয়েছেন। তাই ভাতা নয়, স্বনির্ভরতার পথ দেখাতে হবে।”

সেলিম জানান, 1 মার্চ থেকে বামেদের নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে এবং 8 মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিজেপি ও তৃণমূলকে পরাস্ত করার শপথ নেওয়া হবে । বুথ থেকে জেলা—সমস্যার খতিয়ান তৈরি করে ‘সমানাধিকার ও সামাজিক ন্যায়’-এর প্রশ্নেই এবার ভোটমুখী হতে চাইছে সিপিএম।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

LAXMI BHANDAR
MOHAMMAD SALIM
WOMEN
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
LAKSHIR BHANDAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.