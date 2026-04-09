কুড়মি ভোটেই ভাগ্য নির্ধারণ! গোপীবল্লভপুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই তৃণমূল-বিজেপির

গোপীবল্লভপুরে মোট ভোটার প্রায় 2 লক্ষ 27 হাজার । এই বিপুল ভোটের মধ্যে কুড়মিদের প্রভাব এতটাই যে, তাঁদের সমর্থন ছাড়া জয়ের পথ কার্যত অসম্ভব ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 2:05 PM IST

ঝাড়গ্রাম, 9 এপ্রিল: গোপীবল্লভপুর বিধানসভা মানেই সমীকরণের কেন্দ্রে কুড়মি ভোট । আসন্ন নির্বাচনে কে হবেন বিধায়ক, তার বড় অংশটাই নির্ভর করছে এই ভোটব্যাংকের উপর । কারণ, এই কেন্দ্রের মোট ভোটারের প্রায় 38 থেকে 40 শতাংশই কুড়মি সম্প্রদায়ের বলে দাবি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের । ফলে শাসক তৃণমূল থেকে বিরোধী বিজেপি, সকলের নজর এখন একটাই, কুড়মি ভোট ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপীবল্লভপুরে মোট ভোটার প্রায় 2 লক্ষ 27 হাজার । এই বিপুল ভোটের মধ্যে কুড়মিদের প্রভাব এতটাই যে, তাঁদের সমর্থন ছাড়া জয়ের পথ কার্যত অসম্ভব । তাই প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই কুড়মি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে জোরদার প্রচারে নেমেছে দুই প্রধান রাজনৈতিক দল ।

বিজেপি প্রার্থী হিসেবে এখানে বেছে নিয়েছে সাঁকরাইল ব্লকের বাসিন্দা রাজেশ মাহাতোকে, যিনি খড়গপুরের একটি হাইস্কুলের শিক্ষক। রাজেশ দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজের রাজ্য সভাপতি ছিলেন । কুড়মি সমাজে তাঁর প্রভাব এবং পরিচিতি বিজেপির বড় ভরসা । অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী করেছে ঝাড়গ্রাম পুরসভার কাউন্সিলর অজিত মাহাতোকে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় মুখ । বামেদের হয়ে লড়ছেন সিপিআইয়ের বিকাশ সড়ঙ্গী এবং কংগ্রেস প্রার্থী সৌরভ রায় ।

কুড়মি সমাজের দীর্ঘদিনের দাবি, তফসিলি জনজাতি (ST) স্বীকৃতি । এই দাবিতে বারবার আন্দোলনে নেমেছে তারা । রেল ও সড়ক অবরোধ থেকে শুরু করে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক, সবই হয়েছে, কিন্তু সমাধান অধরাই । ফলে ক্ষোভ জমে উঠেছে কুড়মি সমাজের মধ্যে, যা এবারের ভোটে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

2023 সালের পঞ্চায়েত ভোটের আগে শালবনিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা এবং কুড়মি নেতাদের গ্রেফতারির ঘটনাও এখনও তাজা । সেই ক্ষোভে পঞ্চায়েত ভোটে নির্দল প্রার্থী দিয়ে একাধিক আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল কুড়মি সমাজ । এরপর থেকেই শাসক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে ।

2021 সাল বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জিত মাহাতোকে প্রায় 24 হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন তৃণমূলের প্রার্থী খগেন্দ্রনাথ মাহাতো । গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে বিজেপির থেকে ভোটের অঙ্কে যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল । তবে, এবারের লড়াই যে সহজ হবে না, তা স্পষ্ট । কুড়মি নেতা রাজেশ মাহাতোকে প্রার্থী করায় বিজেপি এই ভোটব্যাঙ্কে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা তৃণমূলের ।

এমন আবহে চা চক্র, কর্মী বৈঠক, মিছিল, মোটরবাইক রেলি, বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে জোর দিয়েছে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলই ৷ প্রচারে নেমে তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাহাতো বলেন, "মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই ভোট দেবে । কারণ, আমরা কোনও সম্প্রদায়কে আলাদা করে দেখি না ।" পালটা বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতোর দাবি, "এই এলাকার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক । তাই শুধু প্রার্থী হিসেবে নয়, মানুষ ঘরের ছেলে হিসেবে আমাকে ভোট দিয়ে জেতাবে ।"

ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ, সাঁকরাইল ও বেলিয়াবেড়া ব্লক মিলিয়ে গঠিত এই বিধানসভায় অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েতেই কুড়মি প্রভাব স্পষ্ট । ফলে ভোটের দিন যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে উত্তাপ । এখন দেখার, ভোটের শেষে কোন দল শেষ হাসি হাসে, কার পক্ষে যায় এই কুড়মি ভোট ব্যাংক ৷

