বিধানসভা ভোটের মুখে ঘাসফুলে বিজেপির বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা, পাহাড়ের রাজনীতিতে কি প্রভাব পড়বে
কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা৷ বৃহস্পতিবার তিনি বিজেপিতে যোগদান করেছেন৷
Published : February 19, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা বৃহস্পতিবার যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে৷ এদিন তৃণমূল ভবনে ব্রাত্য বসু ও শশী পাঁজার উপস্থিতিতে শাসক দলে সামিল হলেন তিনি৷ তৃণমূলের দাবি, বিজেপিতে অস্বস্তি বোধ করতেন বিষ্ণু প্রসাদ৷ সেই কারণেই তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন৷
শাসক দলে যোগ দিয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক৷ বিজেপির বিরুদ্ধে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে ‘জুমলা’র রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন৷ তবে বিজেপির দাবি, বিষ্ণু প্রসাদের যোগদানে পাহাড়ের রাজনীতিতে কোনও প্রভাব পড়বে না৷
বিজেপির বিষ্ণু প্রসাদ তৃণমূলে
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কার্শিয়াং আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছিলেন বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা৷ প্রায় সাড়ে 15 হাজার ভোটে তিনি জয়ী হন৷ পরে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং আসন থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়েছিলেন৷ এছাড়াও বিজেপিতে থাকাকালীনই তিনি একাধিক ইস্যুতে দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন৷ বিশেষ করে গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে তাঁকে৷ সেই বিষ্ণু প্রসাদই বৃহস্পতিবার থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের শিবিরে চলে এলেন৷
বিষ্ণু প্রসাদের যোগদান নিয়ে তৃণমূল কী বলছে?
এদিন তৃণমূল ভবনে বিষ্ণু প্রসাদ শর্মাকে স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ‘‘বিধানসভায় অধিবেশন চলাকালীন আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি যে বিজেপির গ্যালারিতে বসে তিনি কতটা অস্বস্তিবোধ করতেন। বিজেপি যখনই কোনও গঠনমূলক আলোচনা এড়িয়ে কেবল হই-হট্টগোল বা ওয়াকআউটের পথ বেছে নিত, বিষ্ণু প্রসাদবাবু তাতে সায় দিতেন না।’’
শশী পাঁজা আরও বলেন, ‘‘তিনি মূলত একজন কৃষক ও পাহাড়ের মাটির মানুষ। পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থেই তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’’ তৃণমূলের দাবি, বিষ্ণু প্রসাদ শর্মার মতো পাহাড়ের একজন পরিচিত মুখের যোগদানে উত্তরবঙ্গে দলের সংগঠন আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে।